        Trabzonspor'da Onuachu tarihe geçmeye hazırlanıyor! - Trabzonspor Haberleri

        Onuachu tarihe geçmeye hazırlanıyor!

        Trendyol Süper Lig'de 21 golle gol krallığı yarışında zirvede yer alan Trabzonspor'un Nijeryalı forveti Paul Onuachu, Eyüpspor maçında gol bulursa hem serisini 9 maça taşıyacak hem de Trabzonspor tarihinde kırılması zor bir rekora imza atacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.03.2026 - 14:19 Güncelleme:
        Onuachu tarihe geçmeye hazırlanıyor!

        Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u Onuachu'nun attığı golle 1-0 mağlup eden Trabzonspor'da golcü oyuncu ligdeki gol sayısını 21'e çıkartarak ilk sırada yer aldı. Nijeryalı forvet aynı zamanda Burak Yılmaz'ın 2011-2012 sezonunda 10 Eylül ile 6 Kasım 2011 tarihleri arasında yakaladığı 8 maçlık gol serisini tekrarlayarak kulüp tarihindeki en uzun serilerden birine ortak oldu.

        İLK KEZ BİR OYUNCU 9 MAÇLIK SERİ YAKALAYACAK

        Trabzonspor formasıyla son haftalarda üst üste goller atan Onuachu, ligde çıktığı son 8 maçta rakip fileleri havalandırarak önemli bir istikrar yakaladı. Kariyerinde de bir ilke imza atan Nijeryalı golcü bu süreçte Kasımpaşa, Antalyaspor, Samsunspor, Fenerbahçe, Gaziantep FK, Fatih Karagümrük, Kayserispor ve Çaykur Rizespor maçlarında toplam 10 gol kaydetti.

        Onuachu, Trabzonspor'un Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda oynayacağı Eyüpspor maçında da gol atması halinde serisini 9 maça çıkartacak ve yeni bir rekora imza atarak kulüp tarihine geçecek. Bordo-mavili kulüpte ilk kez bir oyuncu üst üste 9 maçta gol atma başarısı göstermiş olacak.

        Onuachu'nun 8 maçlık gol serisi şu şekilde:

        23 Ocak 2026 - Trabzonspor 2-1 Kasımpaşa - 1 gol

        30 Ocak 2026 - Antalyaspor 1-1 Trabzonspor - 1 gol

        07 Şubat 2026 - Samsunspor 0-3 Trabzonspor - 2 gol

        14 Şubat 2026 - Trabzonspor 2-3 Fenerbahçe - 1 gol

        22 Şubat 2026 - Gaziantep FK 1-2 Trabzonspor - 1 gol

        27 Şubat 2026 - Trabzonspor 3-1 Fatih Karagümrük - 1 gol

        09 Şubat 2026 - Kayserispor 1-3 Trabzonspor - 2 gol

        14 Şubat 2026 - Trabzonspor 1-0 Çaykur Rizespor - 1 gol

