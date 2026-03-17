AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor. Çelik'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Irak savaşında da yanlış istihbaratlarla çok büyük facialara yol açacak işler yapılmıştı. Sonradan ortaya çıktı ama çok büyük bedeller ödenmişti. Tam müzakereler devam ederken bütün bunların yapılması müzakerelerin de hedef alındığı bir tabloya yol açtı. Maalesef yapılan şey, daha çok ülkeden savaş uçağı istemek oldu. Bu gidişin sonu iyi değil. Böylesine bir tablonun ortaya çıkması, kız çocuklarının okulunun bombalanması bir felakettir.

Devletler devlet gibi hareket etmelidir. İsrail'in yaptığı bütün saldırılar gayri meşrudur. Şimdi devlet nedir, örgüt nedir, devletlerin örgütten farkı nedir? Bilinen devlet organizasyonu terör örgütü gibi davranıyorsa maalesef dünyada kötü işlerin kapısını açar. Bir ülkeyi rejimini sevemiyorum diye bombalamak çok kötü işlerin kapısını açar.

İsrail yine boş durmuyor. Batı Şeria'da işgale başlıyor. İsrail'e karşı dünya net bir tutum almadığı müddetçe, İsrail daha vahşi daha hukuksuzca davranıyor. İsrail net bir şekilde Lübnan'ı Gazze'leştirmeye çalışıyor. Karadan işgal etme tutumunu Lübnan'a da uygulamaya çalışıyor. Şimdiye kadar 800 bin kişi göç etti. Sivil alt yapıyı askeri alt yapılarla birlikte hedef almaya devam ediyor. İç kamuoyumuzda kesinlikle bu meseleler tartışılırken mezhep tartışmalarından uzak durmak gerekiyor. "