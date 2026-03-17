        Hava Durumu SON DAKİKA: Bayramda hava durumu Bayramda hava nasıl olacak? | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den kritik uyarı... İşte yurt genelinde bayram havası!

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) yapılan açıklamaya göre Arife Günü ve bayram günlerinde yurt genelinde yağışlı ve soğuk havanın etkili olması bekleniyor. İşte bölgelerimizde ve 3 büyük kentimizde beklenen hava durumu ve sıcaklıklar...

        Giriş: 17.03.2026 - 11:45
        Meteoroloji'den kritik uyarı... İşte yurt genelinde bayram havası!
        Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Ramazan Bayramı'na ilişkin hava raporunu açıkladı.

        SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINDA

        AA'da yer alan habere göre Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ramazan Bayramı'nda yurt genelinde soğuk ve yağışlı hava hakim olurken, sıcaklık bayram süresince mevsim normallerinin birkaç derece altında seyredecek.

        YARINDAN İTİBAREN DAHA DA SOĞUYOR

        Ülke genelinin 18 Mart 2026 Çarşamba gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak yağışlı ve soğuk havanın etkisi altına girmesi bekleniyor. 19 Mart Arife Günü ve 20-22 Mart bayram günlerinde yurt genelinin yağışlı ve soğuk havanın etkisi altında kalması öngörülüyor.

        İÇ VE DOĞU KESİMLERDE KAR TAHMİN EDİLİYOR

        Yağışlar ise genellikle yağmur ve sağanak, ülkenin iç kesimlerinin yüksekleriyle doğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

        ARİFE GÜNÜNDE HAVA YURT GENELİNDE BULUTLU

        Mevsim normalleri civarında ve yer yer üstünde seyreden hava sıcaklıklarının, bayram süresince mevsim normallerinin birkaç derece altında seyredeceği bekleniyor.

        Arife Günü, yurt genelinde çok bulutlu bir hava beklenirken, İzmir, Aydın Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri dışında yağışlı geçmesi, yağışların genellikle yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerde gök gürültülü sağanak, iç ve doğu kesimlerde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması öngörülüyor.

        Bayramın 1'inci günü yurt genelinde yağışlı havanın hakim olacağı, yağışların genellikle yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerde gök gürültülü sağanak, iç ve doğu kesimlerde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması tahmin ediliyor.

        Bayramın 2'inci günü yurt genelinde çok bulutlu bir hava hakim olurken, Orta Karadeniz kıyı kesimi, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ve İzmir ve Aydın çevreleri dışında yağışlı geçmesi, yağışların genellikle yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerde gök gürültülü sağanak, iç ve doğu kesimlerde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

        Bayramın 3'üncü günü ise Orta Karadeniz kıyı kesimi, Doğu Karadeniz, İzmir, Aydın ve Erzurum çevreleri dışında ülke genelinin tamamının yağışlı geçmesi, yağışların genellikle yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerde gök gürültülü sağanak, iç ve doğu kesimlerde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması öngörülüyor.

        ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE HAVA DURUMU

        Ankara'da bayram boyunca parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve yağışlı bir havanın etkili olacağı tahmin ediliyor.

        Arife Günü en düşük sıcaklık 5 ila 7 derece, en yüksek sıcaklık 8 ila 10 derece, bayramın 1'inci günü en düşük sıcaklık 3 ila 5, en yüksek sıcaklık 9 ila 11 derece bekleniyor.

        Ankara'da bayramın 2'nci günü 4 ila 6, en yüksek sıcaklık 14 ila 16 derece ve bayramın son günü ise en düşük sıcaklık 3 ila 5, en yüksek sıcaklık ise 8 ila 10 derece aralığında seyredecek.

        İSTANBUL ARALIKLI YAĞMURLU OLACAK

        İstanbul'da bayram boyunca parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve yağışlı bir hava beklenirken, Arife günü en düşük sıcaklık 7 ila 9 derece ve en yüksek sıcaklık 9 ila 11 derece aralığında seyretmesi bekleniyor.

        İstanbul'da bayramın 1'inci günü en düşük sıcaklık 6 ila 8, en yüksek sıcaklık 9 ila 11 derece, bayramın 2'nci günü en düşük sıcaklık 7 ila 9, en yüksek sıcaklık 11 ila 13 derece ve bayramın 3'üncü günü ise en düşük sıcaklığın 6 ila 8, en yüksek sıcaklığın ise 9 ila 11 derece aralığında seyredeceği tahmin ediliyor.

        İzmir'de ise havanın parçalı ve çok bulutlu olması tahmin edilirken, bayramın birinci günü sağanak bekleniyor.

        Arife Günü en düşük sıcaklığın 6 ila 8, yüksek sıcaklığın ise 16 ila 18 derece aralığında beklenen İzmir'de, bayramın 1'inci günü en düşük 8 ila 10, en yüksek 12 ila 14 derece, bayramın 2'nci günü en düşük 6 ila 8, en yüksek 14 ila 16 derece ve bayramın son günü ise en düşük sıcaklık 6 ila 8, en yüksek 14 ila 16 derece aralığında seyredecek.

