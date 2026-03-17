        Haberler Dünya Son dakika: ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler! | Dış Haberler

        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!

        ABD ve İran arasında uzun süredir devam eden gerilim ve sürdürülen diplomasi çalışmaları, 28 Şubat sabahı İsrail'in ABD ile birlikte İran'ı vurmasıyla sonuçlandı. Tarafların karşılıklı saldırıları 18. gündür sürüyor. İsrail, Tahran ve Beyrut'a geniş bir saldırı dalgası başlattı, İran da misilleme saldırısında bulundu. Sabah saatlerinde ise Doha'da patlama sesleri duyuldu. Anbean tüm gelişmeler Habertürk'te...

        Giriş: 17.03.2026 - 07:21 Güncelleme:
        KATAR'DAN AÇIKLAMA

        Katar Savunma Bakanlığı, ülkeyi hedef alan füze saldırısının engellendiğini duyurdu

        DOHA'DA PATLAMA SESLERİ

        Reuters, Doha'da patlama seslerinin duyulduğunu aktardı

        BAE HAVA SAHASI YENİDEN AÇILDI

        Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), geçici olarak kapatılan hava sahasının yeniden açıldığını duyurdu.

        BAE resmi haber ajansı WAM'a göre, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (GCAA), yaklaşık iki saat süren geçici ve ihtiyati askıya almanın ardından ülke hava sahasında hava trafiğinin yeniden başladığını açıkladı.

        İSRAİL'DE SİREN SESLERİ

        ABD-İsrail'in ortak saldırılarını sürdürdüğü İran'dan yapılan misillemenin ardından, başta başkent Tel Aviv olmak üzere İsrail'in orta kesiminde sirenler çaldı.

        İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan İsrail'e doğru füzelerin ateşlendiği ve hava savunma sistemlerinin saldırıyı önlemeye çalıştığı belirtildi.

        Tel Aviv çevresinde İran füzelerini önlemeye çalışan İsrail hava savunma füzelerinin sesleri duyuldu.

        İSRAİL'DEN TAHRAN VE BEYRUT'A SALDIRI DALGASI

        İsrail ordusu, İran’ın başkenti Tahran’da bulunan rejime ait hedefler ile Lübnan’ın başkenti Beyrut’taki Hizbullah altyapılarına yönelik geniş çaplı bir saldırı dalgasının başlatıldığını açıkladı.

        BAE'DE PETROL ÜRETİM BÖLGESİNDE YANGIN

        Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Füceyre Emirliği'nde bir petrol üretim bölgesine düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırısı sonucu yangın çıktığı bildirildi.

        Füceyre Hükümeti Medya Ofisi tarafından, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, “Füceyre Petrol Sanayi Bölgesi, İHA tarafından hedef alınması sonucu yangın çıktı.” ifadesine yer verildi.

        Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı belirtilen açıklamada, sivil savunma ekiplerinin yangını kontrol altına almak için anında müdahale ettiği vurgulandı.

        İRAN'DAN İSRAİL'İN KUZEYİNE SALDIRI DALGASI

        ABD-İsrail'in ortak saldırılarını sürdürdüğü İran, İsrail'in kuzeyini hedef alan bir misilleme yaptı. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan füzelerin ateşlendiği ve İsrail hava savunma sistemlerinin bu füzeleri önlemeye çalıştığı bildirildi.

        Füzelerin ateşlendiğine yönelik açıklamadan kısa bir süre sonra yeni bir duyuru yapılarak "saldırının önlendiği ve sığınaklardan çıkılabileceği" ifade edildi.

        İsrail'in Kanal 12 televizyonu, İran'dan bu dalgada "az sayıda" füze ateşlendiğini ve bunların da İsrail semalarına ulaşmadan önlendiğini ileri sürdü.

        Habertürk Manşet - 14 Mart 2026 (Veriler, Yazılımlar, Algoritma Savaşa Nasıl Yön Veriyor?

        Ortadoğu'da plan neydi, ne oldu? Savaşta kararı algoritmalar verir mi? Habertürk Manşet'te Zülfikar Ali Aydın sordu; Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Burak Darıcılı, Emekli Tuğgeneral Prof. Dr. Esat Arslan ve Siber Güvenlik Uzmanı Dr. Soner Çelik yanıtladı.  

