        Haberler Gündem Güncel Bursa'da çiflik alevlere teslim oldu | Son dakika haberleri

        Kanatlı ve küçükbaş hayvan çiftliğinde yangın: 580 hayvan öldü

        Bursa İnegöl'de kanatlı ve küçükbaş hayvan çiftliğinde çıkan feci bir yangında 580 hayvan öldü.

        Giriş: 15.03.2026 - 23:58 Güncelleme:
        Bursa'da çiflik alevlere teslim oldu

        Bursa’nın İnegöl ilçesinde kanatlı ve küçükbaş hayvan çiftliğinde çıkan yangında 250’si tavuk, 150 civciv ve 180’i kaz olmak üzere toplamda 580 hayvan öldü. Yangından yaklaşık 100 küçükbaş ile 1 büyükbaş hayvan ise kurtarıldı.

        Yangın, saat 19.30 sıralarında İnegöl’ün kırsal Süpürtü Mahallesi’nde Raşit Paşa’ya ait küçükbaş ve kanatlı hayvan çiftliğinde çıktı. İddiaya göre, kanatlı hayvanları ısıtmak amacıyla kullanılan sobadan sıçrayan kıvılcım nedeniyle başlayan yangın kısa sürede büyüyerek çiftliğe yayıldı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sırasında çiftlikte bulunan yaklaşık 100 küçükbaş hayvan ile 1 büyükbaş hayvan kurtarılırken, 250 tavuk, 150 civciv ve 180 kaz öldü.

        Yangın sonucu çiftlik kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        'Netanyahu öldü' iddialarına yanıt
        'Netanyahu öldü' iddialarına yanıt
        "Sivil hedeflere yönelik saldırıların arkasında İsrail olabilir"
        "Sivil hedeflere yönelik saldırıların arkasında İsrail olabilir"
        Beşiktaş'ın deplasman performansı iç sahayı geçti!
        Beşiktaş'ın deplasman performansı iç sahayı geçti!
        Beşiktaş ikinci yarıda açıldı!
        Beşiktaş ikinci yarıda açıldı!
        İran Devrim Muhafızları: Taklit İHA’larla Türkiye ve bölge ülkeleri hedef alınıyor
        İran Devrim Muhafızları: Taklit İHA’larla Türkiye ve bölge ülkeleri hedef alınıyor
        Trump: Eğlence olsun diye birkaç kez daha vurabiliriz
        Trump: Eğlence olsun diye birkaç kez daha vurabiliriz
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        Bayram öncesi otobüs biletlerinin yüzde 90'ı tükendi
        Bayram öncesi otobüs biletlerinin yüzde 90'ı tükendi
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        Küçük çocuğun 7 yıllık esaretinde DNA süreci başladı!
        Küçük çocuğun 7 yıllık esaretinde DNA süreci başladı!
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Sağlık durumu hakkında açıklama
        Sağlık durumu hakkında açıklama
        Ünlü oyuncu yangından son anda kurtuldu
        Ünlü oyuncu yangından son anda kurtuldu
        Black Mirror gerçek oldu! Meta'dan "Dijital Ölümsüzlük" hamlesi
        Black Mirror gerçek oldu! Meta'dan "Dijital Ölümsüzlük" hamlesi
        İlber Ortaylı'nın hangi kitabı ne anlatıyor?
        İlber Ortaylı'nın hangi kitabı ne anlatıyor?
        İlber
        İlber