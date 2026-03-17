İran basını: Besic Güçleri Komutanı öldü
İran basını, İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Besic Güçleri Komutanı Gulam Rıza Süleymani'nin, İsrail saldırısında öldüğünü bildirdi.
Giriş: 17.03.2026 - 22:12
İsrail ordusu, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Besic Güçleri Komutanı Gulam Rıza Süleymani'nin öldürüldüğünü öne sürmüştü.
Süleymani'nin Besic Güçleri tarafından yakın zamanda kurulan bir çadır yerleşkede hedef alındığı öne sürülen açıklamada, söz konusu saldırıda Besic Güçleri'nin diğer üst düzey komutanlarının da öldürüldüğü savunulmuştu.
