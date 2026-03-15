Wilma Elles: Türkiye artık benim vatanım

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Tüm Şehit Çocukları Yardımlaşma Derneği tarafından düzenlenen iftar yemeği, şehit aileleri ve sanatçıları bir araya getirdi. Türkiye’nin dört bir yanından gelen şehit aileleri ve yakınlarının ağırlandığı iftar yemeğine; eski Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Büyükelçi Egemen Bağış, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve eşi Pervin Ersoy, sanatçılar; İsmail Ege Şaşmaz, Aleyna Kalaycıoğlu, Wilma Elles, Sinan Güleryüz, Çetin Altay, iş insanları; Burak Yakın, Bilge Kuru, Burcu Hattat, Hakan Kılıç gibi siyaset, iş ve sanat dünyasından tanınmış isimler katıldı.

REKLAM

Cinayete kurban giden Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi de iftara katılarak şehit aileleriyle bir araya geldi. Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan gecede, şehitlerin aziz ruhu için saygı duruşunda bulunulup istiklal Marşı okundu. Program semazenlerin gösterisiyle devam etti. Dernek başkanı Meltem Kaya, geceye katılarak katkıda bulunanlara plaket takdiminde bulundu.

Meltem Kaya ve Yasemin Minguzzi

Tüm Şehit Çocukları Yardımlaşma Derneği Başkanı Meltem Kaya, gecede yaptığı konuşmada çocukların yarım kalan hayalini tamamlamak için 2017 yılında yola çıktıklarını söyledi. Kaya, "Bu anlamlı gecede güzel soframızda bizi yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederim. Biz şehit çocukları derneği olarak, şehit çocuklarımızın hayallerini gerçekleştirirken bu minvalde bizi yalnız bırakmayan sanatçı dostlarımızı, arkadaşlarımızı, hayırseverleri aramızda görmek bizi çok mutlu ediyor. Şu ana kadar 200 şehit çocuğun hayalini gerçekleştirdik 200 şehit çocuğumuzun hayalini de gerçekleştirme sözü aldık" diye konuştu.

REKLAM

"TÜRKİYE ARTIK BENİM VATANIM"

Uzun yıllardır Türkiye’de yaşayan ve Türk vatandaşlığını alarak adını Mücella Elles olarak değiştiren Alman oyuncu Wilma Elles, iftar programına eşi Mehmet Şah Çelik ile birlikte katıldı. Şehitlere minnet duyduğunu ifade eden Wilma Elles, "Tüm şehitlere Allah'tan rahmet diliyorum. Onların sayesinde burada huzurlu bir sofradayız" dedi. Elles, daha sonra "Şehit eşleriyle tanıştım. Hepimizin vatan sevgisi büyük. Türkiye artık benim vatanım. Onların sayesinde bu kadar huzurlu bir şekilde yaşayabiliyoruz" ifadelerini kullandı.

Mehmet Şah Çelik ve Mücella Elles

"İHTİYAÇ DUYULAN HER YERDE OLMAK GEREKİR"

Oyuncu İsmail Ege Şaşmaz da böyle anlamlı gecelere katılmaktan dolayı mutlu olduğunu belirtti. Şaşmaz, "İhtiyaç duyulan her yerde olmak gerekir. Öyle bir dünyada yaşıyoruz ki yardımlaşmaktan daha önemli ne olabilir ki?" diye konuştu.

REKLAM

İsmail Ege Şaşmaz

"BİZ ROBOT DEĞİLİZ"

İsmail Ege Şaşmaz, meslektaşı Haluk Bilginer'in geçtiğimiz haftalarda söylediği "Role girip rolden çıkamamak gibi bir şey olamaz" şeklindeki sözlerinin hatırlatılması üzerine "Kayıt deniyor ve karakterin kelimelerini söylüyorsun, bir hale bürünüyorsun. 'Kestik' dediklerinde biz robot değiliz ki insanız. O duyguyu yaşarken bitiremezsin. Ama bu; saatler, günlerce süren bir şey olmaz. En son 'Vefa Sultan'da evladını kaybeden bir babanın hikâyesini oynadım. Gerçekten de o duyguda ve anda olmaz vicdan azabı hissettiriyor, zorlanıyorsun" yorumunda bulundu.

Haluk Bilginler, "Ben rolümün etkisinde kaldım. İki gündür çıkamıyorum' geyiklerine inanmayın. Bunları söyleyenlerin hepsi yalancı ya da seveni yok" demişti.

Müzisyen Aleyna Kalaycıoğlu ise tüm sanatçıların böyle gecelere katılarak destek olması gerektiğini ifade etti. Kalaycıoğlu, "Herkesin belli bir kitlesi var. Bu tarz geceleri ne kadar desteklersek ne kadar gösterirsek insanları da o kadar teşvik ederiz. Keşke bütün sanatçılar böyle gecelere katılsa" diye konuştu. Kısa bir süre önce rapçi sevgilisi Canbay'dan ayrılan Kalaycıoğlu, ayrılık sorusu üzerine "Burası yeri değil" ifadelerini kullanarak sessiz kaldı. Kardeşi Cansu için bir şarkı yazdığını söyleyen şarkıcı, "İftar yemeğinden stüdyoya geçeceğim" dedi.

REKLAM

Aleyna Kalaycıoğlu

"ŞEREF DUYDUM"

Geceye eşi Gamze Altay ile katılan Çetin Altay, "Güzel bir organizasyon. Böyle yerlerde insan çok konuşamıyor. Manevi bir tarafı var. Şehit çocuklarımızı görüyorsunuz. Çok büyük bir şeref duydum" diye konuştu. Şarkıcı Sinan Güleryüz de "Vatanımızın bayrağını korurken can veren şehitlerimize ne yapsak nafile. Çok güzel bir akşam. Onların evlatları içerideydi. Beraber aynı sofrayı paylaştık. Benim dileğim dünyanın hiçbir yerinde savaş olmasa da hiçbir çocuk öksüz kalmasa. Maalesef koskoca dünyaya insanlar sığamıyor" ifadelerini kullandı.

Gamze Altay ve Çetin Altay