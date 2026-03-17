Geçen yıl temmuz ayında ABD'nin Boston kentindeki Coldplay konserinde, aynı şirkette çalışan CEO Andy Byron ile insan kaynakları müdürü Kristin Cabot'un yasak aşkı seyirci kamerasıyla ortaya çıkmıştı.

Sarmaş dolaş bir halde kameraya yakalandıktan sonra kaçmaya çalışma videosu internette yayılan ve büyük bir skandala imza atan taraflardan biri olan Kristin Cabot, ünlü televizyoncu Oprah Winfrey'e olay hakkında konuşmak üzere konuk oldu.

İki çocuk annesi Cabot, o sırada ayrı yaşadığı eşi Andrew'un kendisini konserde patronuyla birlikte görseydi şaşırmayacağını söyledi. Cabot ayrıca, konser için stadyuma girerken kızından, Andrew'un da konserde olduğunu bildiren bir mesaj aldığını anlattı.

"İçimden, 'Acaba Andy (Byron) ile beni birlikte görürse garip olur mu?' diye düşündüm. Yani ona rastlarsam ne olur?" diyen Cabot, "Ama sonra kendi kendime, "Gillette Stadyumu'ndayım, burada 55 bin kişi var, muhtemelen ona rastlamayacağım" diye düşündüm" ifadesini kullandı.

Cabot geriye dönüp baktığında, "Keşke onunla tesadüfen karşılaşsaydım, günün sonunda daha iyi olurdu" dedi.

Eski eşinden bahsederken, "Andy ile ne kadar yakın çalıştığımızı, sosyalleştiğimizi, öğle yemekleri yediğimizi, içki içtiğimizi biliyor. Her şey yolundaydı" dedi ve skandalın yaşandığı sırada Andrew ile zaten ayrı olduklarını belirtti. Cabot, Coldplay konserinden birkaç hafta önce dostane bir şekilde ayrıldıklarını söyledi.

Kristin Cabot'un eski eşi Andrew

Cabot'un eski eşi Andrew'un sözcüsü de "Boşanma kararları o akşamdan önce zaten alınmaya başlanmıştı" demişti.

Boşanma davasının kamuoyuna açıklanmasının ardından Andrew, bu durumun spekülasyonlara son vereceğini ve ailesinin her zaman değer verdiği mahremiyete kavuşmasını sağlayacağını umduğunu duyurmuştu.

Eski Astronomer CEO’su Andy Byron

Ancak aralık ayında Cabot, viral olayın ardından çok sayıda ölüm tehdidi aldığını iddia etmişti. New York Times'a konuştuğunda, "Yanlış bir karar verdim ve patronumla uygunsuz davrandım" diyen Cabot, "Bu önemsiz bir şey değil. Sorumluluğu üstlendim ve bunun için kariyerimden vazgeçtim. Ödemeyi seçtiğim bedel buydu" demişti. Hem Cabot hem de aşk yaşadığı CEO, konser skandalı sonrası işlerinden istifa etmişti.

COLDPLAY KONSERİNDE NE OLMUŞTU?

Temmuz 2025'te ABD’nin Boston kentinde gerçekleşen Coldplay konserinde 'kiss cam' adlı canlı yayın kamerası, seyirciler arasında sarmaş dolaş oturan bir çifti yakalayınca, grubun solisti Chris Martin, “Şu ikisine bir bakın” diyerek anons yaptı. Ancak görüntülenen ikili, kameraları görünce paniğe kapıldı; erkek hızla yere eğilip kamera açısından çıktı, kadın ise arkasını döndü.

Chris Martin ise sahneden olayı esprili bir dille yorumlarken, “Ya aralarında bir yasak aşk var ya da sadece çok utangaçlar” dedi. Martin'in sunduğu seçeneklerden ilki doğru çıktı.

Chris Martin

Kısa sürede sosyal medyada yayılan görüntülerdeki kişilerin Astronomer CEO’su Andy Byron ve şirketin insan kaynakları müdürü Kristin Cabot olduğu ortaya çıktı. Her ikisinin de başkalarıyla evli olduğu bilgisi de sosyal medyada yayıldı.

Andy Byron'ın eşi Megan Kerrigan Byron'ın, skandal ifşanın ardından sosyal medya hesaplarından 'Byron' soyadını kaldırması dikkat çekti.

Kristin Cabot, 2023'ten bu yana evli olduğu Andrew Cabot'a yasak aşk skandalının patlak vermesinden bir aydan kısa bir süre sonra, 13 Ağustos'ta New Hampshire'daki bir mahkemeye dilekçe vererek boşanma davası açtı.