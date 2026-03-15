Yasak aşk cinayetinde kamera aldatmacası! Kusursuz vahşet planı boşa çıktı!

Yıl 2015... Tarih yaprakları 24 Aralık’ı gösteriyordu. Saatler sabah 05.45’ti. Gaziosmanpaşa’da bir apartmanın sakinleri, yüksek bir gürültüyle uykularından uyandı. Ardından gelen bağırışlar ve bir anda kesilen sesler apartmanda paniğe neden oldu. Şüphelenen apartman sakinleri merdiven boşluğuna baktığında korkunç manzarayla karşılaştı. Aynı apartmanda oturan Murat Bey kanlar içinde yerde yatıyordu. Hemen ambulans çağrıldı. Genç adam hızla hastaneye kaldırılırken, o an kimse bu olayın filmleri aratmayan gizemli bir cinayete dönüşeceğini ve akılalmaz bir sonla biteceğini tahmin edemezdi.

GENÇ MÜHENDİS HAYATINI KAYBETTİ

Hastaneye kaldırılan Murat Bey, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Yapılan ilk incelemede 33 yaşındaki genç mühendisin iki bıçak darbesiyle ağır yaralandığı belirlendi. Genç adam esrarengiz bir cinayete kurban gitmişti. Artık bu olay sıradan bir adli vaka değil, bir cinayet dosyasıydı. Soruşturma İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’ne devredildi. Deneyimli cinayet dedektifleri hemen harekete geçti. Dedektifler, olayla ilgili ilk bilgileri hastanede toplamaya başladı.

İŞE GİDERKEN SALDIRIYA UĞRADI

Elde edilen bilgilere göre maktul, İzmit Körfez’de bir inşaatta çalışan mühendisti. Henüz 5 aylık evliydi. O sabah da her zamanki gibi saat 05.45 sıralarında işe gitmek için evden çıktı. Ancak apartmanın merdiven boşluğunda bıçaklı saldırıya uğradı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri ilk etapta iki ihtimal üzerinde durdu. Birinci ihtimale göre olay planlanmış bir cinayet olabilirdi. İkinci ihtimal ise Murat Bey’in evden çıktığı sırada apartman içinde bir hırsız ya da hırsızlarla karşılaşmış olabileceğiydi. Bu ihtimale göre şüpheliler, karşılaştıkları Murat Bey’i bıçaklayarak olay yerinden kaçmış olabilirdi. Cinayet dedektifleri için artık cevaplanması gereken önemli sorular vardı.

TÜM GÖRÜNTÜLER İNCELEMEYE ALINDI

Cinayet Büro dedektifleri, olayın ardından apartman çevresinde bulunan tüm güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Dedektifler bir yandan kamera görüntülerini incelerken, diğer yandan maktulün husumetli olduğu bir kişi olup olmadığını araştırmaya başladı. Yapılan çalışmalar sırasında, cinayetin işlendiği saatlere yakın bir zamanda apartman çevresinde dolaşan bir kişinin görüntülerine ulaşıldı. Artık soru şuydu: Bu kişi cinayetle bağlantılı mıydı? Bunu ortaya çıkarabilmek için önce görüntülerdeki kişinin kimliğinin tespit edilmesi gerekiyordu.

EŞİNİN ESKİ SEVGİLİSİ

Güvenlik kamera görüntülerinden yola çıkan dedektifler, soruşturmanın yönünü değiştirecek ilginç bir ize ulaştı. Görüntülerdeki kişinin, maktulün eşinin eski sevgilisi olduğu yönünde bilgilere ulaşıldı. Bu bilgi, cinayet soruşturmasının seyrini değiştirecek kadar önemliydi. Dedektifler elde ettikleri bu bilgiyi gizlilik içinde değerlendirmeye aldı. İsmi mercek altına alınan şüpheliyle ilgili yapılan araştırmalarda, söz konusu kişinin daha önce de apartmana gelip gittiğine dair bilgilere ulaşıldı. Bu gelişme üzerine soruşturma daha da derinleştirildi. Artık cinayet dedektiflerinin radarında yeni bir isim vardı.

EŞİ “BİZİ TEHDİT EDİYORDU”

Mercek altına alınan şüphelinin evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi. Bir mobilya mağazasında müdür olarak çalıştığı tespit edildi. Bu gelişmelerin ardından dedektifler, maktulün eşinin ifadesine başvurdu. Genç kadın, polise verdiği ifadede adı geçen kişinin eski sevgilisi olduğunu doğruladı ve yaşadıklarını şöyle anlattı: “Onunla birlikte olduğumuz dönemde evli olduğunu bilmiyordum. Benden gizlemiş. Hatta çocuğu olduğunu bile söylememişti. Bana yeğeni olduğunu söylemişti. Gerçeği öğrenince ilişkiyi bitirdim. Daha sonra Murat’la evlendim. Ancak evlendiğimi öğrenince bizi tehdit etmeye başladı. Hem beni hem de eşimi rahatsız ediyordu. Bana ‘Evlenemezsin’ diyordu.” Bu ifade, cinayet soruşturmasının en kritik noktalarından birinin kapısını aralıyordu.

“BEN HİÇ EVDEN ÇIKMADIM” DEDİ

Bu bilgi dedektifler için önemli bir ayrıntıydı. Çünkü ortada şüphe uyandıran bazı bilgiler olsa da, bu kişinin cinayeti işlediğini kesin olarak gösteren somut bir delil henüz yoktu. Bu nedenle dedektifler önce bilgi almak amacıyla maktulün eşinin eski sevgilisinin ifadesine başvurdu. Şüpheli, polise verdiği ilk ifadede suçlamaları reddederek şunları söyledi: “Ben sizin söylediğiniz tarihte akşam eve gittim ve bir daha hiç dışarı çıkmadım. Olayla hiçbir ilgim yok.”

GÖRÜNTÜLER DE ONU DOĞRULUYORDU

Peki şüpheli doğruyu mu söylüyordu? Dedektifler bu sorunun cevabını bulmak için şüphelinin oturduğu apartmanın giriş katındaki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. İncelenen görüntüler ilk bakışta şüphelinin sözlerini doğrular gibiydi. Görüntülerde şüphelinin akşam saatlerinde apartmana girdiği görülüyordu. Olayın yaşandığı sabah ise saat 08.35 sıralarında takım elbise giymiş, elinde çantasıyla apartmandan çıkarak işe gitmek üzere evden ayrıldığı tespit edildi. Şüpheli, apartmandan çıkarken eşine de el sallıyordu. Ancak deneyimli cinayet dedektifleri için bu görüntüler soruşturmanın bittiği anlamına gelmiyordu.

TELEFON KAYITLARI VE MESAJLAR ŞAŞIRTTI

Bu süreçte dedektifler hem maktulün hem de eşinin cep telefonu kayıtlarının incelenmesi için gerekli işlemleri başlattı. Gelen telefon kayıtları soruşturmanın yönünü bir kez daha maktulün eşinin eski sevgilisine çevirdi. Yapılan incelemede, maktulün eşinin son iki ay içerisinde eski sevgilisiyle birçok kez telefonla görüştüğü ve mesajlaştığı ortaya çıktı. Ortaya çıkan ayrıntılar bununla da sınırlı değildi. Maktulün eşinin, olaydan bir gün önce akşam saatlerinde eski sevgilisini cep telefonuyla aradığı tespit edildi. İnceleme derinleştikçe şok edici detaylar ortaya çıkmaya başladı. Yapılan teknik incelemede, şüpheli eski sevgilinin olaydan sonra saat 08.00 sıralarında genç kadının cep telefonuna art arda 8 mesaj gönderdiği belirlendi. Bu detay, cinayet dedektiflerinin dikkatini daha da artırdı.

OLAYDAN BİR GÜN ÖNCE BULUŞMA OLMUŞ

Ortaya çıkan yeni bilgiler üzerine dedektifler soruşturmayı bu iki şüpheli üzerinde yoğunlaştırdı. Derinleşen çalışmalarda cinayet soruşturmasının en kritik ayrıntılarından birine daha ulaşıldı. Yapılan araştırmalarda, şüpheli eski sevgilinin olaydan bir gün önce mühendisin evine giderek genç kadınla yaklaşık 2 saat görüştüğü tespit edildi. Artık parçalar yavaş yavaş birleşmeye başlıyordu. Soruşturma derinleştikçe, cinayetin arkasındaki karanlık planın fotoğrafı da giderek netleşiyordu.

OLAY YERİNDE SİNYALLERE ULAŞILDI

Bu kez dedektifler, şüpheli eski sevgilinin cep telefonu sinyal bilgilerini incelemeye aldı. Yapılan teknik çalışmada elde edilen sinyal verileri, soruşturmanın yönünü değiştirecek önemli bir ayrıntıyı ortaya çıkardı. Sinyal kayıtlarına göre şüphelinin olay saatinde cinayetin işlendiği bölgede bulunduğu görülüyordu. Detaylı incelemede, şüphelinin cep telefonunun kendi evinden hareket ederek olay yerine geldiği ve olaydan sonra yeniden evine döndüğünü gösteren veriler tespit edildi. Bu gelişme dedektiflerin aklına yeni sorular getirdi. Eğer bu cinayet planlı bir cinayetse, bu planın içinde maktulün eşi ve eski sevgilisi birlikte mi vardı? Ancak ortada kafa karıştıran başka bir durum daha vardı. Güvenlik kamera görüntülerine göre şüpheli akşam saatlerinde apartmana girmiş ve sabah işe gidene kadar apartmandan hiç çıkmamış görünüyordu. Peki o halde cep telefonu sinyalleri nasıl olay yerinden geliyordu? Bu sorunun cevabını ise cinayet dedektiflerinin yapacağı dikkatli ve sıra dışı bir çalışma ortaya çıkaracaktı.

