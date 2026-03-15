İran: Arap ülkelerindeki sivil hedeflere yönelik saldırıların arkasında İsrail olabilir
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Arap ülkelerindeki sivil hedeflere yönelik saldırıların arkasında İsrail'in olmasının mümkün olduğunu söyledi.
Arakçi, ABD-İsrail ve İran Savaşı'nın 16. gününde özellikle İran'ın bölge ülkelere düzenlediği saldırılara ilişkin açıklamalarda bulundu.
İran Dışişleri Bakanı, Tahran'ın saldırıya uğrayan hedeflerle ilgili olarak bölgesel ülkelerle birlikte bir soruşturma komisyonu kurmaya hazır olduğunu söyledi.
"Arap ülkelerindeki sivil hedeflere yönelik saldırıların arkasında İsrail'in olmasının mümkün" diyen Arakçi, İran'ın hiçbir sivil yerleşim alanını hedef almadığını dile getirdi.
Arakçi, saldırılarda ABD yapımı Lucas adlı İHA'ların kullanabileceğini iddia etti.
İran Dışişleri Bakanı açıklamasında, "Tahran savaşın tamamen sona ermesine yol açacak her türlü girişimi memnuniyetle karşılar" dedi ve Katar, Suudi Arabistan, Umman ve komşu ülkelerle diplomatik iletişimin devam ettiğini söyledi.