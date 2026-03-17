Telegraph yazdı: İran'ın yeni dini lideri Hamaney ABD-İsrail saldırısından son anda kurtuldu

İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney, ABD ve İsrail hava saldırılarından, füzeler evini vurmadan sadece birkaç dakika önce bahçede yürüyüşe çıktığı için kurtuldu.

The Telegraph tarafından elde edilen sızdırılmış bir ses kaydı, Mücteba Hamaney'in, babası ve İran'ın üst düzey isimlerin öldüğü aynı saldırıda hedef alındığını ortaya koydu. Ancak Hamaney'in, 28 Şubat günü 09.32'de İsrail'e ait Blue Sparrow balistik füzeleri konutuna isabet etmeden hemen önce "bir şey için" dışarı çıktığı öne sürüldü.

SES KAYDI SIZDIRILDI

Telegraph'ın haberine göre, Hamaney'in ofisinde protokol sorumlusu olan Mazaher Hüseyni'nin üst düzey din adamları ve İran Devrim Muhafızları komutanlarına yaptığı konuşma kaydı sızdırıldı ve bağımsız olarak doğrulandı.

Hüseyni, saldırıda Mücteba Hamaney'in bacağından yaralandığını, eşinin ve oğlunun olay yerinde hayatını kaybettiğini açıkladı.

Hamaney'in askeri bürosunun başkanı Muhammed Şirazi'nin cesedinin de "paramparça olduğu" belirtildi.

Körfez'den ABD'ye: Başladığın işi bitirmeden gitme Haberi Görüntüle

Mücteba Hamaney, Tahran'daki aynı yerleşkede babasıyla birlikte yaşıyordu. Kompleks içinde ayrıca Ali Hamaney'in basın açıklamalarını yaptığı bir salon ve diğer çocuklarının evleri de bulunuyordu.

28 Şubat günü Ali Hamaney ve üst düzey güvenlik yetkilileri bir toplantı halindeyken ABD ve İsrail füzeleri yerleşkeye isabet etti. Saldırıda Hamaney başta olmak üzere çok sayıda üst düzey isim öldü.

"HAMANEY AİLESİNİN ORTADAN KALDIRMAYI AMAÇLIYOR GİBİ GÖRÜNÜYOR"

Sızdırılan ses kaydında Hüseyni söyledi:

"Allah'ın takdiriyle Mücteba bir iş için avluya çıktı ve sonra geri dönecekti.

Dışarıdaydı ve üst kata çıkmak üzereyken binaya füze isabet etti. Eşi Haddad anında şehit oldu."

Hüseyni, Mücteba'nın yalnızca "hafif bir bacak yarası" aldığını belirtti.

Ayrıca saldırıların, ofis kompleksindeki birden fazla noktayı eş zamanlı hedef aldığını ve Hamaney ailesinin tamamını ortadan kaldırmayı amaçlıyor gibi göründüğünü söyledi.