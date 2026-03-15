        Haberler Sağlık Ramazanda Sağlıklı Yaşam Oruç tutarken son günlerde vücutta yaşanan şaşırtıcı değişimler | Sağlık Haberleri

        Ramazan’ın sonuna yaklaşırken metabolizmada neler oluyor?

        Ramazan ayının son günlerine yaklaşırken vücut yaklaşık bir aylık oruç düzenine büyük ölçüde uyum sağlar. Metabolizmadan sindirim sistemine kadar birçok süreçte dikkat çekici değişimler yaşanabilir. İşte detaylar...

        Giriş: 15.03.2026 - 08:00 Güncelleme:
        Ramazan'ın son günlerinde vücutta neler değişiyor?

        Ramazan’ın son günlerinde birçok kişi açlığa daha kolay dayanabildiğini fark eder. Bunun nedeni ise vücudun yaklaşık bir ay süren oruç düzenine uyum sağlamasıdır. Bu süreçte metabolizmada dikkat çekici değişimler yaşanabilir.

        Oruçta baş ağrısını önlemek için öneriler
        Oruçta baş ağrısını önlemek için öneriler
        Oruç tutanlara özel sahur önerileri
        Oruç tutanlara özel sahur önerileri

        RAMAZAN’IN SON GÜNLERİNDE VÜCUTTA NELER DEĞİŞİR?

        Ramazan ayının son günlerine yaklaşırken birçok kişi vücudunda farklı değişimler hissetmeye başlayabilir. Gün boyu süren açlık ve susuzluk sürecine yaklaşık bir ay boyunca uyum sağlayan metabolizma, bu dönemde yeni bir dengeye ulaşır. Uzmanlara göre Ramazan’ın son günlerinde hem fiziksel hem de hormonal açıdan bazı önemli değişimler yaşanabilir.

        REKLAM

        METABOLİZMA ORUCA DAHA FAZLA UYUM SAĞLAR

        Ramazan’ın ilk günlerinde açlık hissi daha yoğun yaşanırken, son günlere doğru vücut bu düzene büyük ölçüde alışır. Metabolizma enerji kullanımını daha dengeli hale getirir.

        Uzun süreli açlık dönemlerine adapte olan vücut, enerji ihtiyacını karşılamak için yağ depolarını daha verimli kullanmaya başlar. Bu nedenle bazı kişilerde hafif kilo kaybı ya da yağ oranında azalma görülebilir.

        AÇLIK HORMONLARI DENGELENİR

        Ramazan’ın başlarında sık sık hissedilen açlık duygusu, son günlere doğru daha az hissedilebilir. Bunun nedeni açlık ve tokluk hormonlarının yeni düzene uyum sağlamasıdır.

        Vücut, gün içinde yemek yememeye alıştıkça açlık sinyalleri daha düzenli hale gelir. Bu durum birçok kişide gün içinde daha az acıkma hissi oluşmasına yardımcı olabilir.

        SİNDİRİM SİSTEMİ DİNLENMİŞ OLABİLİR

        Ramazan boyunca öğün sayısının azalması, bazı kişilerde sindirim sisteminin daha düzenli çalışmasına katkı sağlayabilir. Gün içinde uzun süre besin alınmaması, mide ve bağırsakların dinlenmesine yardımcı olabilir.

        REKLAM

        Ancak iftar ve sahurda aşırı yemek tüketimi bu faydayı ortadan kaldırabilir. Bu nedenle özellikle Ramazan’ın son günlerinde dengeli beslenmek büyük önem taşır.

        KAN ŞEKERİ DAHA STABİL HALE GELEBİLİR

        Ramazan’ın son günlerinde vücut kan şekeri dalgalanmalarını daha iyi yönetmeye başlayabilir. Özellikle sahurda protein, lif ve sağlıklı yağ içeren besinler tüketildiğinde gün içinde enerji seviyeleri daha dengeli olabilir.

        Bu durum bazı kişilerde gün boyu daha az halsizlik ve daha dengeli bir enerji hissi oluşmasını sağlayabilir.

        UYKU DÜZENİ DEĞİŞMİŞ OLABİLİR

        Ramazan ayında sahura kalkmak ve geç saatlerde iftar yapmak, uyku düzeninde değişikliklere neden olabilir. Ramazan’ın son günlerine gelindiğinde vücut bu yeni uyku ritmine de kısmen adapte olabilir.

        Ancak bazı kişilerde yorgunluk, gün içinde uyku hali veya dikkat dağınıklığı gibi etkiler devam edebilir.

        BAYRAM SONRASI BESLENMEYE DİKKAT EDİLMELİ

        Uzmanlar, Ramazan’ın son günlerinde kazanılan bu metabolik dengenin bayramda aşırı yemek tüketimiyle bozulabileceğini belirtiyor. Bayramda ani ve ağır yemekler tüketmek sindirim sorunlarına, mide rahatsızlıklarına ve kan şekeri dalgalanmalarına yol açabilir.

        Görsel Kaynak: istockphoto

        ÖNERİLEN VİDEO

        Esenler'de yine aynı noktada kaza; 1'i çocuk 2 yaralı

        Esenler'de daha önce birçok yaralamalı kazanın yaşandığı iki caddenin birleşimindeki noktada motosiklet ile otomobil çarpıştı. 2 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kameralarına yansıdı. Çevrede yaşayanlar bu yolda sürekli kaza yaşandığını belirterek çözüm bulunmasını istedi.

