        Haberler Gündem 3. Sayfa 17 yaşındaki saldırgandan dehşet dolu ifade!

        17 yaşındaki saldırgandan dehşet dolu ifade!

        İstanbul Kağıthane'de dehşete düşüren bir silahlı saldırı düzenlendi. Olayda iş yerinden çıkarak evine giden camcı H.K.'nin önü, motosikletli 2 saldırgan tarafından kesildi. 17 yaşındaki saldırganlardan biri H.K.'yi bacağından vurdu. Gözaltına alınarak emniyete götürülen 2 şüphelinin polise verdiği ilk ifadede, "Bize ne bakıyorsun deyince ayaklarına sıktık" dediği öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.03.2026 - 10:57 Güncelleme:
        17 yaşındaki saldırgandan dehşet dolu ifade!
        Kağıthane'de iş yerinden çıkarak evine giden camcı H.K.’nin (23) önü, motosikletli 2 saldırgan tarafından kesildi.

        DHA'nın haberine göre saldırganlardan biri "Siz bize küfür ettiniz" diyerek H.K.’yi bacağından vurdu. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, yaralanan H.K. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Kağıthane Asayiş Büro Amirliği polislerinin yakaladığı 17 yaşındaki 2 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin polisteki ilk ifadelerinde "Bize ne bakıyorsun deyince ayaklarına sıktık" dediği öğrenildi.

        Olay, 11 Mart Çarşamba günü saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre camcı H.K., iş yerinden çıktıktan sonra evine doğru yürümeye başladı. Bu sırada H.K.’nin yanına yaklaşan motosikletli 2 kişi, "Siz bize küfür ettiniz" diyerek silahla ateş açtı. Saldırıda bacaklarına 2 kurşun isabet eden H.K. yaralandı. Olayın ardından şüpheliler kaçarken, sesleri duyan vatandaşlar sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, H.K.’ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. H.K. ardından ambulansla Şişli’deki Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Buradan ameliyat edilen H.K. ardından taburcu edildi.

        KAĞITHANE ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

        Olayın ardından çalışma başlatan Kağıthane Asayiş Büro Amirliği polisleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin Kuştepe Mahallesine doğru gittikleri belirlendi. Mahallede çalışma yapan polis şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Devam eden çalışmalarda adreslerine yapılan operasyonda, E.K. (17) ve A.T. (17) yakalandı.

        "NE BAKIYORSUN' DEYİNCE AYAKLARINA SIKTIK"

        Gözaltına alınarak emniyete götürülen 2 şüphelinin polise verdiği ilk ifadede, "Bize ne bakıyorsun deyince ayaklarına sıktık" dediği öğrenildi. 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler 'Kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden E.K.’nin 'Uyuşturucu madde kullanmak', 'Yankesicilik', 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet' ve 'Kasten yaralama' suçlarından kadının olduğu öğrenildi.

        "KARDEŞİMİN OLAYLA İLGİSİ YOK"

        Olayla ilgili konuşan H.K.’nin ağabeyi B.M.K. (25), "Kardeşim iş çıkışında mesaiden döndüğünde atölyeye takımlarını indirmek için hamle yaptığında o sokakta bir olay yaşanıyor. Başka bir şahısla tartışma yaşanıyor ama benim kardeşimin ne olayla, ne konuyla, ne şahıslarla hiçbir alakası yoktur. Sonrasında üstünü değiştirmek için atölyeye gelip çıktığında caddeden aşağıya iniyor. Caddeden aşağı inerken de motorcuların bunu takip ettiğini fark ediyor. Burada aşağı inerken onları görüyor ama benimle alakası olmadığını düşünerek elleri cebinde soğuk olduğu için evine hızlı bir şekilde gelmeye çalışıyor. O sırada motorcuların bunu takipte olduklarını görüyor. Önünü kesiyorlar. Önünü kestiklerinde 'Sen yukarıdaki yeşil montluyu tanıyor musun' diyor. O da diyor ki 'Ben ne seni tanırım ne de yeşil montluyu tanırım' diyor. Sonrasında yaşanan konuşma da şu şekilde. Soruyor, 'Ben tanımıyorum' diyor. Onlar da 'Biz onu şöyle yapacağız, böyle yapacağız kardeşim' diyor. Kardeşim ise, 'Ne seni tanırım ne de anlattığınız kişiyi tanırım. Ben camcıyım, işimden çıktım, evime gidiyorum' diye konuşuyor. Sonrasında 'Tamam abi' diyorlar. Çöp arabası döndükten sonra bir boş anı yakalıyorlar. Kardeşim şu istikamette yürürken arkasından 2 el ateş ediyorlar. Biri bacağına atılıyor; diğer kurşun da hasbelkader atılıyor. Neresine geleceği tahmin bile edilmiyor ama ikisi de bacağına saplanıyor. Bu durumda ölebilirdi. Sonuna kadar da şikayetçiyiz" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Babasından izinsiz alıp, kuzenleriyle gezintiye çıktığı otomobil TIR'a çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

        Kaza, saat 13.30 sıralarında Aksaray- Nevşehir kara yolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Gökçe köyünde yaşayan E.U., babası Recep Ulu'ya ait aracı izinsiz alıp, kuzenleriyle gezintiye çıktı. E.U.nun kontrolünü yitirdiği 51 ACY 788 plakalı otomobil, önündeki Veli Demirbaş yönetimindeki 32 AF...
        Körfez'den ABD'ye: Başladığın işi bitirmeden gitme
        Körfez'den ABD'ye: Başladığın işi bitirmeden gitme
        2028'de Rubio mu aday olacak?
        2028'de Rubio mu aday olacak?
        Savaşa kafa tutan 42 hisse
        Savaşa kafa tutan 42 hisse
        Lübnanlı annenin talebi: Bebeğimi Türkiye'ye götürün
        Lübnanlı annenin talebi: Bebeğimi Türkiye'ye götürün
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Taksici cinayetinde istenen ceza açıklandı! Tüm detaylar ortaya çıktı...
        Taksici cinayetinde istenen ceza açıklandı! Tüm detaylar ortaya çıktı...
        Tarım arazilerine hobi bahçesi dönemi kapanıyor
        Tarım arazilerine hobi bahçesi dönemi kapanıyor
        Osimhen'in gözü Burak Yılmaz'ın rekorunda!
        Osimhen'in gözü Burak Yılmaz'ın rekorunda!
        "İlber Hoca'nın bilinmeyen hassasiyeti"
        "İlber Hoca'nın bilinmeyen hassasiyeti"
        "Bana çok haksızlık yapıldı"
        "Bana çok haksızlık yapıldı"
        Banksy'nin kimliği ortaya çıktı
        Banksy'nin kimliği ortaya çıktı
        Tedesco'nun G.Antep 11'i
        Tedesco'nun G.Antep 11'i
        Telefonla konuşmanın bile bir kuralı var!
        Telefonla konuşmanın bile bir kuralı var!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        40 milyon dolar zararda
        40 milyon dolar zararda
        Konutta reel düşüşe devam
        Konutta reel düşüşe devam
        Türkiye'de ilk kez, Gaziantep'te görüldü
        Türkiye'de ilk kez, Gaziantep'te görüldü
        SGK’dan prim iadesi nasıl alınır?
        SGK’dan prim iadesi nasıl alınır?
        Oscar kutlamasını hamburgercide yaptı
        Oscar kutlamasını hamburgercide yaptı
        Bağışıklığınızı sessizce zayıflatan alışkanlıklar
        Bağışıklığınızı sessizce zayıflatan alışkanlıklar