Körfez ülkeleri politika değiştirdi: "ABD şimdi çekilirse İran'la baş başa kalırız"

ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarının 18. gününde Reuters, Körfez ülkeleriyle ilgili kritik bir haber paylaştı.

ABD'nin İran'la savaşa girmesini istemeyen Körfez ülkelerinin savaşın 18. gününde politika değiştirdiği ve ABD’ye, İran'ın Körfez’in hayati önem taşıyan petrol kaynaklarını ve buna bağımlı ekonomileri tehdit etmeye devam edebilecek durumda kalmasına izin vermemesi gerektiği baskısını yaptığı belirtiliyor.

Reuters'ın haberini dayandırdığı üç Körfez ülkesi kaynağı ve birçok diplomat, Washington'un Körfez ülkelerine ABD-İsrail ittifakına katılmaları için baskı yaptığını söyledi. Bunlardan üçüne göre, Başkan Donald Trump, saldırılara bölgesel destek sağlayarak uluslararası meşruiyetini ve ABD içindeki desteğini güçlendirmek istiyor.

REKLAM

Suudi Arabistan merkezli Körfez Araştırma Merkezi Başkanı Abdulaziz Sager, "Körfez genelinde İran'ın her Körfez ülkesiyle ilgili tüm kırmızı çizgileri aştığına dair yaygın bir his var. Başlangıçta onları savunduk ve savaşa karşı çıktık. Ancak bize saldırmaya başladıklarında düşman oldular. Onları başka türlü sınıflandırmanın bir yolu yok" dedi.

İRAN, ALTI KÖRFEZ ÜLKESİNE SALDIRDI

Tahran, Körfez’deki altı ülkedeki havaalanlarına, limanlara, petrol tesislerine ve ticaret merkezlerine füze ve insansız hava araçlarıyla saldırarak ve küresel petrolün yaklaşık beşte birini taşıyan ve Körfez ekonomilerinin temelini oluşturan Hürmüz Boğazı’ndaki deniz taşımacılığını kilitleyerek, stratejik hamlesinin ne kadar etkili olabileceğini gösterdi.

Savaş üçüncü haftasına girerken, ABD ve İsrail hava saldırıları yoğunlaşırken ve İran Körfez genelinde ABD üslerine ateş açarken, bir Körfez kaynağı liderler arasında hakim olan ruh halinin çok net olduğunu söyledi: Trump'ın İran'ın askeri kapasitesini kapsamlı bir şekilde zayıflatması gerektiği.

Bunun alternatifi ise Körfez'in sürekli tehdit altında yaşaması. Körfez ülkeleri, İran ciddi şekilde zayıflatılmadıkça bölgeyi rehin almaya devam edeceğini belirtti. Ağırlıklı olarak Şii Müslüman olan İran, ABD'nin yakın müttefikleri olan ve Amerikan askeri üslerine ev sahipliği yapan Sünni Arap Körfez komşularına genellikle derin bir şüpheyle bakmıştır; ancak Katar ve Umman ile ilişkiler genel olarak daha az gergin geçmiştir.

REKLAM

Körfez ülkeleri, ABD'nin çekilmesi durumunda sadece petrol piyasalarını değil, turizmden ticarete tüm istikrarı sarsan İran'la tek başına yüzleşmek zorunda kalmak istemiyor.

KÖRFEZ'DE "SAVAŞ YAYILIR MI?"KORKUSU

Beyaz Saray, ABD’nin İran’ın silah ateşleme veya daha fazlasını üretme kabiliyetini ortadan kaldırmakta ve Trump’ın Orta Doğu’daki ortaklarıyla yakın temas halinde olduğunu açıkladı.

Bölgedeki kaynaklar, tek taraflı askeri müdahalenin hiçbir Körfez ülkesi için gündemde olmadığını, çünkü yalnızca toplu müdahalenin tek tek ülkeleri misillemeye maruz kalmaktan koruyabileceğini belirtti.

Ancak Körfez ülkeleri birlik olarak ortak bir karar almaktan da uzak.

Körfez İşbirliği Konseyi'nin altı üyesi – Bahreyn, Kuveyt, Katar, Suudi Arabistan, Umman ve BAE – sadece bir zoom görüşmesi yaptı. Koordineli bir eylemi tartışmak üzere hiçbir Arap zirvesi toplanmadı. Körfez liderleri, daha geniş ve kontrol edilemez bir çatışmayı tetiklemekten hâlâ derin bir endişe duyuyor.

REKLAM

KÖRFEZ'İN STRATEJİK İKİLEMİ

Körfez devletleri stratejik bir ikilemle karşı karşıya: İran’ın saldırılarının oluşturduğu acil tehdit ile ABD ve İsrail’in öncülüğündeki savaşa sürüklenme riskinin çok daha büyük olması arasında bir denge kurmak.

Uzmanlara göre bu harekâta katılmak Washington’un askeri üstünlüğüne pek bir katkı sağlamayacak, ancak İran’ın misillemelerine maruz kalma riskini keskin bir şekilde artıracak.

Sonuç, hesaplı bir itidal: Körfez ülkeleri, kendilerinin başlatmadığı ve kontrol edemediği bir savaşa girmeden egemenliklerini savunuyor ve kırmızı çizgilerini belirtiyorlar. Şu anda İran'ın elindeki koz ortada. İran, boğazdan hangi gemilerin geçebileceğine fiilen karar veriyor ve bu, bölgedeki hiçbir devletin kabul edilebilir bulmadığı bir durum.

Trump, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yardımcı olacak bir uluslar koalisyonu kurulması çağrısında bulundu, ancak pek başarılı olamadı.