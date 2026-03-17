Son dakika: İran lideri Mücteba Hamaney: Barış zamanı değil

İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney, Reuters'ın üst düzey bir İranlı yetkiliye dayandırdığı haberine göre barış için uygun bir zamanda olmadıklarını söyledi.

Kaynağa göre bir toplantıda konuşan Mücteba Hamaney, ABD ile gerilimin azaltılması ya da barış yoluna gidilmesi tekliflerini reddetti.

İki arabulucu ülke tarafından İran Dışişleri Bakanlığı'na teklif geldiğini ve Hamaney'in bu teklifi reddettiğini belirten kaynak, "Hamaney, ABD ve İsrail'in yenilmesi ve İran'a savaş tazminatı ödemesi gerektiğini düşünüyor" dedi.