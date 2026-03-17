        Haberler Magazin Ege Kökenli anne oldu - Magazin haberleri

        Ege Kökenli anne oldu

        Geçtiğimiz yıl bebeğini kaybeden oyuncu Ege Kökenli, yaptığı sürpriz paylaşımla anne olduğunu duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.03.2026 - 21:07 Güncelleme:
        Ege Kökenli anne oldu

        29 Temmuz 2022'de Lior Ahituv ile evlenen ünlü oyuncu Ege Kökenli, geçtiğimiz yıl bebek beklediğini açıklamıştı.

        Ancak Kökenli, 21 Mayıs 2025'te hamileliğinin 22'nci haftasında bebeğini kaybetmenin acısını yaşamıştı. O dönemde hissettiği üzüntüyü, "Çok küçüktü, 9 saat tutunabildi ve sonra kaybettik" sözleriyle paylaşmıştı.

        Bebeğini kaybetmesinin üzerinden yaklaşık 10 ay geçen Ege Kökenli, bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla anne olduğunu duyurdu.

        "SONUNDA KIZIMIZ EVİMİZDE"

        Eşinin ve yeni doğan kızının yer aldığı duygusal kareleri takipçileriyle paylaşan Kökenli, "Bu anı öyle kalpten, öyle çok bekledik ki! Gün ışığı içinde, yağmur içinde, neşe içinde, acı içinde… Her şey için şükürler olsun. Sonunda kızımız evimizde" ifadelerini kullandı.

        Ege Kökenli'nin bu paylaşımı, takipçileri ve meslektaşlarından çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

        Fotoğraflar: Instagram

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail bölgeyi felakete sürüklüyor
