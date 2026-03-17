        Minibüs hatları servet değerinde - İş-Yaşam Haberleri

        Minibüs hatları servet değerinde

        Türkiye'de şehir içi ulaşımda yıllardır hizmet veren minibüslerin faaliyet gösterdiği hatlar için İstanbul'da yaklaşık 18 milyon lira talep ediliyor. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'deki son fiyatlar...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2026 - 11:40
        Minibüsler, büyükşehirlerde metro, tramvay ve otobüs gibi toplu taşıma araçlarına alternatif ulaşım aracı olarak öne çıkarken, birçok Anadolu kentinde ise şehir içi ulaşımda başat konumda bulunuyor.

        Ticari açıdan alım satıma da konu olan minibüs hatları için üç büyük şehirde istenen bedeller hattın konumu ve işlekliğine göre 10 milyon liralarla ifade ediliyor.

        AA muhabirinin internetteki minibüs hat bedeli satış ilanlarından derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin en kalabalık kenti İstanbul, minibüs hatları için istenen bedeller açısından da ilk sırada yer alıyor.

        İnternette ilanı bulunan hatlardan Beşiktaş-Sarıyer için 17 milyon 500 bin lira, Bakırköy-Esenler 15 milyon lira ve Şişli-Şişhane 14 milyon 500 bin lira isteniyor.

        Söz konusu kentte Bağcılar-Ömür-Adliye Hattı 13 milyon 250 bin liraya, Taksim-Kadıköy-Bostancı Hattı ise 9 milyon 400 bin liraya alıcısını bekliyor.

        ANKARA'NIN GÖZDE HATTI KIZILAY-DİKMEN

        Ankara'nın en işlek hatlarından Kızılay-Dikmen, 12 milyon 500 bin liraya satışa sunuluyor.

        Başkentte Ulus-Sincan Hattı için 11 milyon 250 bin lira, Ulus-Siteler Hattı için ise 10 milyon 350 bin lira isteniyor.

        Ankara Etlik Şehir Hastanesinin de yer aldığı güzergahı kapsayan Ulus-Etlik Hattı 9 milyon 950 bin liradan, Keçiören-OSTİM Hattı ise 8 milyon liradan satışa sunuluyor.

        Türkiye'nin en büyük 3. şehri İzmir'de Urla-İzmir Hattı 8 milyon lira, Işıkkent-Alsancak Hattı 7 milyon 500 bin liradan satılıyor.

        Bu kentte Onur Mahallesi-Karşıyaka Hattı'na 7 milyon 450 bin lira, Buca-Bornova Hattı'na 5 milyon 750 bin lira, Bornova-Pınarbaşı Hattı'na 5 milyon 100 bin lira fiyat biçiliyor.

        Ankara, İstanbul ve İzmir'deki bazı minibüs hatları için ilan sitelerinde istenen bedeller (lira) şöyle:

        İSTANBUL:

        HAT ADI BEDELİ
        Beşiktaş-Sarıyer 17.500.000
        Bakırköy-Esenler 15.000.000
        Şişli-Şişhane 14.500.000
        Bağcılar-Ömür-Adliye 13.250.000
        Taksim-Kadıköy-Bostancı 9.400.000

        ANKARA:

        HAT ADI BEDELİ
        Kızılay-Dikmen 12.500.000
        Ulus-Sincan 11.250.000
        Ulus-Siteler 10.350.000
        Ulus-Etlik 9.950.000
        Keçiören-OSTİM 8.000.000

        İZMİR:

        HAT ADI BEDELİ
        Urla-İzmir 8.000.000
        Işıkkent-Alsancak 7.500.000
        Onur Mahallesi-Karşıyaka 7.450.000
        Buca-Bornova 5.750.000
        Bornova-Pınarbaşı 5.100.000
