Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: Taksici cinayetinde istenen ceza açıklandı! Tüm detaylar ortaya çıktı

        Taksici cinayetinde istenen ceza açıklandı! Tüm detaylar ortaya çıktı...

        İzmir'de, taksi şoförü 52 yaşındaki Deniz Örer'i tabancayla öldüren 24 yaşındaki Doğuş Meşe hakkında "kasten öldürme", "gece vakti silahla yağma" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçlarından müebbet ile 19 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2026 - 10:35 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Taksici cinayetinde istenen ceza açıklandı! Tüm detaylar ortaya çıktı...
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İzmir'in Konak ilçesinde 9 Mart'ta, taksi şoförü Deniz Örer (52), aracına aldığı Doğuş Meşe (24) tarafından tabancayla öldürülmüştü. Örer'i araçtan sokağa bıraktıktan sonra taksiyi gasp eden Meşe, polis ekiplerince yakalandıktan sonra sevk edildiği adliyede tutuklanmıştı.

        Taksici Deniz Örer, 52 yaşında hayattan koparıldı.
        Taksici Deniz Örer, 52 yaşında hayattan koparıldı.

        TAKSİCİ KATİLİ TEKSTİLDE İŞÇİ ÇIKTI

        İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Meşe'nin, Basmane bölgesinde tekstil üzerine faaliyet gösteren bir iş yerinde işçi olarak çalıştığı belirtildi.

        Cinayeti işleyen 24 yaşındaki Doğuş Mete.
        Cinayeti işleyen 24 yaşındaki Doğuş Mete.

        SİLAHI BİR AY ÖNCE ALMIŞ

        AA'daki habere göre şüphelinin, olayda kullandığı tabancayı yaklaşık 1 ay önce aldığı ve iş yerine yakın bir alanda bulunan trafo yakınına sakladığı aktarılan iddianamede, şüphelinin işe gidip gelirken toplu taşıma kullandığı ifade edildi.

        SİLAHI EVE GÖTÜRMEK İÇİN TAKSİYE BİNMİŞ

        İddianamede, şüphelinin 9 Mart'ta, tabancayı yanına alarak evine götürmek istediği, bu nedenle toplu taşıma kullanmaktan kaçınarak taksiyle gitmeye karar verdiği kaydedildi.

        VALİZİNİ ALIP GELECEĞİNİ SÖYLEMİŞ

        Doğuş Meşe'nin Gaziosmanpaşa Caddesi'nde saat 22.00 gibi maktul Örer'in kullandığı taksiye binerek Karşıyaka'ya gitmek istediğini söylediği belirtilen iddianamede, şüphelinin önce valizini alacağını dile getirerek tabancasını sakladığı yaklaşık 50 metre mesafedeki sokağa gitmek istediği aktarıldı.

        İddianamede, şüphelinin yönlendirmesiyle olayın yaşandığı 1307 Sokak'a geçildiği, Meşe'nin burada Örer'e taksiden inerek valizini alıp geleceğini söylediği belirtildi.

        DİREK BAŞINI HEDEF ALDI

        Doğuş Meşe'nin sakladığı yerden silahını aldıktan sonra yeniden taksinin yanına geldiği anlatılan iddianamede, şüphelinin, maktulün kafa bölgesini hedef almak suretiyle ateş ettiği bildirildi.

        TAKSİYİ GASP EDİP KAÇIYOR

        Örer'in olay yerinde yaşamını yitirdiği aktarılan iddianamede, Doğuş Meşe'nin cesedi araçtan sokağa bırakıp taksiyi de gasp ederek olay yerinden ayrıldığı ifade edildi.

        KÜFREDECEK BİR DURUM YOK

        Şüphelinin, maktulün kendisine küfretmesi nedeniyle olayı gerçekleştirdiğini iddia etmesinin "suçunu hafifletmeye yönelik" olduğu ifade edilen iddianamede, Deniz Örer'in küfretmesini gerektirecek bir durumun olmadığı aktarıldı.

        ARAÇTA UYUŞTURUCU KULLANMIŞ

        İddianamede, Doğuş Meşe'nin gasp ettiği taksiye F.A'yı alarak araç içerisinde birlikte uyuşturucu kullandığı kaydedildi.

        Şüpheli Doğuş Meşe hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet, "gece vakti silahla yağma" suçundan 15 yıla, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan ise 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, ağır ceza mahkemesine sunuldu.

        #İzmir
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Körfez'den ABD'ye: Başladığın işi bitirmeden gitme
        Körfez'den ABD'ye: Başladığın işi bitirmeden gitme
        Savaşa kafa tutan 42 hisse
        Savaşa kafa tutan 42 hisse
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Lübnanlı annenin talebi: Bebeğimi Türkiye'ye götürün
        Lübnanlı annenin talebi: Bebeğimi Türkiye'ye götürün
        Trump: Küba ile istediğim her şeyi yapabilirim
        Trump: Küba ile istediğim her şeyi yapabilirim
        Konutta reel düşüşe devam
        Konutta reel düşüşe devam
        "İlber Hoca'nın bilinmeyen hassasiyeti"
        "İlber Hoca'nın bilinmeyen hassasiyeti"
        Osimhen'in gözü Burak Yılmaz'ın rekorunda!
        Osimhen'in gözü Burak Yılmaz'ın rekorunda!
        40 milyon dolar zararda
        40 milyon dolar zararda
        Araç yayalara daldı: 5 yaralı
        Araç yayalara daldı: 5 yaralı
        Banksy'nin kimliği ortaya çıktı
        Banksy'nin kimliği ortaya çıktı
        Tedesco'nun G.Antep 11'i
        Tedesco'nun G.Antep 11'i
        SGK’dan prim iadesi nasıl alınır?
        SGK’dan prim iadesi nasıl alınır?
        Oscar kutlamasını hamburgercide yaptı
        Oscar kutlamasını hamburgercide yaptı
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Telefonla konuşmanın bile bir kuralı var!
        Telefonla konuşmanın bile bir kuralı var!
        Türkiye'de ilk kez, Gaziantep'te görüldü
        Türkiye'de ilk kez, Gaziantep'te görüldü
        İlk çocuklarını bekliyorlar
        İlk çocuklarını bekliyorlar
        Bağışıklığınızı sessizce zayıflatan alışkanlıklar
        Bağışıklığınızı sessizce zayıflatan alışkanlıklar
        Nvidia’dan 1 trilyon dolar beklentisi
        Nvidia’dan 1 trilyon dolar beklentisi