Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: İzmir'de aynı taksi durağında Oğuz Erge'nin ardından Deniz Örer de öldürüldü | Son dakika haberleri

        Aynı taksi durağında 2.cinayet!

        İzmir'de, 52 yaşındaki taksi şoförü Deniz Örer önceki gece, aracına müşteri olarak aldığı 24 yaşındaki D.M. tarafından ücret tartışmasında silahla öldürüldü. Örer'in meslektaşı ve aynı taksi durağında çalışan arkadaşı 44 yaşındaki Oğuz Erge'nin de iki yıl önce müşterisi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.03.2026 - 07:34 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aynı taksi durağında 2.cinayet!
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İzmir Konak'ta olay, önceki gece saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Deniz Örer'in (52) kullandığı taksiye D.M. (24) müşteri olarak bindi. İddiaya göre, bir süre sonra ücret nedeniyle taraflar arasında tartışma çıktı.

        ÖLDÜRÜP TAKSİDEN ATTI

        Tartışmanın büyümesi üzerine D.M., bir çocuk babası Örer'i tabancayla vurup, dışarı attıktan sonra taksiyle kaçtı. Bir süre sonra araçtan inerek yaya olarak kaçmayı sürdüren D.M., polis ekipleri tarafından yakalandı.

        Deniz Örer, 52 yaşında hayattan koparıldı.
        Deniz Örer, 52 yaşında hayattan koparıldı.

        OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

        Çağırılan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Deniz Örer'in hayatını kaybettiği belirlendi. Örer'in cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan, İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, olayın ardından başsağlığı mesajı yayınladı.

        Oğuz Erge de iki yıl önce müşterisi tarafından öldürüldü.
        Oğuz Erge de iki yıl önce müşterisi tarafından öldürüldü.

        "OĞUZ ERGE İLE AYNI DURAKTAYMIŞ"

        Öldürülen taksi şoförü Deniz Örer’in, 1 Şubat 2024’te aracına aldığı müşterisi Delil Aysal (19) tarafından yine silahla öldürülen Oğuz Erge’nin (44) de çalıştığı Kahramanlar Fuar Taksi Durağı’nda görev yaptığı ortaya çıktı.

        Katil Delil Aysal (arkada oturan) araç kamerasına yansımıştı.
        Katil Delil Aysal (arkada oturan) araç kamerasına yansımıştı.

        "BU BİZİM İKİNCİ OLAYIMIZ"

        Örer’in taksi durağından arkadaşı Saruhan Özdenler, “Bu bizim ikinci olayımız. Oğuz arkadaşımızdan sonra Deniz de katledildi. Bildiğim kadarıyla bir anlaşmazlık olmuş sonrasında da ateş etmiş.

        "BİRKAÇ HAFTA SONRA UNUTULUYOR"

        Deniz’i arabadan indirip cesedini atmış, ardından da taksiyi alıp kaçmış. Yine bizim başımıza geldi. Geçici bir ayaklanma oluyor. Oğuz’da da böyle olmuştu. Birkaç hafta sonra unutuluyor. Bu da öyle olacak. Bu işin kaderi bu. Allah rahmet eylesin, kendisini çok severdik" dedi.

        "ÇOK İYİ BİR İNSANDI"

        Taksi şoförü Sinan Efe de "Deniz ağabeyi uzun yıllardır tanıyoruz. Çok iyi bir insandı. Bucaspor’un altyapısında futbol oynayan oğlu profesyonel sözleşme imzalayınca, bu işi bırakmak istiyordu ama göremedi" diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        ABD gemisinin İran'a operasyon sırasında füze fırlattığı anlar!

        ABD Merkez Komutanlığı'ndan yayınlanan videoda, ABD'ye ait "Tomahawk" füzesinin İran'a yönelik operasyonlarda kullanıldığı anlar paylaşıldı

        #İzmir
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Zelenskiy, Körfez ülkelerine tam donanımlı 3 ekip gönderdi
        Zelenskiy, Körfez ülkelerine tam donanımlı 3 ekip gönderdi
        İşçiler için vergi indirimi
        İşçiler için vergi indirimi
        Aslantepe'de zafer gecesi!
        Aslantepe'de zafer gecesi!
        "İlk galibiyetin tesadüf olmadığını gösterdik!"
        "İlk galibiyetin tesadüf olmadığını gösterdik!"
        Ünlülerin galibiyet sevinci
        Ünlülerin galibiyet sevinci
        Galatasaray'dan Osimhen'e özel koreografi!
        Galatasaray'dan Osimhen'e özel koreografi!
        APP plakalara 27 Şubat'tan itibaren kesilen cezalar iptal edildi
        APP plakalara 27 Şubat'tan itibaren kesilen cezalar iptal edildi
        Rojin'in telefonundan kötü haber!
        Rojin'in telefonundan kötü haber!
        Uğur Şahin ve Özlem Türeci BioNTech'ten ayrılıyor
        Uğur Şahin ve Özlem Türeci BioNTech'ten ayrılıyor
        Orhan Kaynak hayatını kaybetti
        Orhan Kaynak hayatını kaybetti
        Tarihe geçmeye hazırlanıyor!
        Tarihe geçmeye hazırlanıyor!
        Forbes'un Milyarderler Listesi açıklandı!
        Forbes'un Milyarderler Listesi açıklandı!
        ABD Başkanı Trump'tan Hürmüz Boğazı açıklaması
        ABD Başkanı Trump'tan Hürmüz Boğazı açıklaması
        Liverpool'un kabusu Cimbom!
        Liverpool'un kabusu Cimbom!
        MSB: Malatya'ya Patriot konuşlandırılıyor
        MSB: Malatya'ya Patriot konuşlandırılıyor
        ABD'li Senatör: Asker gönderme yolunda ilerliyoruz
        ABD'li Senatör: Asker gönderme yolunda ilerliyoruz
        Kaani'nin akıbeti belirsizliğini koruyor
        Kaani'nin akıbeti belirsizliğini koruyor
        Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler Ortadoğu’da petrol üretimini sarstı
        Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler Ortadoğu’da petrol üretimini sarstı