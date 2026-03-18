Okan Buruk: Türk futbolu için önemli bir gece!

"JUVENTUS MAÇINDA KÖTÜ BİR TECRÜBE YAŞADIK"

"Roland Sallai değerli bir oyuncu, çok iyi bir profesyonel, sahada hep yüzde yüz. Bu tür oyuncuların takımda olması beni çok mutlu ediyor. Bizim bir oyunumuz var. Hep bu oyunu oynamak, üzerinden gitmek istiyoruz. Rakibin de bir oyunu var. Onlar bizi, biz onları biliyoruz. Sadece buraya kaybetmemeye gelmedik. Biz tabii ki gol yememek için değil gol atmak için oynamalıyız ki bu tür maçlarda başarılı olalım. Juventus maçında kötü bir tecrübe yaşadık, iyi bir ders oldu. Yarın neleri daha iyi yapabileceğimizi göstermek. Maç hiçbir türlü erken bitmeyecek, 0-0, 1-0, 0-1... Hangi sonuç olursa olsun 90 dakikaya gidecek bu maç. Her dakika oyunun içinde olmalıyız, sadece başlayan değil devam edecek de çok önemli oyuncularımız var. Kulübeden gelip katkı yapmaları da çok önemli olacak."

"SZOBOSZLAI GERÇEKTEN ÖNEMLİ BİR OYUNCU"

"Szoboszlai gerçekten önemli bir oyuncu. Sahaya ruhunu da koyan bir oyuncu. Takımını harekete geçirmeye çalışan, bireysel yetenekleriyle etkili olan bir oyuncu. Frikikten golleri, duran topları... Sağ bek oynadığında farklı bir profil. Önde oynadığında çok tehlikeli bir oyuncu. Bazen bu tür oyuncuların ne yapacağını bilseniz de etkili olabilir.