Osimhen'in gözü Burak Yılmaz'ın rekorunda!
Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile oynanacak son 16 turu rövanş maçında rekor için sahaya çıkacak. Sarı-kırmızılı formayla bu sezon Devler Ligi'nde 7 gol atan Nijeryalı santrfor, Liverpool ağlarını da sarsarak bu alanda Burak Yılmaz'ı yakalamak istiyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, son 16 turu rövanş maçında yarın akşam İngiliz devi Liverpool'a konuk olacak. İstanbul'daki ilk maçı 1-0 kazanan Cimbom, Anfield Road'a küçük de olsa avantajla çıkacak.
Sarı-kırmızılıların süper golcüsü Victor Osimhen ise Liverpool karşısında rekor için sahaya çıkacak.
Nijeryalı santrfor, bir Türk takımında UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bir sezonda en fazla gol atan oyuncu rekoruna ortak olmaya çalışacak.
Devler Ligi'nde bu sezon Galatasaray formasıyla 7 gol atan Osimhen, 8 gollü Burak Yılmaz'ın rekorunu egale etmek için mücadele verecek.
Burak Yılmaz, 2012-2013 sezonunda Galatasaray formasıyla 9 Şampiyonlar Ligi maçında 8 kez fileleri havalandırmıştı.
Galatasaray formasıyla bu sezon 28 maça çıkan 27 yaşındaki futbolcu, 19 gol, 7 asistlik performans sergiledi.