Spor yazarları Fenerbahçe-Gaziantep FK maçını değerlendirdi
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, Gaziantep FK'yı 4-1 mağlup ederek kötü gidişata son verdi. Spor yazarları, bu mücadeleyi çarpıcı ifadelerle değerlendirdi.
"TARAFTARLA BARIŞ SAĞLANDI"
İbrahim Yıldız (Habertürk): Hafta içi yönetimin teknik kadro ve kaptanlarla yaptığı toplantı sonuç verdi diyebiliriz. İki oyuncu yüksek performansıyla ortaya çıktı. Biri Asensio diğeri Guendouzi. Bu oyuncuların takıma büyük güç kattığı gerçek. Asensio ayaklarını akılla birleştiren bir futbolcu. İki ara pası attı. Harika bir görüş ve savuna arkasına atılan toplardı. Nene de bu pasların hakkını verdi. 3 güzel gol atarak gecenin yıldızı oldu. Fenerbahçe’nin elinde iki hızlı oyuncu var. Nene ve Cherif. Dün bunu gördük. Tedesco, atletik oyuncular üzerine bir plan kurabilirse gol sorunu ortadan kalkar. Bu sonuç takıma motivasyon kazandırdı. Her şeye rağmen taraftarla barış sağlandı.
"ŞAMPİYONLUK İÇİN YETMEZ"
Zeki Uzundurukan (Fotomaç): İlk yarıda adeta durarak oynayan Fenerbahçe, ikinci yarıda futbol oynamaya karar verince çok rahat bir galibiyet aldı. Kerem Aktürkoğlu, son bölümde oyuna girdi. Ama Kerem girene kadar Fenerbahçe zaten 3 puanı cebine koymuştu. Tedesco şuna kafa yormalı: Biz maçların ilk yarılarını neden boşa geçiyoruz? Biz neden ilk yarılarda takır takır top oynamıyoruz! Fenerbahçe farklı kazanarak kendine geldi. Tedesco ve Sadettin Saran yönetimi de rahat bir nefes aldı. Fenerbahçe'nin şampiyonluk umutları, zayıflamış olsa da devam ediyor. Ama Fenerbahçe dün farklı kazanmış olsa da bu oyun şampiyonluk için yetmez.
"TEDESCO'NUN KATKISI SIFIR"
Ahmet Çakar (Sabah): Şimdi Tedesco'ya sormak lazım; Nene gibi oyuncun var, Asensio gibi bir oyuncun var, Karagümrük maçına niye bunlarla başlamıyorsun! İlk yarıda Levent'i sağ bek oynattı, olmadı, zaten olmayacağı da belliydi, ikinci yarı Mert'i aldı. Sonuç olarak Fenerbahçe'ye, Tedesco'nun katkısı sıfır... Oyuncu tercihleri tamamen yanlış. Saldım çayıra mevlam kayıra şeklinde oynuyorlar.
"FENERBAHÇE YARA SARDI"
Gürcan Bilgiç (Fotomaç): Fenerbahçe yarasını sardı, bu galibiyet ile maç fazlasıyla da olsa puan farkını yine dörde indirdi. Milli maç arası sonrasında, sakatlarını da döndürerek, belki de yeni hocasıyla son düzlüğü kovalayacaklar.
"TEDESCO İP ÜSTÜNDE"
İlker Yağcıoğlu (Takvim): Oyuncuların ortaya koyduğu reaksiyon, bunlar Fenerbahçe adına sevindirici. Ki, şey benim dikkatimi çekti. Guendouzi Tedesco'ya gitti ve çok böyle bir golden sonra ciddi bir sarılma oldu. Yani demek ki Tedesco'da bir sıkıntı var yani Tedesco'da ne diyeyim ip üstünde böyle her an düşebilirim duygusu onda da var, her an görevime son verilebilir duygusu var. Belki oyunculara da yansıdı, belki özel görüştü bilmiyorum ama Guendouzi gitti ve sarıldı ona. O benim dikkatimi çekti. Ya orada bir ürkeklik vardı, bunu en azından Fenerbahçe attı. Şimdi önünde uzun bir süre var. Artı Beşiktaş derbisi... Lig yeniden Fenerbahçe dönecek... Nereye gider hiçbir fikrim yok.