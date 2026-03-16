        Dilan Çiçek Deniz, 'Oscar Partisi'ne katıldı

        Dilan Çiçek Deniz, 'Oscar Partisi'ne katıldı

        Dilan Çiçek Deniz, Elton John'un 'Oscar Partisi'ne davet edilen ilk ve tek Türk oyuncu oldu

        Giriş: 16.03.2026 - 20:38 Güncelleme:
        'Oscar Partisi'ne davet edilen ilk Türk oyuncu

        98'inci Oscar Ödül Töreni, bu yıl da dünyaca ünlü isimlerini ağırladı. Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sinema dünyasının en prestijli etkinliği için Hollywood'da yerini aldı.

        Deniz, etkinlik kapsamında seçkin davetlerinden biri olarak kabul edilen 'Elton John AIDS Vakfı Oscar Partisi'ne katıldı. Parti, Elton John, David Furnish, Neil Patrick Harris ve David Burtka'nın ev sahipliğinde düzenlendi.

        'Oscar Partisi'ne davet edilen ilk ve tek Türk oyuncu olan Dilan Çiçek Deniz, kırmızı halıdaki tarzıyla dikkatleri üzerine çekti.

        15 Mart Pazar günü West Hollywood Park'ta gerçekleşen gece, her yıl olduğu gibi kırmızı halı seremonisi, özel Oscar izleme etkinliği ve yardım müzayedesiyle Hollywood yıldızlarını bir araya getirdi.

        Bahçeli, Özel ile görüştü
        Prof. Dr. İlber Ortaylı son yolculuğuna uğurlandı
        "Birçok ülke yolda olduklarını söyledi"
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        NATO ülkelerinden Trump'a olumsuz 'Hürmüz' yanıtı
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        KOBİ'lere 1,5 milyar Euro finansman
        16 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        İran füzeleri İsrail’de göçü tetikledi
        Kuşları besleyip hayata veda etti... Büyük acı!
        15 yaşındaki çocuk, babasını ve ağabeyini öldürdü! Babaannesini yaraladı
        Savaşın gölgesindeki körfez turizmi
        Timur Cihantimur hakkında iddianame hazırlandı
        Yeni joker Singo!
        Ramazan Günlüğü
        "Her hanenin harcama yapısı farklı"
        Kuşadası'nda ifadeler ortaya çıktı
        Onuachu tarihe geçmeye hazırlanıyor!
        GPS'siz konum bulan robotlar
        Geceye damga vurdu
