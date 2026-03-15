Real Madrid: 4 - Elche: 1 | MAÇ SONUCU
İspanya LaLiga'nın 28. haftasında Real Madrid, evinde Elche'yi 4-1 mağlup etti. Oyuna 58. dakikada dahil olan milli futbolcumuz Arda Güler, 89. dakikada orta sahanın gerisinden yaptığı müthiş vuruşla fileleri havalandırdı ve futbol tarihindeki en güzel gollerden birine imza attı. Eflatun-beyazlılar bu galibiyetle puanını 66'ya çıkardı ve maç fazlasıyla lider Barcelona ile arasındaki puan farkını 1'e indirdi. Elche ise haftayı 26 puanla tamamladı.
Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 39'da Antonio Rudiger, 44'de Federico Valverde, 66'da Dean Huijsen ve 89. dakikada milli futbolcumuz Arda Güler attı.
ARDA'DAN MUHTEŞEM GOL
Real Madrid'de 58. dakikada Vinicius yerine oyuna dahil olan Arda Güler, 89. dakikada inanılmaz bir gol attı. Milli futbolcu, kendi yarı alanından yaptığı vuruşla kaleciyi avladı.
Elche'nin tek golünü ise 85. dakikada Manuel Angel kendi kalesine attı.
REAL MADRID, ZİRVE TAKİBİNİ SÜRDÜRDÜ
Ligin gelecek haftasında Real Madrid, sahasında Atletico Madrid'i derbide ağırlayacak. Elche, evinde Mallorca'yı konuk edecek.