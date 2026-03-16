Dilan Çiçek Deniz, 'Oscar Partisi'ne katıldı

98'inci Oscar Ödül Töreni, bu yıl da dünyaca ünlü isimlerini ağırladı. Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sinema dünyasının en prestijli etkinliği için Hollywood'da yerini aldı.

Deniz, etkinlik kapsamında seçkin davetlerinden biri olarak kabul edilen 'Elton John AIDS Vakfı Oscar Partisi'ne katıldı. Parti, Elton John, David Furnish, Neil Patrick Harris ve David Burtka'nın ev sahipliğinde düzenlendi.

'Oscar Partisi'ne davet edilen ilk ve tek Türk oyuncu olan Dilan Çiçek Deniz, kırmızı halıdaki tarzıyla dikkatleri üzerine çekti.

15 Mart Pazar günü West Hollywood Park'ta gerçekleşen gece, her yıl olduğu gibi kırmızı halı seremonisi, özel Oscar izleme etkinliği ve yardım müzayedesiyle Hollywood yıldızlarını bir araya getirdi.