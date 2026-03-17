Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Son dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar | Son dakika haberleri

        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar

        AK Parti Sözcüsü Çelik, partisinin Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor

        Kaynak
        Giriş: 17.03.2026 - 16:45 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor. Çelik'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

        "Irak savaşında da yanlış istihbaratlarla çok büyük facialara yol açacak işler yapılmıştı. Sonradan ortaya çıktı ama çok büyük bedeller ödenmişti. Tam müzakereler devam ederken bütün bunların yapılması müzakerelerin de hedef alındığı bir tabloya yol açtı. Maalesef yapılan şey, daha çok ülkeden savaş uçağı istemek oldu. Bu gidişin sonu iyi değil. Böylesine bir tablonun ortaya çıkması, kız çocuklarının okulunun bombalanması bir felakettir.

        Devletler devlet gibi hareket etmelidir. İsrail'in yaptığı bütün saldırılar gayri meşrudur. Şimdi devlet nedir, örgüt nedir, devletlerin örgütten farkı nedir? Bilinen devlet organizasyonu terör örgütü gibi davranıyorsa maalesef dünyada kötü işlerin kapısını açar. Bir ülkeyi rejimini sevemiyorum diye bombalamak çok kötü işlerin kapısını açar.

        İsrail yine boş durmuyor. Batı Şeria'da işgale başlıyor. İsrail'e karşı dünya net bir tutum almadığı müddetçe, İsrail daha vahşi daha hukuksuzca davranıyor. İsrail net bir şekilde Lübnan'ı Gazze'leştirmeye çalışıyor. Karadan işgal etme tutumunu Lübnan'a da uygulamaya çalışıyor. Şimdiye kadar 800 bin kişi göç etti. Sivil alt yapıyı askeri alt yapılarla birlikte hedef almaya devam ediyor. İç kamuoyumuzda kesinlikle bu meseleler tartışılırken mezhep tartışmalarından uzak durmak gerekiyor. "

        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
