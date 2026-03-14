Galatasaray, Başakşehir'e karşı 8'de 8 yaptı!
Süper Lig'in 26. haftasında ağırladığı Başakşehir'i 3-0 mağlup eden Galatasaray, turuncu-lacivertlilere karşı galibiyet serisini 8 maça çıkardı. Sarı-kırmızılılar ayrıca evindeki yenilmezlik serisini de 32 maça taşıdı.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında konuk ettiği RAMS Başakşehir'i 3-0 yenerek en yakın takipçileriyle puan farkını 7'ye çıkardı.
ZİRVEDE PUAN FARKI 7
Lider Galatasaray, zirvede en yakın takipçileri Fenerbahçe ve Trabzonspor ile yedişer puanlık fark yakaladı.
Sarı-kırmızılı ekip, 26. haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4, üçüncü sıradaki Trabzonspor'un ise 7 puan önünde lider girdi. Sarı-lacivertlilerin Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'e 2-0 mağlup olmasını iyi değerlendiren Galatasaray, rakibiyle puan farkını 7'ye çıkardı.
Trabzonspor ise Çaykur Rizespor'u 1-0 yenerek zirve takibini 7 puan geriden sürdürdü.
BU SEZON 3 MAÇI DA GALATASARAY KAZANDI
Sarı-kırmızılı ekip, RAMS Başakşehir ile bu sezon yaptığı 3. maçı da kazandı.
Süper Lig'in 9. haftasında iki takım arasında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadele, sarı-kırmızılıların 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. Ziraat Türkiye Kupası gruplarının ilk haftasında RAMS Park'ta yapılan mücadeleyi de Galatasaray 1-0 kazandı.
Bu sezon yapılan üçüncü müsabakayı da 3-0'lık skorla kazanarak rakibine puan verdi.
SON 4 İÇ SAHA MAÇINDA GOL YEMEDEN KAZANDI
Galatasaray, RAMS Başakşehir'i Süper Lig'de konuk ettiği son 4 maçı gol yemeden kazandı.
Sarı-kırmızılı takım, turuncu-lacivertli ekiple ligde iç sahada oynadığı son 3 maçtan 2 kez 2-0, 1 kez de 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Bu karşılaşmayı da 3-0 kazanan Galatasaray, rekabetteki iyi grafiğini sürdürdü.
SON 8 LİG MAÇINDA GALATASARAY GALİP
Sarı-kırmızılı ekip, turuncu-lacivertlilerle yaptığı son 8 Süper Lig maçından 3 puanla ayrılan taraf oldu.
"Cimbom" 2022-2023 sezonuyla başlayan süreçte Başakşehir'i ligde üst üste 8. kez mağlup etmeyi başardı. Bu karşılaşmalarda rakip fileleri 21 kez havalandırırken, sadece 3 gol yedi.
BAŞAKŞEHİR'E KARŞI SON 13 LİG MAÇINDA YENİLMEDİ
Sarı-kırmızılıların, turuncu-lacivertlilerle yaptığı son 13 Süper Lig müsabakasında bileği bükülmedi.
Rakibine son olarak 22 Kasım 2019'da 1-0'lık skorla yenilen Galatasaray, sonrasındaki 13 Süper Lig maçında 10 galibiyet, 3 beraberlik aldı.
Başakşehir'in Galatasaray'ı mağlup ettiği son mücadelede takımın başında şu an Galatasaray'ı çalıştıran Okan Buruk bulunuyordu.
LİGDE SON 32 İÇ SAHA MAÇINI KAYBETMEDİ
Galatasaray, ligde iç sahadaki son 32 maçta mağlubiyet yaşamadı.
Sahasındaki son yenilgisini 19 Mayıs 2024 tarihinde Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmada alan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki lig mücadelelerinde 26. galibiyetini aldı. "Cimbom" bu süreçte 6 müsabakadan da beraberlikle ayrıldı.
SINGO GOLLE TANIŞTI
Fildişi Sahilli savunma oyuncusu Wifried Singo, sarı-kırmızılı formayla ilk kez gol sevinci yaşadı.
Sezon başında Fransa Ligi takımlarından Monaco'dan yaklaşık 31 milyon avro bonservisle transfer edilen Singo, 13'ü Süper Lig olmak üzere 21. resmi maçına çıktı.
