Canlı
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat - 17 Mart Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat

        Meteoroloji'den yapılan 17 Mart hava durumu tahminlerine göre; Ege kıyıları, Antalya, Adana, Mersin, Osmaniye, Hatay, Rize, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır, Mardin, Artvin yağmurlu diğer bölgeler parçalı ve az bulutlu olacak. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

        Giriş: 17.03.2026 - 07:34 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin güney, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Adana, Mersin, Osmaniye, Hatay, Rize, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır, Mardin çevreleri ve Artvin'in kuzeyi ile zamanla Kıyı Ege ve Antalya çevrelerinin yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Marmara ve yurdun iç kesimlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi ile kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

        İstanbul

        Parçalı bulutlu 13°

        Ankara

        Güneşli 17°

        İzmir

        Kısmen Güneşli 18°

        Antalya

        Kısmen Güneşli 17°

        Trabzon

        Kısmen Güneşli 11°

        Bursa

        Parçalı bulutlu 13°

        Adana

        Parçalı Bulutlu 20°

        Diyarbakır

        Parçalı bulutlu 15°

        Gaziantep

        Parçalı Bulutlu 14°

        Ağrı

        Bulutlu

        Hava sıcaklıklarının yurdun kuzey ve batı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, iç kesimlerde normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun doğu kesimlerinde güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        ÇIĞ VE KAR ERİMESİ UYARISI

        Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İlber Ortaylı'nın yıllar önceki vasiyeti yerine getirildi: Sesine hayran kaldığı o imam selasını okudu

        Hayatını kaybeden Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın vasiyeti, Üsküdar Çinili Camii'nde yerine getirildi. Yıllar önce sesinden etkilenip "Ben ölürsem selamı sen vereceksin" dediği imam hatip Dursun Şahin, Ortaylı'nın son yolculuğunda vasiyetini yerine getirerek selasını okudu. (İHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Savaşa kafa tutan 42 hisse
        Trump: Birçok ülke yolda olduklarını söyledi
        Lübnanlı annenin talebi: Bebeğimi Türkiye'ye götürün
        SGK’dan prim iadesi nasıl alınır?
        ABD’de 40 yıl sonra ilk
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Pezeşkiyan: İran zorbalara teslim olmayacak
        Yeni joker Singo!
        Prof. Dr. İlber Ortaylı son yolculuğuna uğurlandı
        NATO ülkelerinden Trump'a olumsuz 'Hürmüz' yanıtı
        Arazide ölü bulunan emekli öğretmenin ölümüyle ilgili 3 gözaltı
        İran füzeleri İsrail’de göçü tetikledi
        Savaşın gölgesindeki körfez turizmi
        Gabriel Sara ve Ederson'a milli müjde!
        Timur Cihantimur hakkında iddianame hazırlandı
