2026 Oscar kırmızı halısında moda ve şıklık yarışı
Hollywood'un ünlü isimleri, Los Angeles'ta düzenlenen 98. Oscar Ödülleri öncesinde kırmızı halıda boy gösterdi. Kırmızı halı, hem sinemayı hem de modayı bir araya getirirken, yıldızlar abartısız, risksiz ve sade görünümler sergiledi
Adrien Brody ve Georgina Chapman
Işıltılı kombinler ve özenle seçilmiş detaylar, kırmızı halıyı stil sahnesine dönüştürdü.
Heidi Klum
Pastel tonların sakinliği, tüy detayların bolluğu ve parıltılı kıyafetler, 2026 Oscar kırmızı halısının en çarpıcı anlarını oluşturdu. Tüm bu şıklığa rağmen gecenin zamansız havası da korundu.
Kate Hudson
1929’daki ilk Oscar’dan bu yana, tören hem sinemayı hem de modayı buluşturan özel bir gece olarak unutulmaz anlara sahne oldu.
Kirsten Dunst
If I Had Legs I’d Kick You filmiyle aday gösterilen Rose Byrne, karmaşık çiçek nakışlı siyah özel tasarım Dior elbisesiyle kırmızı halıya çıktı.
En iyi kadın oyuncu adayı Emma Stone, ışıltılı midye rengi Louis Vuitton elbisesiyle törene geldi.
Hamnet yıldızı Jessie Buckley, sade renk paletinden uzaklaşarak kırmızı ve pembe tonlarıyla ödül sezonunu görkemli bir şekilde noktaladı.
One Battle After Another filmiyle öne çıkan Chase Infiniti özel tasarım lavanta rengi Louis Vuitton elbisesiyle kırmızı halıya çıktı.
Hamnet yönetmeni Chloe Zhao, gecenin en dramatik görünümlerinden birini tercih etti; Gabriela Hearst imzalı, tül detaylı tasarımıyla göz doldurdu.
One Battle After Another filmindeki performansı kadar moda tercihleriyle de ödül sezonunda dikkat çeken Teyana Taylor, siyah-beyaz özel Chanel tasarımıyla kırmızı halıyı geçti.
Sentimental Value filmiyle Oscar’a aday gösterilen Norveçli oyuncu Renate Reinsve, ödül sezonu boyunca Louis Vuitton’u tercih etti. Nicolas Ghesquiere imzalı, sade ama çarpıcı kırmızı Louis Vuitton özel tasarım elbisesiyle kırmızı halıda yer aldı.
İngiliz oyuncu Jack O’Connell, Sinners temasına uygun olarak vampir dişleriyle kırmızı halıya çıktı.
One Battle After Another yıldızı Leonardo DiCaprio, klasik siyah smokinle kırmızı halıda göründü.
Marty Supreme ile en iyi erkek oyuncu adayı olan Timothée Chalamet, baştan aşağı beyaz bir kombin tercih etti.
Song Sung Blue ile en iyi kadın oyuncu adayı olan Kate Hudson, 56 yıl önce Oscar kazanan annesi Goldie Hawn ile kırmızı halıya birlikte çıktı.
Demi Moore, Gucci imzalı tüy detaylı bir elbiseyle tam anlamıyla göz doldurdu.
The Devil Wears Prada 2 filmi öncesi Anne Hathaway, straplez çiçekli elbisesiyle kırmızı halıda yürüdü.
Elle Fanning, riske kaçmayarak Givenchy imzalı beyaz prenses elbisesiyle kırmızı halıda yer aldı.
Marty Supreme oyuncusu Gwyneth Paltrow, yanları derin yırtmaçlı beyaz elbisesiyle törende bir kategoriyi sundu.
Pedro Pascal’ın gömleğindeki çiçek broşu o kadar büyüktü ki, papyonu ve smokini için yer kalmadı.
Nicole Kidman, Chanel elbisesiyle tören sırasında bir ödül sunmak üzere sahneye davet edildi.
Jacob Elordi
Mia Goth
Zoe Saldaña