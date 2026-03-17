        Haberler Gündem Politika Son dakika: Adalet Bakanı Akın Gürlek: Açık bir algı operasyonudur | Son dakika haberleri

        Adalet Bakanı Akın Gürlek: Açık bir algı operasyonudur

        Adalet Bakanı Akın Gürlek, yaptığı açıklamada, "Özgür Özel'in bugün şahsıma yönelik yaptığı açıklamalar, herhangi bir delile dayanmayan, kamuoyunu yanıltmaya yönelik açık bir algı operasyonudur" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17.03.2026 - 16:12 Güncelleme:
        Gürlek: Açık bir algı operasyonudur
        Adalet Bakanı Akın Gürlek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in iddialarına sosyal medya üzerinden yanıt verdi. Gürlek, "Özgür Özel’in bugün şahsıma yönelik yaptığı açıklamalar, herhangi bir delile dayanmayan, kamuoyunu yanıltmaya yönelik açık bir algı operasyonudur" dedi.

        Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Özgür Özel’in kendisine yönelik iddialarını "herhangi bir delile dayanmayan açık bir algı operasyonu" olarak nitelendirdi.

        20 yılı aşkın süredir devletin çeşitli kademelerinde görev yaptığını ifade eden Gürlek, hâkim olan eşiyle birlikte mal varlığı beyanlarını mevzuata uygun şekilde düzenli olarak sunduklarını vurguladı.

        Özel’in gündeme getirdiği iddiaların "tapu kayıtlarında karşılığı olmayan hayal ürünü" olduğunu savunan Gürlek, bu tür söylemlerin kamuoyunu yanıltmaya yönelik olduğunu belirtti.

        Gürlek açıklamasında, Özgür Özel’in daha önce de benzer iddialarda bulunduğunu ve bunların asılsız çıktığını ileri sürerek şu ifadelere yer verdi:

        "Yargı görevim süresince terör ve organize suç yapılarıyla yürüttüğüm mücadele nedeniyle şahsımı bu şekilde sorumsuzca hedef göstermesi, sistematik bir karalama kampanyasının parçasıdır. Elinde gerçekten bilgi ve belge olduğunu iddia edenlerin adresi siyasi kürsüler değil, ilgili yargı mercileridir. Bu iftiralar karşısında, başta manevi tazminat olmak üzere gerekli yasal süreçleri derhal başlatıyorum."

        "Aslımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz"
        Laricani hakkında neler biliniyor?
        Körfez'den ABD'ye: Başladığın işi bitirmeden gitme
        İran lideri Hamaney: Barış zamanı değil
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        "Mücteba Hamaney son anda kurtuldu"
        Bayram tahminleri: Yeni bir yağışlı hava kapımızda
        Halka arza X barikatı
        Ramazan Günlüğü
        Arda Güler'in dünyada konuşulmaya devam ediyor!
        Satın aldığı arsada tarihi cami kalıntıları çıktı
        Tedesco'nun G.Antep 11'i
        Telefonla konuşmanın bile bir kuralı var!
        Ümraniye'de tasarladı, Ankara'da attı!
        Tarım arazilerine hobi bahçesi dönemi kapanıyor
        Taksici ile katilinin son görüntüleri ortaya çıktı!
        "İlber Hoca'nın bilinmeyen hassasiyeti"
        "Eşimle zaten ayrılmıştık"
        40 milyon dolar zararda
