Ebru Şahin, evliliği hakkında samimi açıklamalar yaptı. Ünlü oyuncu, eşi Cedi Osman'ın bazı konularda oldukça temkinli ve evhamlı olduğunu belirtti.

Cedi Osman'ın özellikle gece saatlerinde kapı ve pencereleri sürekli kontrol ettiğini söyleyen Ebru Şahin, "Çok da eşimi şey yapmayayım burada ama... Yani biraz fazla ürkek diyeyim. Her akşam yatarken kapı, pencere ne varsa kontrol ediyor. Bazen kendinden bile ürküyor. Neredeyse bütün çekmeceleri kilitleyecek" diye konuştu.

"TESELLİ EDİYORUM"

'İbrahim Selim ile Bu Gece' programına konuk olan oyuncu, eşini bu durumlarda sakinleştirmeye çalıştığını söyleyerek, "Ben de ona 'Aşkım ben buradayım, korkma' diyerek teselli ediyorum" ifadelerini kullandı.

Ünlü çift, 1 Temmuz 2022'de Makedonya’nın Ohrid şehrinde evlenmişti.