Canlı
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Kayseri'de fark ücretine itiraz eden kadın eczaneye saldırdı

        Kayseri'de bir eczanede fark ücreti tartışması büyüdü; iddiaya göre bir kadın camlara taş atıp kapıyı tekmeledi. Eczacı Odası olayı kınayarak katkı paylarının yasal zorunluluk olduğunu vurguladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.03.2026 - 23:22 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fark ücreti çıkınca eczaneye saldırdı
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kayseri'de bir eczanede fark ücretini ödemek istemediği iddia edilen kadın işletmenin camlarına tekme ve taş attı.

        Olay, dün öğle saatlerinde Kocasinan ilçesi Şeker Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'ndaki bir eczanede meydana geldi. İddiaya göre, fark ücreti ödemek istemeyen bir kadın, eczanenin camlarına taşla saldırarak, kapılarını tekmeledi.

        ECZACI ODASI'NDAN TEPKİ

        12’nci Bölge Kayseri Eczacı Odası yaşanan olay sonrası kınama mesajı yayınladı. Mesajda, "Dün ilimizde faaliyet gösteren bir eczanede yaşanan ve kendini bilmez bir kişinin fark ücreti ödememek amacıyla eczanenin içine, üstelik eczacımızın kucağında evladı varken taş atarak fiili saldırıda bulunması, sonrasında ise cama yumruk ve tekme atması sadece bir meslektaşımıza değil, toplumun sağlık hizmetine yönelmiş açık bir saldırıdır. Bu çirkin olayı en sert şekilde kınıyor, kabul edilemez olduğunu kamuoyuna güçlü bir şekilde ifade ediyoruz. Eczaneler; 7/24 her türlü şartta ve afet zamanlarında dahi vatandaşın ilk başvurduğu sağlık noktalarıdır. Eczacılar ise yalnızca ilaç veren kişiler değil; hastaların tedavisinde danışmanlık yapan, ilaç güvenliğini sağlayan ve sağlık sisteminin yükünü omuzlayan sağlık profesyonelleridir. Buna rağmen son yıllarda sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin giderek artması ve bu şiddetin eczanelere kadar uzanması son derece düşündürücü ve kabul edilemez bir noktaya gelmiştir” ifadeleri yer aldı.

        ‘KATKI PAYLARI ECZACILARIN KEYFİ OLARAK BELİRLEDİĞİ UYGULAMALAR DEĞİLDİR’

        “Bir eczanenin camına atılan taş aslında yalnızca bir camı kırmaz; sağlık çalışanlarının güvenlik duygusunu, mesleki saygınlığını ve toplum ile sağlık çalışanları arasındaki güven bağını da zedeler. Burada özellikle kamuoyuna açıkça ifade etmek isteriz ki; eczanelerde alınan fark ücretleri, katkı payları veya geri ödeme sistemine bağlı ücretler eczacıların keyfi olarak belirlediği uygulamalar değildir. Bu ödemeler tamamen sosyal güvenlik mevzuatı ve geri ödeme sistemi kapsamında belirlenen yasal zorunluluklardır. Eczacılar bu sistemin karar vericisi değil, uygulayıcısıdır.”

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
