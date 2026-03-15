Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Ağzını ve ellerini bantladılar, darp görüntülerini paylaştılar

        Ağzını ve ellerini bantladılar, darp görüntülerini paylaştılar

        İstanbul'un Fatih ilçesinde ağzı, elleri ve ayakları bantlanan bir kişiyi darp ettikleri iddia edilen ve o anları sosyal medyada paylaşan 18 yaşından küçük 3 şüpheli polis tarafından gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.03.2026 - 03:54 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ağzını ve ellerini bantladılar, darp görüntülerini paylaştılar

        Fatih'te, iddiaya göre ağzı, elleri ve ayakları bantlanan bir kişi, akranları tarafından darbedildi. Sanal medyada paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçen polis, olayı gerçekleştirdikleri belirlenen yaşı küçük 3 kişiyi gözaltına aldı.

        Fatih'te dün, iddiaya göre ağzı, elleri ve ayaklarını bağladıkları kişiyi darbeden kişiler, bu olaya ait görüntüleri sanal medyada paylaştı. Görüntüler üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kimliklerini kısa sürede tespit etti.

        Olayı gerçekleştirdikleri belirlenen 18 yaşından küçük 3 kişi, ekipler tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'kasten yaralama, özel hayatın gizliliğini ihlal' suçlarından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

