Aslı Şafak, sunuculuğunu üstlendiği "Aslı Şafak’la İşin Aslı" programında oyuncu Berk Oktay'ı ağırladı. Oktay, hem özel hayatına hem de oyunculuk kariyerine dair samimi açıklamalar yaptı.

2022'de evlenen, 2024'te ilk çocukları Mira Milena'yı kucaklarına alan oyuncu çift Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy, geçtiğimiz yıl evliliklerinde kriz yaşadıklarına dair iddialarla gündeme gelmişti. Oktay ile Atiksoy, her ne kadar boşanacakları yönündeki iddiaların ardından sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla 'Her şey yolunda' mesajı verseler de söylentilerin önüne uzun süre geçememişlerdi.

"Yıldız benim hayattaki en büyük şansım" diyen Oktay, "Benim arkamda dağ gibi duran biri. Ben bu yolda hiç yalnız değilim. Arkamda duvar gibi Yıldız var. İnsan güçsüzleşebilir ya da sıkıntı yaşayabilir ama o dönemlerde seni ayağa kaldıran bir kadın. Bu yüzden çok şanslı bir erkeğim" ifadelerini kullandı.

"İKİNCİ ÇOCUĞU İSTİYORUZ"

Baba olduktan sonra hayata bakışının değiştiğini de söyleyen Berk Oktay, ikinci çocuk isteğini de dile getirdi. Oyuncu, "Yıldız doğumdan önce 'Çok geçmeden hemen kardeş yaparız' diyordu. Benim de Milena doğduktan sonra fikrim tamamen değişti. Ben de ona bir kardeş istiyorum" diye konuştu.

"ÇOK SİNİRLENDİĞİM ŞEYLER OLDU"

Hakkında çıkan 'ihanet' haberlerine de sitemde bulunan Berk Oktay, şu ifadeleri kullandı: Bana çok haksızlık yapıldı. Çok sinirlendiğim çok kızdığım şeyler de oldu. Haksızlık yapıldığında çıkıp bağıra bağıra 'Bu böyle değil kardeşim' demek istiyorsun. Ama bir sonraki adımda senin fevriliğin sana negatif dönebileceği için duruyorsun. Başta sessiz kalırım ve sessizlikle ne olup bittiğini gözlemlerim. Daha sonra tek hamleyle mevzuyu bitiririm. Açıklamam gereken bir şey varsa bir kere açıklarım. Ben çıkıp da her şeye cevap vermem.

"AİLEMİN OLMADIĞI BİR DÜNYA İSTEMİYORUM"

Ailesinin kendisi için en büyük güç olduğunu dile getiren oyuncu, şöyle konuştu: Eşimi, çocuğumu, annemi ve babamı Allah başımdan eksik etmesin. Onların olmadıkları bir dünya istemiyorum. Her şeye sahip olabilirsiniz bir gün her şeyi kayıp da edebilirsiniz. Ailenizle sağlam ilişkileriniz varsa ve onlara sahipseniz aslında her şeye sahipsiniz.

Uzun yıllardır aralıksız çalıştığını söyleyen Berk Oktay, dizi sektöründeki dalgalanmalar nedeniyle bir süre geri çekildiğini de ifade etti. Oyuncu, "Yaklaşık 23 sene hiç ara vermeden çalıştım. Dizi piyasasındaki çalkalanma sebebiyle geri çekildim ama piyasa hareketleniyor. Kısa zamanda bir işin içinde olacağım. Televizyonu özledim" dedi.

Oyuncu, kariyerine dair değerlendirmesinde ise şu sözleri kullandı: 25 sene oldu çalışmaya başlayalı. Hiç hobi edinmemişim. Bir süredir durup inzivaya çekildim. Hayatım boyunca iş yapmış olmak için iş yapmadım.