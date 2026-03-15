Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İran: Arap ülkelerindeki sivil hedeflere yönelik saldırıların arkasında İsrail olabilir | Dış Haberler

        İran: Arap ülkelerindeki sivil hedeflere yönelik saldırıların arkasında İsrail olabilir

        İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Arap ülkelerindeki sivil hedeflere yönelik saldırıların arkasında İsrail'in olmasının mümkün olduğunu söyledi. Tahran'ın saldırıya uğrayan hedeflerle ilgili olarak bölgesel ülkelerle birlikte bir soruşturma komisyonu kurmaya hazır olduğunu söyleyen Arakçi, "Tahran savaşın tamamen sona ermesine yol açacak her türlü girişimi memnuniyetle karşılar" dedi

        Giriş: 15.03.2026 - 11:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Sivil hedeflere yönelik saldırıların arkasında İsrail olabilir"

        İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Arap ülkelerindeki sivil hedeflere yönelik saldırıların arkasında İsrail'in olmasının mümkün olduğunu söyledi.

        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum! Haberi Görüntüle

        Arakçi, ABD-İsrail ve İran Savaşı'nın 16. gününde özellikle İran'ın bölge ülkelere düzenlediği saldırılara ilişkin açıklamalarda bulundu.

        İran Dışişleri Bakanı, Tahran'ın saldırıya uğrayan hedeflerle ilgili olarak bölgesel ülkelerle birlikte bir soruşturma komisyonu kurmaya hazır olduğunu söyledi.

        "Arap ülkelerindeki sivil hedeflere yönelik saldırıların arkasında İsrail'in olmasının mümkün" diyen Arakçi, İran'ın hiçbir sivil yerleşim alanını hedef almadığını dile getirdi.

        Arakçi, saldırılarda ABD yapımı Lucas adlı İHA'ların kullanabileceğini iddia etti.

        İran Dışişleri Bakanı açıklamasında, "Tahran savaşın tamamen sona ermesine yol açacak her türlü girişimi memnuniyetle karşılar" dedi ve Katar, Suudi Arabistan, Umman ve komşu ülkelerle diplomatik iletişimin devam ettiğini söyledi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        SORDUKLARI MERDİVENLERDEN KELEPÇEYLE İNDİLER

        Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bıçaklı bir kişinin çıplak haldeki bir genci tehdit ederek para istediği anlar büyük tepki çekti. Görüntülerde Gayrettepe'nin "meşhur merdivenlerini" soran biri kadın iki şüpheli, kısa süre sonra polis tarafından yakalanarak o merdivenlerden bu kez kelepçeyle i...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        İran Devrim Muhafızları: Taklit İHA’larla Türkiye ve bölge ülkeleri hedef alınıyor
        İran Devrim Muhafızları: Taklit İHA’larla Türkiye ve bölge ülkeleri hedef alınıyor
        İsrail "gizli ve acil" savunma bütçesini onayladı
        İsrail "gizli ve acil" savunma bütçesini onayladı
        Trump: Eğlence olsun diye birkaç kez daha vurabiliriz
        Trump: Eğlence olsun diye birkaç kez daha vurabiliriz
        Yasak aşk cinayetinde kamera aldatmacası!
        Yasak aşk cinayetinde kamera aldatmacası!
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        "Türkiye artık benim vatanım"
        "Türkiye artık benim vatanım"
        Modacı Eraslan'ın ölümünde yeni görüntüler
        Modacı Eraslan'ın ölümünde yeni görüntüler
        4 uyarı birden! Çamur yağacak!
        4 uyarı birden! Çamur yağacak!
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısında!
        Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısında!
        "Şampiyonluk çok yakın"
        "Şampiyonluk çok yakın"
        'Raf Ömürleri' ne kadar?
        'Raf Ömürleri' ne kadar?
        İlber Ortaylı'nın hangi kitabı ne anlatıyor?
        İlber Ortaylı'nın hangi kitabı ne anlatıyor?
        Black Mirror gerçek oldu! Meta'dan "Dijital Ölümsüzlük" hamlesi
        Black Mirror gerçek oldu! Meta'dan "Dijital Ölümsüzlük" hamlesi
        Bayram tatili zehir oldu! Anne-baba öldü, 4 çocuk yaralı
        Bayram tatili zehir oldu! Anne-baba öldü, 4 çocuk yaralı
        Ramazan’ın son günlerinde vücutta neler değişiyor?
        Ramazan’ın son günlerinde vücutta neler değişiyor?
        Evlilik bilmecesi
        Evlilik bilmecesi
        İlber
        İlber
        İmralı'nın karakutusu: Nail kaptan!
        İmralı'nın karakutusu: Nail kaptan!