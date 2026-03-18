Ali Laricani hayatını kaybetti
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Laricani'nin hayatını kaybettiği doğrulandı. Laricani'nin İsrail tarafından düzenlenen saldırı sonucu öldüğü teyit edildi.
Giriş: 18.03.2026 - 00:05
Laricani'nin ofisi, Laricani'nin İsrail tarafından düzenlenen saldırı sonucu öldüğünü teyit etti.
Laricani'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Sevgili ve gururlu İran milleti!
Müslüman halklar ve özgür dünya:
Allah'ın kulu, Allah'a döndü
Allah'ın kullarından bir kul, rabbine şehit olarak ulaştı."
