Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Kırmızı ışıkta duran araca çarpan otomobil, yayaların arasına daldı; 5 yaralı

        Eskişehir'de kırmızı ışıkta duran araca çarpan otomobiller savrularak yaya geçişinde bekleyenlerin dışında daldı; 5 kişi yaralandı, sürücüye 5 bin TL ceza kesilip ehliyetine 60 gün el konuldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.03.2026 - 21:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Araç yayalara daldı: 5 yaralı
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Eskişehir'deesk önünde kırmızı ışıkta duran araca çarpan otomobil, savrulup yaya geçidinden geçmek için kaldırımda bekleyenlerin arasına daldı. Kazada, 5 kişi yaralandı.

        Kaza, Odunpazarı ilçesi Akarbaşı Mahallesi Mustafa Kemal Atatürk Caddesi’nde meydana geldi. İrem A. (25) idaresindeki otomobil, kırmızı ışık yanınca önünde duran Eren E.’nin (26) kullandığı otomobile çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, karşıya geçmek için kaldırımda bekleyen yayaların arasına daldı. Kazada Ömür T., Durna G., Zafer T., Satı S. ve Cüneyt M. yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Yolun karşısına geçmek için bekleyen engelli bir vatandaşın tekerlekli sandalyesi de kazada zarar gördü. Kazaya neden olan otomobilin sürücüsü İrem A.’ya 5 bin lira para cezası kesilirken, ehliyetine 60 gün süre ile el konuldu.

        #eskişehir kaza
        #haberler
