        Mahir Polat'ın ev hapsi, yurt dışına çıkış yasağına çevrildi - Son dakika | Son dakika haberleri

        Mahir Polat'ın ev hapsi, yurt dışına çıkış yasağına çevrildi

        İBB "yolsuzluk" davasında tutuksuz yargılanan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'a verilen ev hapsi kararı, yurt dışı çıkış yasağına çevrildi

        Giriş: 17.03.2026 - 11:09 Güncelleme:
        İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat’ın ev hapsi şeklindeki adli kontrolü, yurt dışına çıkış yasağına çevrildi.

        İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın adli kontrolün gözden geçirilmesi talebi üzerine verdiği kararda; Mahir Polat ile ilgili delillerin büyük kısmının toplanması, konutu terk etmeme tedbirinde geçen süreyi gerekçe göstererek yurtdışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartına çevirdi.

        Polat hakkındaki ev hapsi yasağı, İBB’ye yönelik “terör” soruşturması kapsamında verilmişti. Polat, İBB “yolsuzluk” davasında tutuksuz sanık olarak yargılanıyor; ancak bu dosyada kendisi hakkında hiçbir adli kontrol hükmü yok.

        Polat, Ekrem İmamoğlu ile birlikte gözaltına alınmış “kent uzlaşısı” dosyasından tutuklanmıştı. Ardından yaşadığı ciddi sağlık sorunları nedeniyle ev hapsi şeklindeki adli kontrol şartıyla Nisan ayında serbest kalmıştı.

