Fenerbahçe: 4 - Gaziantep FK: 1 | MAÇ SONUCU
Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe sahasında Gaziantep FK'yı 4-1 mağlup etti. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 41, 68 ile 79. dakikalarda Nene ve 59. dakikada Kante kaydetti. Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe ligde puanını 60'a yükseltti
Bu sonuçla birlikte ligde puanını 60'a yükselten Fenerbahçe, Galatasaray'dan bir maç fazlasıyla aradaki puan farkını 4'e düşürdü. Gaziantep FK ise 33 puanda kaldı.
Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe derbi mücadelesinde sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak. Gaziantep FK ise evinde Alanyaspor'u konuk edecek.
DORGELES NENE'DEN HAT-TRICK!
Fenerbahçe forması giyen Dorgeles Nene, Gaziantep FK karşısında maçın yıldızı oldu.
Malili futbolcu, Gaziantep FK maçında 41, 68 ve 79. dakikalarda ağları havalandırdı. Nene, Fenerbahçe kariyerinde ilki yaşadı.
Dorgeles Nene, Fenerbahçe'de ligde 9 gol, 6 asiste ulaştı. Malili futbolcu, toplamda ise 10 gol, 9 asistlik bir performans ortaya koydu.
VAR KONTROLÜ SONRASI PENALTI KARARI
Gaziantep FK, VAR incelemesiyle penaltı kazandı. Karşılaşmanın 50. dakikasında Fenerbahçe ceza sahasında yaşanan pozisyon sonrası VAR hakemi Erkan Engin, hakem Kadir Sağlam'ı pozisyonu izlemeye ekrana çağırdı.
Pozisyonu ekranda izleyen hakem Kadir Sağlam, Asensio'nun elle oynadığına hükmetti ve 51. dakikada penaltı noktasını gösterdi. Gaziantep FK'da penaltıyı kullanan Maxim, 52. dakikada topu ağlara gönderdi ve durumu 1-1'e getirdi.
KANTE'DEN SİFTAH
Fenerbahçe'nin devre arası takviyelerinden biri olan N'Golo Kante, sarı-lacivertlilerde siftah yaptı.
Fransız yıldız, Gaziantep FK ile oynanan lig maçının 59. dakikasında ağları havalandırdı. Kante, bu golüyle birlikte Fenerbahçe'de ilk kez gol sevinci yaşadı.
SAĞ BEKTE TERCİH LEVENT
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Gaziantep FK karşısında sağ bekte Levent Mercan'ı görevlendirdi.
Nelson Semedo'nun sakatlığı nedeniyle oynayamadığı bu pozisyonda Tedesco, Mert Müldür'e görev vermişti.
Son maçların son bölümlerinde Levent Mercan'ı sağ bekte görevlendiren Tedesco, Mert Müldür'ü yedek soyundururken bu oyuncunun yerine Levent'i sağ bekte değerlendirdi.
FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK
Fenerbahçe, Gaziantep FK karşısında 4 oyuncusundan yararlanamadı.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Çağlar Söyüncü, Edson Alvarez ve Nelson Semedo, kadroda yer almadı.
Bu isimlerin yanı sıra arkadaşlarına destek olmak için kadroda yer bulan Milan Skriniar da sakatlığı nedeniyle forma giyemedi.
GAZİANTEP FK'DA 6 EKSİK
Gaziantep FK, Fenerbahçe maçında 6 oyuncusundan yararlanamadı.
Kırmızı-siyahlılarda sakatlıkları bulunan Kevin Rodrigues, Ogün Özçiçek ve Denis Dragus'un yanı sıra kart cezalıları Christopher Lungoyi, Arda Kızıldağ ve Nazım Sangare, müsabakada takımlarını yalnız bıraktı.
MAÇTAN DAKİKALAR
15. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Levent Mercan'ın pasında sağdan savunmanın arkasına sarkan Nene, rakibinden sıyrılıp ceza sahası sağ çaprazından sert vurdu. Kaleci Burak Bozan gole izin vermedi.
20. dakikada sol kanatta topla buluşup son çizgiye inen Archie Brown, ceza sahası çizgisindeki Asensio'ya pasını aktardı. Bu futbolcunun sert şutunda son anda savunma araya girerek topu kornere gönderdi.
32. dakikada Gaziantep FK hızlı çıktı. Maxim'in pasında sağ kanatta topla buluşan Bayo, ceza sahası sağ çaprazından sert vurdu, kaleci Ederson topu kornere gönderdi.
34. dakikada Gaziantep FK gole yaklaştı. Sağdan kazanılan kornerde Maxim ceza sahası içine ortaladı. Bu noktada iyi yükselen Tayyip Talha Sanuç'un kafa vuruşunda top üst direğe çarpıp oyun alanına döndü.
41. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Gaziantep FK'nin kullandığı kornerde top Musaba'da kaldı. Bu futbolcunun uzun pasına hareketlenen Cherif, savunmayı geçip kaleciyle karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı. Kaleci Burak Bozan'dan dönen topu önünde bulan Nene, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 1-0.
Karşılaşmanın ilk yarısı, Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
51. dakikada Gaziantep FK penaltı kazandı. Sağdan kazanılan kornerin ardından Fenerbahçe savunması topu uzaklaştırırken VAR uyarısı sonrasında hakem Kadir Sağlam, pozisyonu yeniden izledi. Sağlam, Asensio'nun topa eliyle müdahale ettiğini belirleyerek penaltı noktasını gösterdi. 52'nci dakikada penaltıda topun başına Maxim geçti. Bu futbolcunun sert vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Ederson'un uzandığı köşeden ağlarla buluştu: 1-1.
56. dakikada Fenerbahçe net bir fırsattan yararlanamadı. Mert Müldür'ün sağdan kale sahası içine ortasında topla buluşan Asensio'nun çaprazdan vuruşunda, kaleci Burak Bozan meşin yuvarlağı kornere çeldi.
59. dakikada Fenerbahçe yeniden öne geçti. Soldan paslaşılarak kullanılan kornerde ceza sahası dışında sol çaprazda topla buluşan Kante'nin sert şutunda, savunmaya da çarpan top filelere gitti: 2-1.
68. dakikada sarı-lacivertli ekip farkı 2'ye çıkardı. Orta sahada topla buluşan Guendouzi'nin derin pasında savunmanın arkasına sarkan Nene, ceza sahasına girer girmez yerden vurdu. Kaleci Burak Bozan'ın müdahalesine rağmen top filelerle buluştu: 3-1.
79. dakikada Fenerbahçe, skoru 4-1'e getirdi. Orta sahada topla buluşan Asensio, savunmanın arkasına koşan Nene'yi gördü. Bu futbolcu, ceza sahasına girer girmez aşırtma bir vuruşla maçtaki 3. golünü kaydetti.
82. dakikada Fenerbahçe hızlı çıktı. Talisca'yla verkaç yapan Guendouzi, ceza sahası sol çaprazındaki Kerem Aktürkoğlu'nu topla buluşturdu. Bu futbolcunun düzeltip sert vuruşunda top yan direğe çarpıp oyun alanına döndü.
Karşılaşma, Fenerbahçe'nin 4-1 üstünlüğüyle tamamlandı.