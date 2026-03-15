        Haberler Spor Futbol İspanya Real Madrid: 4 - Elche: 1 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Real Madrid: 4 - Elche: 1 | MAÇ SONUCU

        İspanya LaLiga'nın 28. haftasında Real Madrid, evinde Elche'yi 4-1 mağlup etti. Oyuna 58. dakikada dahil olan milli futbolcumuz Arda Güler, 89. dakikada orta sahanın gerisinden yaptığı müthiş vuruşla fileleri havalandırdı ve futbol tarihindeki en güzel gollerden birine imza attı. Eflatun-beyazlılar bu galibiyetle puanını 66'ya çıkardı ve maç fazlasıyla lider Barcelona ile arasındaki puan farkını 1'e indirdi. Elche ise haftayı 26 puanla tamamladı.

        Giriş: 15.03.2026 - 01:14
        Arda'dan inanılmaz gol!

        İspanya LaLiga'nın 28. haftasında Real Madrid, Elche'yi konuk etti. Santiago Bernabeu'da oynanan müsabakayı kazanan 4-1'lik skorla Real Madrid oldu.

        Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 39'da Antonio Rudiger, 44'de Federico Valverde, 66'da Dean Huijsen ve 89. dakikada milli futbolcumuz Arda Güler attı.

        ARDA'DAN MUHTEŞEM GOL

        Real Madrid'de 58. dakikada Vinicius yerine oyuna dahil olan Arda Güler, 89. dakikada inanılmaz bir gol attı. Milli futbolcu, kendi yarı alanından yaptığı vuruşla kaleciyi avladı.

        Elche'nin tek golünü ise 85. dakikada Manuel Angel kendi kalesine attı.

        REAL MADRID, ZİRVE TAKİBİNİ SÜRDÜRDÜ

        La Liga'da üst üste ikinci galibiyetini elde eden Real Madrid, 66 puana yükseldi ve 67 puanla zirvedeki Barcelona'yla arasındaki farkı 1'e indirdi. Elche ise 26 puanda kaldı.

        Ligin gelecek haftasında Real Madrid, sahasında Atletico Madrid'i derbide ağırlayacak. Elche, evinde Mallorca'yı konuk edecek.

