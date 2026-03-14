Galatasaray, Başakşehir'e karşı 8'de 8 yaptı!

BU SEZON 3 MAÇI DA GALATASARAY KAZANDI

Sarı-kırmızılı ekip, RAMS Başakşehir ile bu sezon yaptığı 3. maçı da kazandı.

Süper Lig'in 9. haftasında iki takım arasında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadele, sarı-kırmızılıların 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. Ziraat Türkiye Kupası gruplarının ilk haftasında RAMS Park'ta yapılan mücadeleyi de Galatasaray 1-0 kazandı.

Bu sezon yapılan üçüncü müsabakayı da 3-0'lık skorla kazanarak rakibine puan verdi.