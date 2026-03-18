Bayramda yolculuk nereye? Kalabalıktan uzaklaşmak isteyenler için Türkiye'nin az bilinen doğal güzellikleri ve saklı rotaları!
Bayram tatilleri çoğu zaman kalabalık sahil beldeleri ve yoğun turistik merkezlerle anılıyor. Ancak Türkiye'nin dört bir yanında hâlâ keşfedilmeyi bekleyen, doğallığını koruyan birçok saklı rota bulunuyor. Kalabalıktan uzak bir bayram geçirmek isteyenler için dikkat çeken bu doğal destinasyonları sizin için derledik. İşte detaylar…
Özellikle son yıllarda doğa turizmine olan ilginin artması, gezginleri daha sakin ve az bilinen destinasyonlara yönlendiriyor. Büyük otellerin ve kalabalık plajların dışında kalan bu yerler, bayram tatilini doğayla baş başa geçirmek isteyenler için alternatif oluşturuyor.
DOĞAYLA BAŞ BAŞA SAKLI KOYLAR VE GÖLLER
Karadeniz kıyılarında yer alan Gideros Koyu, bölgenin en etkileyici ancak nispeten az bilinen doğal güzelliklerinden biri olarak dikkat çekiyor. Kayalıkların arasında adeta saklanan bu koy, sakin denizi ve huzurlu atmosferiyle özellikle kalabalıktan uzak bir tatil arayanların ilgisini çekiyor.
Benzer şekilde Şavşat Karagöl, çevresini saran yoğun ormanları ve sisli sabah manzaralarıyla doğa severlerin keşfetmeyi sevdiği rotalardan biri.
DOĞA YÜRÜYÜŞÜ VE MACERA ARAYANLAR İÇİN ROTALAR
Doğada vakit geçirmek isteyenler için kanyon ve şelale rotaları da öne çıkıyor. Horma Kanyonu, Türkiye’nin en etkileyici kanyonlarından biri olarak biliniyor. Ahşap yürüyüş platformları sayesinde ziyaretçiler kanyonun içinden kilometrelerce yürüyebiliyor.
Yine aynı bölgede bulunan Ilıca Şelalesi ise turkuaz rengiyle dikkat çeken doğal havuzuyla fotoğraf tutkunlarının uğrak noktalarından biri.
ŞEHRE YAKIN DOĞA KAÇAMAKLARI
Büyük şehirlerden çok uzaklaşmadan doğayla buluşmak isteyenler için de alternatifler bulunuyor. Ballıkayalar Tabiat Parkı, özellikle İstanbul’a yakınlığıyla öne çıkan bir doğa alanı.
Kanyon yürüyüşleri, kamp ve kaya tırmanışı gibi aktiviteler sunan park, hafta sonu kaçamakları için tercih edilen ancak hâlâ birçok kişinin keşfetmediği rotalar arasında yer alıyor.
BAYRAMDA FARKLI BİR ROTA DENEMEK İSTEYENLER İÇİN
Türkiye’nin dört bir yanında saklı kalmış bu tür doğal alanlar, bayram tatilini farklı geçirmek isteyenler için önemli alternatifler sunuyor. Kalabalık sahil beldeleri yerine doğayla iç içe bir rota seçmek, hem daha sakin bir tatil deneyimi hem de yeni yerler keşfetme fırsatı sağlayabiliyor.