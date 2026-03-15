Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Hava Durumu Son dakika haberler: 4 uyarı birden! Çamur yağacak! | Son dakika haberleri

        4 uyarı birden! Çamur yağacak!

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre bugün Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli yağış bekleniyor. Açıklamada Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu için çöl tozu uyarısı da verildi. Öte yandan bazı illerde kuvvetli rüzgar görüleceği ve bazı illerde de çığ tehlikesi olduğuna dikkat çekildi. İşte bugün beklenen hava durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.03.2026 - 09:09 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        4 uyarı birden! Çamur yağacak!
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor.

        Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Antalya'nın doğusu, Samsun, Tokat ve Amasya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        Yağışların, Güneydoğu Anadolu, Doğu Akdeniz, Bingöl, Bitlis, Muş, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

        İstanbul

        Bulutlu 12°

        Ankara

        Kısmen Güneşli 15°

        İzmir

        Güneşli 16°

        Antalya

        Bulutlu 20°

        Trabzon

        Yağmurlu 12°

        Bursa

        Kısmen Güneşli

        Adana

        Yağmurlu 15°

        Diyarbakır

        Yağmurlu 11°

        Gaziantep

        Yağmurlu 13°

        Ağrı

        Karla karışık yağmurlu

        Rüzgarın da Hatay’da batı ve güneybatı yönlerden fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don ile Marmara ve iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi ile kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır. Hava sıcaklığında, önemli bir değişiklik beklenmiyor, mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

        4 UYARI BİRDEN

        Yağışların, Güneydoğu Anadolu, Doğu Akdeniz, Bingöl, Bitlis, Muş, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

        Rüzgârın da, Hatay’da batı ve güneybatı yönlerden fırtına şeklinde (50-70 km/sa) esmesi beklendiğinden tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

        Ayrıca Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması da istendi.

        Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde de çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunduğu ifade edildi.

        Fotoğraf: İHA

        ÖNERİLEN VİDEO

        Evli çiftin ölümünde yeni detay; şüpheliler altın dişleri bile sökmüşler

        Muğla'nın Yatağan ilçesinde Nazire Kasap (76) ile eşi Asım Kasap'ın (87) hayatını kaybettiği yangına ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 6 şüpheli, adliyeye sevk edildi. 

        #son dakika
        #hava durumu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        İran Devrim Muhafızları: Taklit İHA’larla Türkiye ve bölge ülkeleri hedef alınıyor
        İran Devrim Muhafızları: Taklit İHA’larla Türkiye ve bölge ülkeleri hedef alınıyor
        Trump: Eğlence olsun diye birkaç kez daha vurabiliriz
        Trump: Eğlence olsun diye birkaç kez daha vurabiliriz
        İlber Ortaylı'nın hangi kitabı ne anlatıyor?
        İlber Ortaylı'nın hangi kitabı ne anlatıyor?
        Ramazan’ın son günlerinde vücutta neler değişiyor?
        Ramazan’ın son günlerinde vücutta neler değişiyor?
        Arda'dan inanılmaz gol!
        Arda'dan inanılmaz gol!
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        Husilerden açıklama: Savaşa katılmamız zaman meselesi
        Husilerden açıklama: Savaşa katılmamız zaman meselesi
        Cimbom, Başakşehir'i ikinci yarıda geçti!
        Cimbom, Başakşehir'i ikinci yarıda geçti!
        Başakşehir'e karşı 8'de 8!
        Başakşehir'e karşı 8'de 8!
        Modacı Eraslan'ın ölümünden yeni ayrıntı!
        Modacı Eraslan'ın ölümünden yeni ayrıntı!
        Fenerbahçe'den Tedesco kararı!
        Fenerbahçe'den Tedesco kararı!
        Karadeniz Derbisi'nde kazanan Trabzonspor!
        Karadeniz Derbisi'nde kazanan Trabzonspor!
        İlber
        İlber
        Black Mirror gerçek oldu! Meta'dan "Dijital Ölümsüzlük" hamlesi
        Black Mirror gerçek oldu! Meta'dan "Dijital Ölümsüzlük" hamlesi
        İmralı'nın karakutusu: Nail kaptan!
        İmralı'nın karakutusu: Nail kaptan!
        Aysun Topar’ın hayatını değiştiren telefon
        Aysun Topar’ın hayatını değiştiren telefon