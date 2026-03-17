        Haberler Dünya Telegraph yazdı: İran'ın yeni dini lideri Hamaney ABD-İsrail saldırısından son anda kurtuldu | Dış Haberler

        Telegraph yazdı: İran'ın yeni dini lideri Hamaney ABD-İsrail saldırısından son anda kurtuldu

        İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney, babasının öldüğü ABD-İsrail saldırılarının başlamasından ve dini lider olarak seçilmesinden bu yana kamuoyu önüne hiç çıkmadı. The Telegraph'ın haberine göre, Hamaney saldırılardan son anda dışarı çıktığı için kurtuldu. Hamaney'in bacağından yaralandığı belirtildi

        Habertürk
        Giriş: 17.03.2026 - 12:13 Güncelleme:
        "Mücteba Hamaney son anda kurtuldu"

        İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney, ABD ve İsrail hava saldırılarından, füzeler evini vurmadan sadece birkaç dakika önce bahçede yürüyüşe çıktığı için kurtuldu.

        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        The Telegraph tarafından elde edilen sızdırılmış bir ses kaydı, Mücteba Hamaney'in, babası ve İran'ın üst düzey isimlerin öldüğü aynı saldırıda hedef alındığını ortaya koydu. Ancak Hamaney'in, 28 Şubat günü 09.32'de İsrail'e ait Blue Sparrow balistik füzeleri konutuna isabet etmeden hemen önce "bir şey için" dışarı çıktığı öne sürüldü.

        SES KAYDI SIZDIRILDI

        Telegraph'ın haberine göre, Hamaney'in ofisinde protokol sorumlusu olan Mazaher Hüseyni'nin üst düzey din adamları ve İran Devrim Muhafızları komutanlarına yaptığı konuşma kaydı sızdırıldı ve bağımsız olarak doğrulandı.

        Hüseyni, saldırıda Mücteba Hamaney'in bacağından yaralandığını, eşinin ve oğlunun olay yerinde hayatını kaybettiğini açıkladı.

        Hamaney'in askeri bürosunun başkanı Muhammed Şirazi'nin cesedinin de "paramparça olduğu" belirtildi.

        Körfez'den ABD'ye: Başladığın işi bitirmeden gitme
        Mücteba Hamaney, Tahran'daki aynı yerleşkede babasıyla birlikte yaşıyordu. Kompleks içinde ayrıca Ali Hamaney'in basın açıklamalarını yaptığı bir salon ve diğer çocuklarının evleri de bulunuyordu.

        28 Şubat günü Ali Hamaney ve üst düzey güvenlik yetkilileri bir toplantı halindeyken ABD ve İsrail füzeleri yerleşkeye isabet etti. Saldırıda Hamaney başta olmak üzere çok sayıda üst düzey isim öldü.

        "HAMANEY AİLESİNİN ORTADAN KALDIRMAYI AMAÇLIYOR GİBİ GÖRÜNÜYOR"

        Sızdırılan ses kaydında Hüseyni söyledi:

        "Allah'ın takdiriyle Mücteba bir iş için avluya çıktı ve sonra geri dönecekti.
        Dışarıdaydı ve üst kata çıkmak üzereyken binaya füze isabet etti. Eşi Haddad anında şehit oldu."

        Hüseyni, Mücteba'nın yalnızca "hafif bir bacak yarası" aldığını belirtti.

        Ayrıca saldırıların, ofis kompleksindeki birden fazla noktayı eş zamanlı hedef aldığını ve Hamaney ailesinin tamamını ortadan kaldırmayı amaçlıyor gibi göründüğünü söyledi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İran'ın İsrail'e misilleme olarak fırlattığı füzeler Kudüs semalarında görüntülendi

        İran'ın ABD ve İsrail saldırılarına misilleme olarak fırlattığı füzeler Kudüs semalarında görüntülendi.İranın misilleme füzeleri, İsrailin hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilmeye çalışıldı. (AA)

        Körfez'den ABD'ye: Başladığın işi bitirmeden gitme
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        2028'de Rubio mu aday olacak?
        Savaşa kafa tutan 42 hisse
        Meteoroloji'den kritik uyarı... İşte yurt genelinde bayram havası!
        Minibüs hatları servet değerinde
        Mahir Polat'a yurt dışı çıkış yasağı
        Arda Güler'in dünyada konuşulmaya devam ediyor!
        Satın aldığı arsada tarihi cami kalıntıları çıktı
        Osimhen'in gözü Burak Yılmaz'ın rekorunda!
        Oscar partisinde
        Tarım arazilerine hobi bahçesi dönemi kapanıyor
        Köpek kaçırma eyleminden tutuklandı
        Taksici cinayetinde istenen ceza açıklandı! Tüm detaylar ortaya çıktı...
        Köpeği yapay zeka mı tedavi etti?
        Tedesco'nun G.Antep 11'i
        Telefonla konuşmanın bile bir kuralı var!
        40 milyon dolar zararda
        "İlber Hoca'nın bilinmeyen hassasiyeti"
        "Bana çok haksızlık yapıldı"
