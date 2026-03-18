        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Okan Buruk: Türk futbolu için önemli bir gece! - Futbol Haberleri

        Okan Buruk: Türk futbolu için önemli bir gece!

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Liverpool ile oynanacak maç öncesi açıklamalarda bulundu. İşte Buruk'un açıklamaları...

        Giriş: 18.03.2026 - 00:07
        Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Rams Park'ta Liverpool'u 1-0 yenen Galatasaray, rövanş için İngiltere'ye gitti. Oynanacak kritik maç öncesinde Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        "TÜRK FUTBOLU İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR GECE"

        "Bu stadyumda olmak gerçekten çok güzel. Buraya girmek, yarınki maçı burada hayal etmek, kafamızda oynamak değerli. Türk futbolu için çok önemli bir gece, sadece Galatasaray için değil. Şampiyonlar Ligi serüvenimizde inişlerimiz çıkışlarımız oldu ama çok da tecrübelendik. Bu tecrübeyi sahaya yansıtmamız gerekiyor. Çok iyi bir takıma karşı oynayacağız. Hem futbolcuları hem teknik adamı önemli isimler. Bu sene en büyük hedefleri Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak."

        "OYUNCULARIMA İNANIYORUM"

        "Rakibimizi 2 kere yendik ama bunlar kendi sahamızdaydı. Şimdi yeni bir serüven, deplasmanda bir maç. Oyuncularıma inanıyorum. Verebileceklerinin en fazlasını verip neden buradan turla ayrılmayalım diye hayal ediyorum. İnşallah bu hayalimizi gerçekleştiririz."

        "LİGDE VE AVRUPA'DA ÇOK BAŞARILI GİDİYORUZ"

        "Çok böyle geçmiş üzerinden değil güncel durumumuz üzerinden gitmeliyiz. Takım olarak iyi durumdayız. Yükselen bir performansımız var. Özgüvenimiz yüksek, daha iyi bir takım olduk, birbirimizi çok iyi tanıdık. Ligde ve Avrupa'da çok başarılı gidiyoruz. Oyuncularımızın değerleri artıyor, Gabriel Sara gibi bir oyuncumuz Brezilya Milli Takımı'na gidiyor. Ona böyle bir çağrı geldi. İnşallah burada ve sonra milli takımda başarılı olacak."

        "RAKİBİMİZİ TANIYORUZ"

        "Liverpool 11'ini düşünürken, ilk maçtaki 11'leri sürprizdi. Gomez'i bekliyordum. Yarın için sakatlığı var, büyük ihtimal oynamayacak diye okudum. Sağ bekte hep değişiklikleri var. Şunu yerleştiremiyorsunuz aslında, orta sahada Mac Allister, Gravenberch, Szoboszlai'nin olduğu, kanatta Gakpo ve Salah oynarsa Wirtz nerede oynayacak? 4 oyuncuyu da oynatmak için Szoboszlai'yi sağ bekte oynatıyor. Yarın ofansif oyun için bunu düşünebilir. İlk maçta Wirtz'in kenardan içeri çok girmesi, ilk dakikalarda buna karşı yerleşemedik ama sonra hallettik. Rakibimizi tanıyoruz, ne yapacaklarını biliyoruz. Biraz kendi oyunumuza odaklanmalıyız, neleri iyi yapabiliriz, bunu düşüneceğim."

        "KAZANIRSAK ÇOK SEVİNECEĞİZ"

        "Sadece takım değerleri üzerinden değerlendirme yapmak doğru olmaz. İyi oyunculara sahip olmak önemli. Galatasaray'ın da iyi oyuncuları var. Kazanırsak çok sevineceğiz. Başaramazsak çok üzüleceğiz. Biz buraya kadar geldik, burada kaybettik diye düşünmeyeceğiz, her türlü üzüleceğiz. Kazanma şansımız var, bu taraftan düşünmek istiyorum. Oyuncularım da böyle düşünmeli. Kazanırsak nereye gideriz, bunu düşünmek daha doğru olacak."

        "JUVENTUS MAÇINDA KÖTÜ BİR TECRÜBE YAŞADIK"

        "Roland Sallai değerli bir oyuncu, çok iyi bir profesyonel, sahada hep yüzde yüz. Bu tür oyuncuların takımda olması beni çok mutlu ediyor. Bizim bir oyunumuz var. Hep bu oyunu oynamak, üzerinden gitmek istiyoruz. Rakibin de bir oyunu var. Onlar bizi, biz onları biliyoruz. Sadece buraya kaybetmemeye gelmedik. Biz tabii ki gol yememek için değil gol atmak için oynamalıyız ki bu tür maçlarda başarılı olalım. Juventus maçında kötü bir tecrübe yaşadık, iyi bir ders oldu. Yarın neleri daha iyi yapabileceğimizi göstermek. Maç hiçbir türlü erken bitmeyecek, 0-0, 1-0, 0-1... Hangi sonuç olursa olsun 90 dakikaya gidecek bu maç. Her dakika oyunun içinde olmalıyız, sadece başlayan değil devam edecek de çok önemli oyuncularımız var. Kulübeden gelip katkı yapmaları da çok önemli olacak."

        "SZOBOSZLAI GERÇEKTEN ÖNEMLİ BİR OYUNCU"

        "Szoboszlai gerçekten önemli bir oyuncu. Sahaya ruhunu da koyan bir oyuncu. Takımını harekete geçirmeye çalışan, bireysel yetenekleriyle etkili olan bir oyuncu. Frikikten golleri, duran topları... Sağ bek oynadığında farklı bir profil. Önde oynadığında çok tehlikeli bir oyuncu. Bazen bu tür oyuncuların ne yapacağını bilseniz de etkili olabilir.

        "BU CEZA ADİL DEĞİL"

        "Taraftarların olması çok önemliydi ama bu da bir motivasyon. Bu ceza adil değil. Galatasaray taraftarı bölümünün, Liverpool'a verilmesi de doğru değil. Farklı kişinin hatasından farklı kişiler ceza alıyor. Cezalandırma doğru değil, adil değil. Haklı değil, doğru değil. Burada taraftarımız için oynayacağız. Nereye gidersek gidelim bizi destekliyorlar. Onlar için oynayacağız. Bu bizim için önemli bir fırsat."

