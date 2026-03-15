Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor.

Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Antalya'nın doğusu, Samsun, Tokat ve Amasya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Güneydoğu Anadolu, Doğu Akdeniz, Bingöl, Bitlis, Muş, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

İstanbul Bulutlu 12° Ankara Kısmen Güneşli 15° İzmir Güneşli 16° Antalya Bulutlu 20° Trabzon Yağmurlu 12° Bursa Kısmen Güneşli 9° Adana Yağmurlu 15° Diyarbakır Yağmurlu 11° Gaziantep Yağmurlu 13° Ağrı Karla karışık yağmurlu 4°

Rüzgarın da Hatay’da batı ve güneybatı yönlerden fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don ile Marmara ve iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi ile kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır. Hava sıcaklığında, önemli bir değişiklik beklenmiyor, mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

4 UYARI BİRDEN

Yağışların, Güneydoğu Anadolu, Doğu Akdeniz, Bingöl, Bitlis, Muş, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

Rüzgârın da, Hatay’da batı ve güneybatı yönlerden fırtına şeklinde (50-70 km/sa) esmesi beklendiğinden tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

Ayrıca Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması da istendi.

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde de çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunduğu ifade edildi.

Fotoğraf: İHA