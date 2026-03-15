        Haberler Bilgi Yaşam İlber Ortaylı'nın hangi kitabı ne anlatıyor? Bilgiye adanmış bir ömür... İşte Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın en dikkat çeken kitapları!

        Türkiye'de tarih denince akla gelen ilk isimlerden biri olan İlber Ortaylı, akademik çalışmaları ve geniş kitlelere hitap eden kitaplarıyla uzun yıllar boyunca okurlarla buluştu. Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan geniş bir perspektifte kaleme aldığı eserler, tarih meraklıları için önemli bir kaynak niteliği taşıyor. 13 Mart 2026'da hayatını kaybeden Ortaylı, ardında zengin bir entelektüel miras bıraktı. İşte detaylar, Ortaylı'nın en dikkat çeken kitaplarını sizin için derledik…

        Giriş: 15.03.2026 - 07:30
        1

        Tarihçi kimliği, güçlü anlatımı ve geniş bilgi birikimiyle tanınan İlber Ortaylı, kaleme aldığı eserlerle hem akademik dünyaya hem de geniş bir okuyucu kitlesine ulaşmayı başardı. Biyografilerden tarih incelemelerine, rehber niteliğindeki kitaplardan söyleşilere kadar uzanan geniş bir külliyatı bulunan Ortaylı, 13 Mart 2026’da hayatını kaybetti. Peki, tarihçiliğin önemli isimlerinden biri olan İlber Ortaylı hangi kitapları yazdı?

        2

        TARİHİ ANLATAN AKADEMİK VE ANALİTİK ESERLER

        İlber Ortaylı’nın en önemli eserleri arasında Osmanlı ve Türk tarihini ele alan akademik çalışmalar yer alıyor. “Türklerin Tarihi” serisi, Orta Asya’dan başlayarak Türklerin farklı coğrafyalardaki yolculuğunu geniş bir tarih perspektifiyle anlatıyor.

        3

        Tarih literatüründe önemli bir yere sahip olan “İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı” ise 19. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nun modernleşme sürecini inceliyor. Bu eser, Osmanlı’nın siyasi ve toplumsal dönüşümünü anlamak isteyenler için temel kaynaklardan biri olarak kabul ediliyor.

        4

        “Osmanlı’yı Yeniden Keşfetmek” adlı kitabında ise Ortaylı, Osmanlı tarihine dair yaygın yanlış bilgileri ele alarak okuyucuya daha gerçekçi bir tarih perspektifi sunuyor.

        5

        BİYOGRAFİ VE TARİHSEL KİŞİLİKLER

        Ortaylı’nın kaleme aldığı biyografik eserler de geniş ilgi görüyor. “Gazi Mustafa Kemal Atatürk” adlı kitabında Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatını, liderlik özelliklerini ve Cumhuriyet’in kuruluş sürecindeki rolünü detaylı biçimde anlatıyor.

        6

        Benzer şekilde “Fatih Sultan Mehmed” adlı eseri, İstanbul’un fethini gerçekleştiren Fatih Sultan Mehmed’in siyasi zekâsını, kültürel yönünü ve entelektüel kişiliğini ele alıyor.

        7

        GENÇLERE VE GENEL OKURA YÖNELİK REHBER KİTAPLAR

        Son yıllarda Ortaylı’nın en çok okunan eserleri arasında rehber niteliğindeki kitapları yer alıyor. “Bir Ömür Nasıl Yaşanır?” adlı kitap, kültürden eğitime, seyahatten kişisel gelişime kadar birçok konuda tavsiyeler içeriyor.

        8

        Bu kitabın devamı niteliğinde görülen “İnsan Geleceğini Nasıl Kurar?” ise özellikle gençlere yönelik öneriler sunarak kariyer, eğitim ve hayat planı üzerine düşünmeye teşvik ediyor.

        9

        SEYAHAT VE SÖYLEŞİ KİTAPLARI

        İlber Ortaylı’nın seyahat deneyimlerini paylaştığı “İlber Ortaylı Seyahatnamesi”, farklı ülkelerin kültürlerini tarihsel bakış açısıyla anlatan bir eser olarak dikkat çekiyor.