POLİS “HIRSIZ ROLÜ” OYNADI

Şüpheli daha önce verdiği ifadede, “O gün hiç evden çıkmadım” demişti. Ancak elde edilen teknik veriler bu sözlerle çelişiyordu. Ortada mutlaka açıklanması gereken bir soru işareti vardı. Cinayet dedektifleri apartmanda yeniden detaylı bir inceleme yaptı. Yapılan araştırmalarda apartmanın bodrum katından dışarıya açılan ikinci bir çıkış olduğu tespit edildi. Üstelik bu çıkışın bulunduğu bölümde de bir güvenlik kamerası vardı. Dedektifler, şüphelinin gece saatlerinde bu bodrum çıkışını kullanarak apartmandan çıktığını, cinayeti işledikten sonra da yine aynı yoldan geri dönmüş olabileceğini değerlendirdi. Özellikle şüphelinin dikkatini çekmeden görüntülere ulaşılması gerekiyordu. Bunun için dedektifler dikkat çekici ama zekice bir plan yaptı. Planın adı basitti: “Polis hırsız avı” oyunu oynayacaktı.

“BU OĞLUM” DEDİ

Apartman yöneticisi, şüpheli eski sevgilinin babasıydı. Hazırlanan plan gereği Cinayet Masası’nda görev yapan bir polis memuru hırsız kılığına sokuldu. Dedektifler sözde “hırsız yakalanmış” gibi bir senaryo hazırlayarak bu polisi yanlarına aldı ve şüphelinin yaşadığı apartmana gitti. Dedektifler, apartman yöneticisi olan babaya ulaşarak bölgede yaşanan bazı hırsızlık olaylarıyla ilgili inceleme yaptıklarını ve bu nedenle apartmanın güvenlik kamera görüntülerine bakmak istediklerini söyledi.

Apartman yöneticisi durumdan şüphelenmeyerek tüm kamera kayıtlarını polise gösterdi. Kamera görüntülerinde, gece saat 21.00 sıralarında binaya giren şüpheli eski sevgilinin sabah saat 08.35’te takım elbisesiyle ön kapıdan çıktığı, eşine el sallayarak işe gittiği görüldü. Bu görüntüler, daha önce izlenen kayıtlarla da örtüşüyordu. Ancak dedektifler aynı binanın bodrum kapısında bulunan güvenlik kamerasını da incelemeye aldı. İşte gerçek o görüntülerde ortaya çıktı. Bodrum kapısındaki kamera kayıtlarında, sabah saat 05.15 sıralarında bir kişinin saklanarak binadan çıktığı, yaklaşık bir saat sonra ise yeniden içeri girdiği tespit edildi. Dedektifler planın ikinci adımını uyguladı. Görüntüyü apartman yöneticisine göstererek, “Hırsızın görüntüsünü bulduk” dedi. Görüntüyü dikkatle izleyen yönetici baba ise beklenmedik bir cevap verdi: “Bu hırsız değil... Bu benim oğlum. Bodrum kapısının anahtarı da onda vardı.”

TUTUKLANDI

Bu yöntemle dedektifler, şüphelinin dikkatini çekmeden soruşturmanın en kritik görüntülerine ulaşmış oldu. Elde edilen kamera kayıtları hemen soruşturma dosyasına konuldu. Ardından operasyon için düğmeye basıldı. Düzenlenen operasyonda maktulün eşi ile eski sevgilisi gözaltına alındı. Polisin elde ettiği bilgilere göre, şüpheli eski sevgili cinayet günü gizlice apartmanın bodrum katındaki çıkışı kullanarak dışarı çıktı. Eski sevgilisinin bulunduğu apartmana giden zanlı, işe gitmek için evden çıkan Murat Bey’i merdiven boşluğunda bıçakladı. Cinayetin ardından ise yeniden aynı bodrum çıkışını kullanarak kendi apartmanına geri döndü. Bu nedenle apartmanın ön girişindeki güvenlik kameralarına göre şüpheli hiç dışarı çıkmamış gibi görünüyordu. Ancak bodrum katındaki kamera, cinayetin tüm planını ortaya çıkardı. Eski sevgili tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"BEN YAPMADIM" DEDİ AMA MÜEBBET YEDİ

Tutuklandığı ilk günden beri “Vicdanım rahat, ben katil değilim” diyen eski sevgili, mahkemeyi inandıramadı. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında da ısrarla güvenlik kamerası görüntülerindeki kişinin kendisi olmadığını iddia eden eski sevgili, Murat Bey’i öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Savcılık mütalaasında ise cinayetin nedeni açıkça ortaya konuldu. Buna göre, genç mühendis Murat Bey ile evlenen kadının eski sevgilisiyle olan yasak ilişki, kanlı cinayetin temel nedeni olarak değerlendirildi.