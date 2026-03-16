        Haberler Yaşam 2026 Oscar kırmızı halısında moda ve şıklık yarışı

        Hollywood'un ünlü isimleri, Los Angeles'ta düzenlenen 98. Oscar Ödülleri öncesinde kırmızı halıda boy gösterdi. Kırmızı halı, hem sinemayı hem de modayı bir araya getirirken, yıldızlar abartısız, risksiz ve sade görünümler sergiledi

        Giriş: 16.03.2026 - 08:40 Güncelleme:
        Hollywood’un en büyük yıldızları, Pazar günü Los Angeles’ta düzenlenen 98. Oscar Ödül Töreni için kırmızı halıda adeta şov yaptı.

        Adrien Brody ve Georgina Chapman

        Işıltılı kombinler ve özenle seçilmiş detaylar, kırmızı halıyı stil sahnesine dönüştürdü.

        Heidi Klum

        Pastel tonların sakinliği, tüy detayların bolluğu ve parıltılı kıyafetler, 2026 Oscar kırmızı halısının en çarpıcı anlarını oluşturdu. Tüm bu şıklığa rağmen gecenin zamansız havası da korundu.

        Kate Hudson

        1929’daki ilk Oscar’dan bu yana, tören hem sinemayı hem de modayı buluşturan özel bir gece olarak unutulmaz anlara sahne oldu.

        Kirsten Dunst

        If I Had Legs I’d Kick You filmiyle aday gösterilen Rose Byrne, karmaşık çiçek nakışlı siyah özel tasarım Dior elbisesiyle kırmızı halıya çıktı.

        En iyi kadın oyuncu adayı Emma Stone, ışıltılı midye rengi Louis Vuitton elbisesiyle törene geldi.

        Hamnet yıldızı Jessie Buckley, sade renk paletinden uzaklaşarak kırmızı ve pembe tonlarıyla ödül sezonunu görkemli bir şekilde noktaladı.

        One Battle After Another filmiyle öne çıkan Chase Infiniti özel tasarım lavanta rengi Louis Vuitton elbisesiyle kırmızı halıya çıktı.

        Hamnet yönetmeni Chloe Zhao, gecenin en dramatik görünümlerinden birini tercih etti; Gabriela Hearst imzalı, tül detaylı tasarımıyla göz doldurdu.

        One Battle After Another filmindeki performansı kadar moda tercihleriyle de ödül sezonunda dikkat çeken Teyana Taylor, siyah-beyaz özel Chanel tasarımıyla kırmızı halıyı geçti.

        Sentimental Value filmiyle Oscar’a aday gösterilen Norveçli oyuncu Renate Reinsve, ödül sezonu boyunca Louis Vuitton’u tercih etti. Nicolas Ghesquiere imzalı, sade ama çarpıcı kırmızı Louis Vuitton özel tasarım elbisesiyle kırmızı halıda yer aldı.

        İngiliz oyuncu Jack O’Connell, Sinners temasına uygun olarak vampir dişleriyle kırmızı halıya çıktı.

        One Battle After Another yıldızı Leonardo DiCaprio, klasik siyah smokinle kırmızı halıda göründü.

        Marty Supreme ile en iyi erkek oyuncu adayı olan Timothée Chalamet, baştan aşağı beyaz bir kombin tercih etti.

        Song Sung Blue ile en iyi kadın oyuncu adayı olan Kate Hudson, 56 yıl önce Oscar kazanan annesi Goldie Hawn ile kırmızı halıya birlikte çıktı.

        Demi Moore, Gucci imzalı tüy detaylı bir elbiseyle tam anlamıyla göz doldurdu.

        The Devil Wears Prada 2 filmi öncesi Anne Hathaway, straplez çiçekli elbisesiyle kırmızı halıda yürüdü.

        Elle Fanning, riske kaçmayarak Givenchy imzalı beyaz prenses elbisesiyle kırmızı halıda yer aldı.

        Marty Supreme oyuncusu Gwyneth Paltrow, yanları derin yırtmaçlı beyaz elbisesiyle törende bir kategoriyi sundu.

        Pedro Pascal’ın gömleğindeki çiçek broşu o kadar büyüktü ki, papyonu ve smokini için yer kalmadı.

        Nicole Kidman, Chanel elbisesiyle tören sırasında bir ödül sunmak üzere sahneye davet edildi.

        Jacob Elordi

        Mia Goth

        Zoe Saldaña

        Alba Baptista

        Barbie Ferreira

        Priyanka Chopra

        Görseller AP tarafından servis edilmiştir.

        Trump: İran ABD'nin uçak gemisine asla saldırmadı
        Hamaney Rusya'ya mı gitti?
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Prof. Dr. İlber Ortaylı son yolculuğuna uğurlanıyor
        98. Oscar Ödülleri'ne One Battle After Another damgası
        İkisi de daha 16 yaşındaydı... 'İzinsiz' gelen ölüm!
        127 bin kaçak işçi trafikte yakalandı
        Türkiye'nin hafızasını kurtarıyorlar
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        Saldırılar nedeniyle petrol ve doğalgaz üretimi durdu
        Sağanak yağmur ve kar var
        Yeni sevgilisi Fransız model çıktı
        Görenler nefesini tuttu... Şov değil mesai!
        "Bazen kendinden bile ürküyor"
        Sofrada kimse size yetişemiyorsa dikkat!
        Otomobilde ibre yerlilere kayıyor
        Dunning-Kruger Sendromu nasıl anlaşılır?
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        "Sergen Yalçın'a soyunma odasında serum bağlandı!"
