Meteoroloji'den 3 bölge için sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı
Meteoroloji'den yapılan hava durumu tahminlerine göre; Marmara, Güney Ege ve Batı Akdeniz sağanak yağmurlu diğer bölgeler parçalı ve çok bulutlu olacak. Marmara'da kuvvetli poyraz etkili olurken, hava sıcaklıklarının yurdun kuzey ve batı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, iç kesimlerde normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara (Edirne ve Çanakkale haric), Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Düzce, Zonguldak ve Bolu çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Marmara’da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte sis ve pus hadisesi tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi ile kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.
Hava sıcaklıklarının yurdun kuzey ve batı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, iç kesimlerde normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun doğu kesimlerinde güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’da kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın, Marmara’da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
ÇIĞ VE KAR ERİMESİ UYARISI
Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.