        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: Şifa yolunda öldüren çarpışma | Samsun haberleri | Son dakika haberleri

        Şifa yolunda öldüren çarpışma!

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde, vakaya giden ambulans ile fındık yüklü kamyon çarpıştı. Kazada ambulans şoförü Recep Sağıroğlu hayatını kaybetti. 2'si sağlık çalışanı 3 kişi yaralandı. Yaralılar tedaviye alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.03.2026 - 08:45 Güncelleme:
        Samsun'da yürek yakan kaza, dün saat: 15.00 sıralarında Samsun-Ordu kara yolu Çarşamba ilçesinde meydana geldi.

        AMBULANS KAMYONLA ÇARPIŞTI

        Vakaya giden Recep Sağıroğlu yönetimindeki ambulans ile Cemal Ü. yönetimindeki fındık yüklü kamyon çarpıştı.

        SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

        DHA'daki habere göre kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Kazada Recep Sağıroğlu ile sağlık çalışanları Tuğba A., Oğuzhan K. ve kamyon şoförü Cemal Üre yaralandı.

        MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Çarşamba Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Sağıroğlu, kurtarılamadı.

        Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Netanyahu'dan İranlılara çağrı
        WP: İsrail İran'ın kırılmadığı görüşünde
        Ali Laricani hayatını kaybetti
        Trump'ın sıradaki hedefi "Küba'yı almak" mı?
        Atatürk, 18 Mart'ta denetime giderken bombardımana yakalanmış
        "Taraftarla barış sağlandı"
        Tarım arazilerinde talana, “hobi bahçesi” freni
        "Türk futbolu için önemli bir gece!"
        Liverpool maçı öncesi Galatasaray'da 5 temel prensip
        "Gençlere büyük haksızlık"
        Ege Kökenli anne oldu
        Bayramda çalışan ne kadar ücret alacak?
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        Bayramda yolculuk nereye?
        Taksim Tünel bir turist fikriymiş!
        Satın aldığı arsada tarihi cami kalıntıları çıktı
        Elon Musk’ın annesi İstanbul'da