Sakatlıklar nedeniyle istikrarlı forma şansı bulamayan Singo, ilk golünü RAMS Başakşehir ağlarına gönderdi.
UĞURCAN'DAN ALKIŞLANACAK HAREKET
Galatasaray file bekçisi Uğurcan Çakır, lehine olan pozisyonda hakemleri uyararak kararın değişmesini sağladı.
Mücadelenin 32. dakikasında sağ çaprazdan ceza sahasına giren Yusuf Sarı'nın şutunda Uğurcan'ın müdahale ettiği meşin yuvarlak üstten oyun alanını terk etti.
Hakem Batuhan Kolak ve yardımcısı İbrahim Çağlar Uyarcan, pozisyonda Uğurcan'ın topa dokunmadığı gerekçesiyle aut kararı verdi. Kolak'ı uyaran Uğurcan, meşin yuvarlağın kendisinden çıktığını söyleyerek topun RAMS Başakşehir'e geçmesini sağladı.
Bu hareketin ardından Batuhan Kolak ve turuncu-lacivertli futbolcular, centilmence davranışından dolayı Uğurcan Çakır'ı tebrik etti.
OSIMHEN'DEN LİGDE SON 9 MAÇTA 9 GOL
Sarı-kırmızılıların Nijeryalı santraforu Victor Osimhen, Süper Lig'deki son 9 maçta 9. kez rakip fileleri havalandırdı.
Bu dönemde Samsunspor'un 2 kez ağlarını sarsan Osimhen, Hesap.com Antalyaspor, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Zecorner Kayserispor, Çaykur Rizespor, Corendon Alanyaspor ile Beşiktaş'a birer gol kaydetti. Osimhen, bu süreçte sadece ikas Eyüpspor'a gol atamadı.
Yıldız santrfor, bu sezon sarı-kırmızılı formayla 28. resmi maçında 19. kez gol sevinci yaşadı. Osimhen, bu gollerin 12'sini Süper Lig'de 7'sini UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kaydetti.
GALATASARAY 'VAR' İLE GOLÜ BULDU!
Sarı-kırmızılı ekibin ofsayt nedeniyle iptal edilen golü, Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesinin ardından geçerlilik kazandı.
Mücadelenin 84. dakikasında Noa Lang'ın kendi yarı alanının solundan pasında savunmanın arkasına koşu yapan Yunus Akgün, ceza sahasına girdikten sonra topu uygun durumdaki Renato Ngaha ile buluşturdu. Bu oyuncu, penaltı noktası civarında boş kaleye yaptığı vuruşta fileleri havalandırdı.
Pozisyonda yardımcı hakem İbrahim Çağlar Uyarcan, Yunus Akgün için ofsayt bayrağını kaldırdı. VAR incelemesinin ardından Yunus'un ofsaytta olmadığı tespit edilerek gol sayıldı.
GENÇ NHAGA'DAN G.SARAY KARİYERİNE MÜTHİŞ START
Sarı-kırmızılı ekibin ara transferde kadrosuna kattığı Gine-Bissaulu Renato Nhaga, yeni takımındaki üçüncü maçında 2. kez gol sevinci yaşadı.
UEFA Şampiyonlar Ligi listesinde adı bulunmayan 18 yaşındaki orta saha oyuncusu, Başakşehir maçına kadar Süper Lig'de 1 maçta 32 dakika, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 1 karşılaşmada 90 dakika sahada kaldı.
Türkiye Kupası'nda Corendon Alanyaspor ağlarını sarsarak ilk golünü atan Nhaga, 82. dakikada oyuna girdiği RAMS Başakşehir maçının 84. dakikasında ağları havalandırmayı başardı.
SIRADAKİ DURAK LIVERPOOL
Galatasaray, RAMS Başakşehir karşılaşmasının ardından UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında İngiltere'nin Liverpool takımına konuk olacak.
Bu turda sahasındaki ilk maçı 1-0 kazanan sarı-kırmızılı ekip, çeyrek finale yükselmek için Liverpool ile çok önemli bir mücadeleye çıkacak. Anfield'da 18 Mart Çarşamba günü yapılacak maç, TSİ 23.00'te başlayacak.