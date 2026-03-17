Fenerbahçe, Gaziantep FK'yı konuk ediyor! İşte Tedesco'nun muhtemel 11'i...
Süper Lig'de bitime 8 maç kala lider Galatasaray'ın 7 puan gerisine düşen Fenerbahçe, 27. hafta mücadelesinde bu akşam Gaziantep FK'yı konuk edecek. Son 4 haftada 7 puan kaybeden sarı-lacivertliler, rakibini mağlup ederek şampiyonluk iddiasını sürdürmek istiyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco zorlu mücadele öncesi sahaya süreceği kadroyu büyük ölçüde belirledi. İşte Fenerbahçe'nin Gaziantep FK maçı muhtemel 11'i...
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında bu akşam sahasında Gaziantep FK ile mücadele edecek.
Chobani Stadı'ndaki müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetecek.
Ligde oynanan 26 mücadelede 16 galibiyet, 9 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-lacivertliler, 57 puan toplarken averaj farkıyla 2. sırada bulunuyor. Son maçında Fatih Karagümrük'e 2-0 kaybeden Fenerbahçe ligdeki ilk yenilgisini yaşadı.
Son 4 lig maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi gören sarı-lacivertlilerde kaybedilen 7 puanın ardından başkan Sadettin Saran ve teknik direktör Domenico Tedesco, yaşanan süreçle ilgili toplantı yapmış ve Tedesco ile yola devam kararı alınmıştı.
4 EKSİK
Fenerbahçe'de Gaziantep FK maçı öncesinde 4 eksik isim bulunuyor.
Tedavileri süren Edson Alvarez, Milan Skriniar, Çağlar Söyüncü ve Nelson Semedo bu akşamki maçta forma giyemeyecek.
Cezası sebebiyle Fatih Karagümrük maçında oynamayan Brezilyalı file bekçisi Ederson, Gaziantep FK karşısında takıma geri dönecek.
TALISCA MÜJDESİ
Fenerbahçe'de bir süredir sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen Anderson Talisca'nın, dün akşam yapılan son idmanın tamamında takımla çalışması yüzleri güldürdü.
Brezilyalı yıldız, Tedesco'nun görev vermesi halinde Gaziantep FK karşısında forma giyebilecek.
6 İSİM SINIRDA
Gaziantep FK maçı öncesinde Fenerbahçe'de 6 oyuncu kart sınırında bulunuyor.
Sakatlığı bulunan Nelson Semedo'nun yanı sıra Archie Brown, Kerem Aktürkoğlu, Anthony Musaba, Mert Müldür ve Matteo Guendouzi, kart sınırındaki isimler.
Bu futbolcular, bu akşam oynanacak mücadelede kart görmeleri durumunda bir sonraki lig maçı olan Beşiktaş karşılaşmasında takımlarını yalnız bırakacak.
14. RANDEVU
Süper Lig'in 27. haftasında Gaziantep FK'yı konuk edecek Fenerbahçe, rakibiyle Süper Lig'de 14. kez karşılaşacak.
Ligde iki takım arasında daha önce oynanan 13 maçta Fenerbahçe'nin büyük üstünlüğü bulunuyor.
Sarı-lacivertliler, rakibini 11 kez mağlup ederken Gaziantep FK ise 2 müsabakadan galibiyetle ayrıldı. Rekabette beraberlik yaşanmadı.
Söz konusu maçlarda Fenerbahçe'nin 34 golüne, Gaziantep FK 13 golle yanıt verdi.
KADIKÖY'DE PUAN KAYBI YOK
Fenerbahçe'nin, rakibine karşı ligde sahasında puan kaybı bulunmuyor.
İki ekibin bugüne dek ligde Kadıköy'de oynadıkları 6 maçın tamamını sarı-lacivertliler kazandı.
Fenerbahçe, bu maçlarda rakip fileleri 19 kez havalandırırken, kalesinde 5 gol gördü.
FENERBAHÇE SON 11 RESMİ MAÇI KAZANDI
İki takım arasında ligde oynanan son 8 maçı Fenerbahçe kazanırken, sarı-lacivertliler bu süreçteki 3 Türkiye Kupası'nda da rakibine üstünlük kurmayı başardı.
Gaziantep FK, 2021-2022 sezonunun ilk yarısında sahasında oynadığı müsabakadan 3-2'lik galibiyetle ayrılırken bu maçın ardından çıkılan 8'i lig 11 düelloda da Fenerbahçe galibiyete uzanan taraf oldu.
İki takım arasındaki en farklı galibiyeti ise Fenerbahçe, 2019-2020 sezonunun ilk yarısında sahasında 5-0 kazanarak aldı.
Sarı-lacivertli ekip bu sezon rakibiyle deplasmanda biri lig, diğeri Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 2 kez karşılaştı. İki maç da Fenerbahçe'nin 4-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Gaziantep FK ise 2020-2021 sezonunda evinde 3-1 kazanarak rakibine karşı en farklı skora imza attı.
İŞTE FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ:
Ederson, Mert Müldür, Yiğit Efe, Oosterwolde, Levent, Guendouzi, Kante, Nene, Asensio, Kerem, Cherif (Talisca)