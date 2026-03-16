        Haberler Ekonomi Otomobil Otomobil satışlarında ibre yerli modellere kayıyor - Otomobil Haberleri

        Otomobil satışlarında ibre yerli modellere kayıyor

        Yerli otomobil satışlarındaki artış yılın ikinci ayında da sürdü. Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine göre, otomobil pazarındaki ithalat oranı Şubat'ta yüzde 64 olarak gerçekleşti. Bu dönemde toplam otomobil satışları yüzde 1 ve ithal otomobil satışları yüzde 6 azalırken, yerli otomobil satışları ise yüzde 10 oranında arttı. 2024 ve 2025 yıllarında, Türkiye'de satılan her 10 otomobilden 7'si ithal modellerden oluşmuştu. Yiğitcan Yıldız yazdı...

        Giriş: 16.03.2026 - 07:04 Güncelleme:
        Otomobilde ibre yerlilere kayıyor

        Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2026 yılının ocak-şubat dönemine ait üretim ve ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı.

        Buna göre, yılın ilk 2 aylık döneminde toplam otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2 azalarak 215 bin 284 adede ulaştı. Otomobil üretimi ise yüzde 15 gerileyerek 120 bin 823 adet olarak gerçekleşti. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 218 bin 703 adedi buldu.

        Yılın ilk iki aylık döneminde ticari araç grubunda üretim, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20, ağır ticari araç grubunda yüzde 35, hafif ticari araç grubunda ise yüzde 19 arttı.

        Bu dönemde, otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 61 olarak gerçekleşti. Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları ise hafif araçlarda (otomobil + hafif ticari araç) yüzde 62, kamyon grubunda yüzde 53, otobüs-midibüs grubunda yüzde 66 ve traktörde yüzde 27 seviyesinde gerçekleşti.

        OTOMOBİL İHRACATI AZALDI

        Yılın ilk iki aylık döneminde otomotiv ihracatı adet bazında geçtiğimiz yılın aynı dönemine yüzde 9 geriledi ve 144 bin 357 adet olarak gerçekleşti.

        Bu dönemde otomobil ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 23 gerilerken, ticari araç ihracatı yüzde 11 oranında arttı. Traktör ihracatı ise 2025 yılının aynı dönemine göre yüzde 5 artarak bin 730 adet olarak gerçekleşti.

        Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, toplam otomotiv sanayi ihracatı, 2026’nın ilk iki aylık döneminde yüzde 18 ile sektörel ihracat sıralamasında ilk sıradaki yerini korudu. Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, 2026 yılı ocak-şubat ayında toplam otomotiv ihracatı, 2025 yılına göre yüzde 11 oranında artarak 6.6 milyar dolar oldu.

        Uludağ Otomotiv İhracatçı Birlikleri (OİB) verilerine göre, ilk iki aylık dönemde otomobil ihracatı, 2025 yılının aynı dönemine göre yüzde 1 artarak 1.7 milyar dolar oldu. OİB verilerine göre, dolar bazında ana sanayi ihracatı yüzde 12 oranında, tedarik sanayi ihracatı da yüzde 7 oranında arttı.

        PAZARDA SINIRLI BÜYÜME

        2026’nın ilk iki ayında toplam pazar, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3 artarak 168 bin 595 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde, otomobil pazarında yüzde 1 oranında gerileme yaşandı ve 130 bin 831 adet oldu.

        Ticari araç pazarına bakıldığında ise yılın ilk iki ayında, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla toplam ticari araç pazarında yüzde 17, ağır ticari araç pazarında yüzde 6, hafif ticari araç pazarında ise yüzde 19 büyüdü.

        SATIŞLARIN YÜZDE 64'Ü İTHAL

        2026 yılı Ocak-Şubat ayında otomobil pazarında ithalatın payı yüzde 64 olarak gerçekleşti.

        Söz konusu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre toplam otomobil satışları yüzde 1, ithal otomobil satışları yüzde 6 azalırken, yerli otomobil satışları yüzde 10 oranında arttı.

        Yılın ilk 2 ayında hafif ticari araç (minibüs + kamyonet) pazarında ise ithalatın payı yüzde 77 olarak gerçekleşti.

        Ocak-Şubat döneminde geçen yılın aynı dönemine göre toplam hafif ticari araç satışları yüzde 19, ithal hafif ticari araç satışları yüzde 23 ve yerli hafif ticari araç yüzde 7 oranlarında arttı.

        ÖTV MUAFİYETİ SADECE YERLİYİ KASPIYOR

        Ortaya çıkan tabloda, yerli modellerin önemli bir kısmının 2 milyon TL'den daha düşük fiyattan satılması ve bu sayede bireysel taşıt kredisi kullanımına da açık olması etkili olmuş gibi görünüyor.

        Ayrıca, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyetli satışların da pazardaki yerlilik oranının artışında etkisinin olduğu değerlendiriliyor.

        Aralık 2024'te yapılan değişiklik ile, ÖTV muafiyetli araçlarda 'yerlilik' şartı getirildi. Dolayısı ile 2025 yılı başından beri ithal otomobiller ÖTV muafiyetiyle satın alınamıyor.

        Öte yandan, yeni yıl ile birlikte ÖTV muafiyetiyle alınabilen araçların fiyat limiti de değişti.

        Bu kapsamda, 2026'da yılında nihai satış fiyatı 2 milyon 873 bin TL’ye kadar olan araçlar ÖTV muafiyetiyle satın alınabilecek. 2025 yılında ise söz konusu sınır 2 milyon 290 bin 200 TL şeklindeydi.

