WP: İsrail, İran'ın "kırılmadığı" ve "sonuna kadar savaşmaya hazır olduğu" görüşünde

ABD Dışişleri Bakanlığına gönderilen diplomatik yazışmada, İsrail'in Tahran yönetiminin "kırılmadığı" ve "sonuna kadar savaşmaya hazır" olduğu değerlendirmesi yer aldı.

Washington Post gazetesi (WP), 13 Mart Cuma günü ABD'nin İsrail'deki Büyükelçiliği tarafından dolaşıma sokulan ve ABD Dışişleri Bakanlığına gönderilen diplomatik yazışmayı görüntüledi.

Buna göre diplomatik yazışmada, eski İran lideri Ali Hamaney'in saldırılarda hayatını kaybetmesine ve ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına rağmen Tahran yönetiminin "kırılmadığı" ve "sonuna kadar savaşmaya hazır" olduğu yönündeki İsrail değerlendirmesi yer aldı.

Yazışmada, İsrailli yetkililerin İran'da ayaklanma çıkmasını umduklarını ve böyle bir durumda ABD'nin protestoculara destek vermeye hazır olması gerektiğini ifade ettikleri kaydedildi.

Protestocuların sokaklara dökülmesi halinde "katledileceği" iddia edilen yazışmada bunun nedeninin İran Devrim Muhafızları Ordusunun "üstünlüğü elinde bulundurmasından" kaynaklandığı belirtildi.

Söz konusu diplomatik yazışmanın, 11-12 Mart tarihlerinde ABD'li yetkililer ile İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi, Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı üst düzey yetkilileri arasında yapılan son görüşmeleri özetlediği öne sürülüyor.