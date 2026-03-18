Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den 3 bölge için sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı - 18 Mart hava durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den 3 bölge için sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı

        Meteoroloji'den yapılan hava durumu tahminlerine göre; Marmara, Güney Ege ve Batı Akdeniz sağanak yağmurlu diğer bölgeler parçalı ve çok bulutlu olacak. Marmara'da kuvvetli poyraz etkili olurken, hava sıcaklıklarının yurdun kuzey ve batı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, iç kesimlerde normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.03.2026 - 07:26 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara (Edirne ve Çanakkale haric), Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Düzce, Zonguldak ve Bolu çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Marmara’da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte sis ve pus hadisesi tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi ile kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

        İstanbul

        Bulutlu 11°

        Ankara

        Bulutlu 17°

        İzmir

        Parçalı bulutlu 20°

        Antalya

        Yağmurlu 15°

        Trabzon

        Kısmen Güneşli 12°

        Bursa

        Bulutlu 13°

        Adana

        Kısmen Güneşli 23°

        Diyarbakır

        Kısmen Güneşli 17°

        Gaziantep

        Bulutlu 15°

        Ağrı

        Kısmen Güneşli

        Hava sıcaklıklarının yurdun kuzey ve batı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, iç kesimlerde normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun doğu kesimlerinde güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’da kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Rüzgarın, Marmara’da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

        ÇIĞ VE KAR ERİMESİ UYARISI

        Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Iğdır Belediye Başkanı Mehmet Nuri Güneş'in oğlu tutuklandı

        (İHA) Iğdır'da polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçarken bir belediye çalışanına çarpıp ağır yaralayan ve 2,09 promil alkollü olduğu belirlenen Iğdır Belediye Başkanı Mehmet Nuri Güneş'in oğlu, sevk edildiği mahkemece tutuklandı

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ali Laricani hayatını kaybetti
        Ali Laricani hayatını kaybetti
        İran basını: Besic Güçleri Komutanı öldü
        İran basını: Besic Güçleri Komutanı öldü
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        "Türk futbolu için önemli bir gece!"
        "Türk futbolu için önemli bir gece!"
        Bayramda çalışan ne kadar ücret alacak?
        Bayramda çalışan ne kadar ücret alacak?
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        Nene yıldızlaştı, Fenerbahçe farklı kazandı!
        Nene yıldızlaştı, Fenerbahçe farklı kazandı!
        "NATO üyelerinin çoğu operasyona katılmak istemiyor"
        "NATO üyelerinin çoğu operasyona katılmak istemiyor"
        Ege Kökenli anne oldu
        Ege Kökenli anne oldu
        İran saldırısı nedeniyle Trump yönetiminden ilk istifa
        İran saldırısı nedeniyle Trump yönetiminden ilk istifa
        Macron: Fransa kesinlikle katılmayacak
        Macron: Fransa kesinlikle katılmayacak
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        Bakan Fidan'dan gündeme dair açıklamalar
        Bakan Fidan'dan gündeme dair açıklamalar
        Nene hat-trick yaptı, tarihe geçti!
        Nene hat-trick yaptı, tarihe geçti!
        Gürlek: Açık bir algı operasyonudur
        Gürlek: Açık bir algı operasyonudur
        Liverpool maçı öncesi Galatasaray'da 5 temel prensip
        Liverpool maçı öncesi Galatasaray'da 5 temel prensip
        Elon Musk’ın annesi İstanbul'da
        Elon Musk’ın annesi İstanbul'da
        Satın aldığı arsada tarihi cami kalıntıları çıktı
        Satın aldığı arsada tarihi cami kalıntıları çıktı