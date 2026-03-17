Yılın en iyisi, 40 milyon dolar zararda

Oscar sahnesi, son yıllarda sadece sanatsal mükemmeliyetin değil, aynı zamanda değişen izleme alışkanlıklarının ve riskli finansal tabloların bir aynası haline geldi. Oscar ödüllerini dağıtan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nin 'En İyi Film' tercihleri, devasa bütçeli / gişeli yapımlardan dijital platformlar için çekilmiş butik hikâyelere kadar geniş bir yelpazede gidip geliyor.

SON 6 YILDA 'EN İYİ FİLM' DALINDA OSCAR KAZANAN YAPIMLAR 2026 ONE BATTLE AFTER ANOTHER • Bütçe... 140 milyon dolar • Küresel Hasılat... 209.586.604 Dolar • Türkiye İzleyici Sayısı... 163.747 Kişi Gişede orta ölçekte bir performans sergiledi. Türkiye’deki gişesi, küresel gişesiyle paralellik göstererek orta ölçekte gişe rakamlarına ulaştı. ♦ Yaklaşık 40 milyon dolar zarar. 2025 ANORA • Bütçe... 6 milyon dolar • Küresel Hasılat... 57.395.612 Dolar • Türkiye İzleyici Sayısı... 31.178 Kişi Tam bir modern bağımsız başarı hikâyesi... Küresel hasılatı, filmin mütevazı bütçesine oranla büyük bir başarı olarak değerlendirilebilir. Türkiye gişesi, filmin daha çok sinefil kitleye hitap ettiğini gösterdi. ♦ Yaklaşık 22 milyon dolar kâr.. 2024 OPPENHEIMER • Bütçe... 100 milyon dolar • Küresel Hasılat... 975.811.133 Dolar • Türkiye İzleyici Sayısı... 1.727.427 Kişi Hem eleştirmenlerin hem de gişenin nadir buluşmalarından birini temsil etti. Türkiye'deki gişeleri de hareketlendiren film, son yılların en çok kazanan filmi oldu. ♦ Yaklaşık 490 milyon dolar kâr. 2023 HER ŞEY HER YERDE AYNI ANDA • Bütçe... 25 milyon dolar • Küresel Hasılat... 138.798.484 Dolar • Türkiye İzleyici Sayısı... 39.153 Kişi Bağımsız bir film için büyük bir gişe başarısı elde etti. Türkiye’deki izleyici sayısı, filmin dijital platformlardaki popülaritesinin fiziksel salonların önüne geçtiğini gösterdi. ♦ Yaklaşık 45 milyon dolar kâr. 2022 CODA • Bütçe... 10 milyon dolar • Küresel Hasılat... 1.905.058 Dolar • Türkiye İzleyici Sayısı... Gösterime Girmedi Gişe verisi çok düşük olmasının nedeni filmin sinemalardan ziyade doğrudan dijital platformda izleyiciyle buluşması oldu. Film, bu nedenle Türkiye'de gösterime girmedi. ♦ Yaklaşık 3 milyon dolar zarar. * Kâr / zarar hesabı toplam hasılattan, sinema salonlarının payı çıkarıldıktan sonra yapılmıştır.

Sinema tarihinde 'Box office bomb' olarak adlandırılan ancak Akademi ödülleri sonrası finansal durumunu toparlayan 3 film öne çıkıyor. O filmler, Oscar ödülü / ödülleri sonrasında yeniden gösterime girerek kâra geçmesinin yanı sıra kült filmler oldu.

HANGİ FİLMLER OSCAR SONRASINDA ZARARINI KURTARDI? ♦ The Wizard of Oz (Oz Büyücüsü) Gösterime girdiği dönemde MGM’in o zamana kadarki en pahalı yapımıydı. 1939 yapımı film, 1.1 milyon dolar zarar etti. İki dalda Oscar kazandıktan sonra yeniden gösterime giren film, stüdyonun en kârlı yapımlarından birine dönüştü. ♦ The Hurt Locker (Ölümcül Tuzak) Oscar ödüllerinden önce 7 milyon dolar zararda olan 2008 yapımı film, iki dalda Oscar kazandıktan sonra 10 milyon dolar kâr etti. ♦ The Artist (Artist) 2011 yapımı film, gösteriminin ilk haftalarında salon bulmakta zorlandığı için zarar etti. 5 dalda Oscar kazandıktan sonra ilgi odağı olan film, 15 milyon dolarlık mütevazı bütçesine karşılık 133 milyon dolar hasılat elde ederek büyük oranda kâr elde etti.

