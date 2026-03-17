İstanbul'da yangın, saat 06.00 sıralarında Beyoğlu Sururi Mehmet Efendi Mahallesi Ufak Köprü Sokak’ta bulunan 2 katlı binada meydana geldi.

İKİ KATLI BİNADAN ALEVLER YÜKSELDİ

İHA ve DHA'daki habere göre henüz sebebi bilinmeyen bir sebeple 2 katlı binanın giriş katında alevler yükseldi.

Yoğun dumanı ve alevleri gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

BEBEK ALEVLERİN ARASINDA KALDI

Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından evin içerisinde bulunan biri kadın 2 kişi kurtarılırken, 2 yaşındaki bebek alevler arasında kalarak hayatını kaybetti. İtfaiye ekiplerinin kısa süren çalışmasının ardından soğutma çalışması yapılarak yangın söndürüldü.

İNCELEME BAŞLATILDI

Çalışmalar sonrası Olay Yeri İnceleme ekipleri bölgeye gelerek yanan giriş katta inceleme başlattı.

İncelemeler sonrası bebeğin cansız bedeni incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.