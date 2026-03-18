Şifa yolunda öldüren çarpışma!
Samsun'un Çarşamba ilçesinde, vakaya giden ambulans ile fındık yüklü kamyon çarpıştı. Kazada ambulans şoförü Recep Sağıroğlu hayatını kaybetti. 2'si sağlık çalışanı 3 kişi yaralandı. Yaralılar tedaviye alındı
Giriş: 18.03.2026 - 08:45 Güncelleme:
Samsun'da yürek yakan kaza, dün saat: 15.00 sıralarında Samsun-Ordu kara yolu Çarşamba ilçesinde meydana geldi.
AMBULANS KAMYONLA ÇARPIŞTI
Vakaya giden Recep Sağıroğlu yönetimindeki ambulans ile Cemal Ü. yönetimindeki fındık yüklü kamyon çarpıştı.
SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
DHA'daki habere göre kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Kazada Recep Sağıroğlu ile sağlık çalışanları Tuğba A., Oğuzhan K. ve kamyon şoförü Cemal Üre yaralandı.
MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Çarşamba Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Sağıroğlu, kurtarılamadı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