NİHAYET KAZANDI

♦ Paul Thomas Anderson'ın politik bir direniş destanını konu alan filmi 'One Battle After Another' (Savaş Üstüne Savaş), 'En İyi Film'in yanı sıra 'En İyi Yönetmen' dâhil olmak üzere toplam 6 dalda Oscar ödülüne uzanarak 2026'nın şampiyonu oldu. Anderson, konuşmasında, filmi; "Gelecek kuşaklara bırakılan dağınık dünya için bir özür" olarak çocuklarına adadı.

İKİ KADIN TARİHE GEÇTİ

♦ Michael B. Jordan, 'Sinners' filmindeki performansıyla ilk Oscar'ını kazanırken, Autumn Durald Arkapaw, yine bu filmle 'En İyi Görüntü Yönetimi' ödülünü kazanarak, 98 yıllık Akademi tarihinde bu ödülü alan ilk kadın görüntü yönetmeni olarak tarihe geçti.

Jessie Buckley, 'Hamnet'teki 'Agnes Shakespeare' rolüyle 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülüne lâyık görülerek bu kategoride Oscar kazanan ilk İrlandalı oyuncu oldu.

Jessie Buckley- Autumn Durald Arkapaw

BAŞKA NELER OLDU? ♦ 'KPop Demon Hunters' filminden 'Golden' şarkısı, 'En İyi Orijinal Şarkı' ödülünü alarak bu kategoride kazanan ilk K-pop şarkısı oldu. ♦ Akademi tarihinde ilk kez verilen 'En İyi Oyuncu Seçimi Ödülü, 'One Battle After Another' filmiyle Cassandra Kulukundis'e gitti. ♦ 'Sinners'da ikiz kardeşleri canlandıran Michael B. Jordan, kariyerinin ilk Oscar'ını kucakladı. ♦ 'En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu' seçilen Sean Penn, 3'üncü kez Oscar kazanarak tarihe geçti ancak muhalif kimliğini koruyarak ödülünü almak için törene gitmedi.

Bütün bu yaşananların ışığında çeşitli dallarda Oscar kazanan filmlerin izleyicilerden gördüğü ilgiyi analiz edecek olursak ortaya şu tablo çıkıyor.

ONE BATTLE AFTER ANOTHER (SAVAŞ ÜSTÜNE SAVAŞ)

• En İyi Film

• En İyi Yönetmen (Paul Thomas Anderson)

• En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Sean Penn)

• En İyi Uyarlama Senaryo (Paul Thomas Anderson)

• En İyi Kurgu (Andy Jurgensen)

• En İyi Oyuncu Kadrosu Seçimi (Cassandra Kulukundis)

Küresel Hasılat... 209.586.604 Dolar

Türkiye İzleyici Sayısı... 163.747 Kişi

HAMNET

• En İyi Kadın Oyuncu (Jessie Buckley)

Küresel Hasılat... 99.326.310 Dolar

Türkiye İzleyici Sayısı... 546.361 Kişi

SINNERS (GÜNAHKÂRLAR)

• En İyi Erkek Oyuncu (Michael B. Jordan)

• En İyi Özgün Senaryo (Ryan Coogler)

• En İyi Özgün Müzik (Ludwing Göransson)

• En İyi Görüntü Yönetimi (Autumn Durald Arkapaw)

Küresel Hasılat... 369.425.281 Dolar

Türkiye İzleyici Sayısı... 40.535 Kişi

REKLAM

WEAPONS (SİLAHLAR)

• En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Amy Madigan)

Küresel Hasılat... 269.972.492 Dolar

Türkiye İzleyici Sayısı... 105.996 Kişi

SENTIMENTAL VALUE (MANEVİ DEĞER)

• En İyi Uluslararası Film

Küresel Hasılat... 22.290.852 Dolar

Türkiye İzleyici Sayısı... 47.570 Kişi

MR. NOBODY AGAINST PUTIN

• En İyi Belgesel

Küresel Hasılat... 178.791 Dolar

Türkiye İzleyici Sayısı... Henüz Gösterime Girmedi.

KPOP DEMON HUNTERS

• En İyi Animasyon Film

• En İyi Özgün Şarkı (Golden)

Küresel Hasılat... 24.619.953 Dolar

Türkiye İzleyici Sayısı... Henüz Gösterime Girmedi

F1

• En İyi Ses

Küresel Hasılat... 633.742.436 Dolar

Türkiye İzleyici Sayısı... 348.333 Kişi

AVATAR: FIRE AND ASH (AVATAR: ATEŞ VE KÜL)

• En İyi Görsel Efekt

Küresel Hasılat... 1.484.261.296 Dolar

Türkiye İzleyici Sayısı... 1.399.529 Kişi

FRANKENSTEIN

• En İyi Yapım Tasarımı

• En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı

• En İyi Kostüm Tasarımı

Küresel Hasılat... 144.496 Dolar

Türkiye İzleyici Sayısı... Henüz Gösterime Girmedi