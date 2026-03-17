Sebastian Stan ile Annabelle Wallis'den çocuk müjdesi

Birlikteliklerini gözden uzakta yaşayan Stan ile Annabelle Wallis'den müjdeli haber geldi. Stan ve Wallis ilk çocuklarını bekliyor. Ancak bebeğin cinsiyeti ve doğum tarihi gibi ayrıntılar henüz gizli tutuluyor.

TMZ'nin haberine göre; Bu zamanlama, her iki yıldız için de özellikle yoğun bir döneme denk geliyor. Sebastian Stan'ı önümüzdeki yıl, yakında vizyona girecek olan 'Fjord' filmi ve Marvel filmi 'Avengers: Doomsday' ile dolu dolu bir yıl bekliyor.

Annabelle Wallis'ın ufukta birkaç büyük projesi de var. Ağustos ayında vizyona girmesi planlanan aksiyon filmi 'Mutiny'de Jason Statham ile birlikte başrol oynuyor ve ayrıca Unabomber Ted Kaczynski hakkında bir proje olan 'Unabomb'da da yer alacak.