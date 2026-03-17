        Haberler Dünya Son dakika: İran lideri Mücteba Hamaney: Barış zamanı değil | Dış Haberler

        Son dakika: İran lideri Mücteba Hamaney: Barış zamanı değil

        Reuters, İranlı üst düzey yetkiliye dayandırdığı haberine göre İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney, "Barış için doğru bir zaman değil. İsrail ve ABD'nin yenilmesi gerekiyor. Bize tazminat ödenmesi gerekiyor" diyerek İran'a gelen 'tansiyonun düşmesi' tekliflerini reddetti.

        Habertürk
        Giriş: 17.03.2026 - 12:45
        İran lideri Hamaney: Barış zamanı değil

        İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney, Reuters'ın üst düzey bir İranlı yetkiliye dayandırdığı haberine göre barış için uygun bir zamanda olmadıklarını söyledi.

        Kaynağa göre bir toplantıda konuşan Mücteba Hamaney, ABD ile gerilimin azaltılması ya da barış yoluna gidilmesi tekliflerini reddetti.

        İki arabulucu ülke tarafından İran Dışişleri Bakanlığı'na teklif geldiğini ve Hamaney'in bu teklifi reddettiğini belirten kaynak, "Hamaney, ABD ve İsrail'in yenilmesi ve İran'a savaş tazminatı ödemesi gerektiğini düşünüyor" dedi.

