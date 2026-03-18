Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 13.217,60 %2,01
        DOLAR 44,2170 %0,06
        EURO 51,2178 %0,38
        GRAM ALTIN 7.120,21 %0,10
        FAİZ 40,08 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 113,76 %0,92
        BITCOIN 74.066,00 %-0,64
        GBP/TRY 59,1575 %0,16
        EUR/USD 1,1542 %0,02
        BRENT 100,77 %-2,56
        ÇEYREK ALTIN 11.641,54 %0,10
        Tarım arazilerinde talana, "hobi bahçesi" freni - İş-Yaşam Haberleri

        Tarım arazilerinde talana, “hobi bahçesi” freni

        AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler: "Amacımız yıkmak değil, korumak." Yeni teklif geriye yürümeyecek, hedef birinci sınıf tarım arazilerini korumak

        Giriş: 18.03.2026 - 09:39 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tarım arazilerinin hızla parçalanması ve üretim dışına çıkması tartışmaları sürerken, AK Parti, yeni bir yasal düzenleme ile “hobi bahçeleri” başta olmak üzere tarım dışı kullanıma sıkı denetim getirmeye hazırlanıyor.

        AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, TBMM’de bulunan kanun teklifinin detaylarını Habertürk’e anlattı. Güler, “Bu hayati bir mesele. Birinci sınıf tarım arazilerini korumak, üretimi artırmak ve gıda arz güvenliğini sağlamak zorundayız” dedi.

        “YIKIM DEĞİL, KONTROL”

        Güler, kamuoyunda oluşan “hobi bahçeleri yıkılacak” algısına net yanıt verdi:

        “Bizim böyle bir amacımız yok. Mevcut yapılarla ilgili geriye dönük bir uygulama söz konusu değil. Düzenleme ileriye dönük olacak.”

        Bu ifade, son yıllarda özellikle büyükşehirlerin çevresinde hızla yayılan ve çoğu zaman imar mevzuatına aykırı şekilde düzenlenen hobi bahçesi sahipleri açısından kritik bir mesele olarak değerlendiriliyor.

        ASIL HEDEF KAÇAK YAPILAŞMA ZİNCİRİ

        Yeni teklifin odağında, bireysel kullanıcıdan çok sistematik yapılaşma var.

        Düzenlemeye göre:

        -Hobi bahçelerine altyapı sağlayan kurumlara ağır yaptırımlar geliyor

        -Bu yapılara; elektrik, su, telefon aboneliği hizmeti veren kamu-özel kurumlara abone başına en az 100 bin TL ceza kesilecek.

        Bu adım, özellikle tarım arazilerinin küçük parçalara bölünerek fiilen “imar dışı konut alanına” dönüştürülmesinin önünü kesmeyi hedefliyor.

        “TÜRKİYE’DE TABLO VAHİM”

        Son yıllarda özellikle Ankara, İstanbul, İzmir ve çevresinde:

        - Tarım arazileri parçalara bölünerek hisselendirilerek satıldı

        - “Hobi bahçesi” adı altında küçük parsellere bölündü

        - Üzerlerine kaçak yapılar inşa edildi

        Uzmanlara göre bu süreç, tarım arazilerinin niteliğini kalıcı biçimde bozarken, aynı zamanda gıda üretim kapasitesini de aşağı çekti.

        “TOPRAKLA UĞRAŞMAK İSTEYEN UĞRAŞSIN”

        Güler, emeklilerin ve küçük ölçekli üretim yapmak isteyen vatandaşların endişelerine de değindi:

        “Toprakla uğraşmak isteyen, hobi amaçlı üretim yapmak isteyen vatandaşlarımızı cezalandırmak gibi bir yaklaşımımız asla yok.”

        Bu noktada mevcut mevzuata da işaret etti:

        “2.5 hektarı geçmeyen arazilerde binde 6 oranında yapılaşma zaten mümkün.”

        Yani düzenleme, tamamen yasaklayıcı değil; kontrolsüz büyümeyi sınırlayıcı bir çerçeve getiriyor.

        Ancak bu her türlü konut yapılabilir anlamına gelmiyor. Hobi bahçesi/yazlık/keyfi ev için geçerli değil.

        Kanunun izin verdiği oranda yapılaşma için; arazinin tarımsal faaliyet için kullanılıyor olması, yapının tarımsal üretimle doğrudan ilgili olması, çoğu durumda çiftçi kayıt sistemine üye olunması, gerekli proje ve izinlerin alınmış olması, il tarım müdürlüğü ve ilgili kurumların onayı gerekiyor.

        GIDA GÜVENLİĞİ VURGUSU

        Kanun teklifinin arkasındaki temel motivasyon; artan nüfus, küresel iklim krizi ve küresel gıda krizleri gibi stratejik unsurlara dayanıyor.

        Güler’in ifadesiyle:

        “Tarım arazilerinin kaybedilmesine artık sadece ekonomik olarak bakamayız. Bu aynı zamanda bir milli güvenlik meselesi”.

        “YENİ DÖNEMDE TOPRAK KORUNACAK”

        Düzenleme yasalaşırsa:

        - Tarım arazilerinin bölünmesi zorlaşacak

        - Kaçak yapılaşma zinciri kırılacak

        - Kamu kurumları da sorumluluk altına girecek

        Bu adım, Türkiye’de uzun süredir tartışılan “tarım mı, rant mı?” dengesinde yeni bir dönemin başlangıcı olarak görülüyor.

        Hobi bahçesi hayali kuran milyonlar için mesaj net:

        Mevcut durum korunacak ancak bundan sonra tarım arazileri “kontrollü” kullanılabilecek.

        Düzenlemenin amacı gayet açık:

        “Toprağı korumak, üretimi artırmak ve soframızdaki gıda güvenliğini sağlamak.”

        *Haberin görseli DHA'nın arşivinden servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO

