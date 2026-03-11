İzmir Konak'ta olay, önceki gece saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Deniz Örer'in (52) kullandığı taksiye D.M. (24) müşteri olarak bindi. İddiaya göre, bir süre sonra ücret nedeniyle taraflar arasında tartışma çıktı.

ÖLDÜRÜP TAKSİDEN ATTI

Tartışmanın büyümesi üzerine D.M., bir çocuk babası Örer'i tabancayla vurup, dışarı attıktan sonra taksiyle kaçtı. Bir süre sonra araçtan inerek yaya olarak kaçmayı sürdüren D.M., polis ekipleri tarafından yakalandı.

Deniz Örer, 52 yaşında hayattan koparıldı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çağırılan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Deniz Örer'in hayatını kaybettiği belirlendi. Örer'in cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan, İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, olayın ardından başsağlığı mesajı yayınladı.

Oğuz Erge de iki yıl önce müşterisi tarafından öldürüldü.

"OĞUZ ERGE İLE AYNI DURAKTAYMIŞ"

Öldürülen taksi şoförü Deniz Örer’in, 1 Şubat 2024’te aracına aldığı müşterisi Delil Aysal (19) tarafından yine silahla öldürülen Oğuz Erge’nin (44) de çalıştığı Kahramanlar Fuar Taksi Durağı’nda görev yaptığı ortaya çıktı.

Katil Delil Aysal (arkada oturan) araç kamerasına yansımıştı.

"BU BİZİM İKİNCİ OLAYIMIZ"

Örer’in taksi durağından arkadaşı Saruhan Özdenler, “Bu bizim ikinci olayımız. Oğuz arkadaşımızdan sonra Deniz de katledildi. Bildiğim kadarıyla bir anlaşmazlık olmuş sonrasında da ateş etmiş.

"BİRKAÇ HAFTA SONRA UNUTULUYOR"

Deniz’i arabadan indirip cesedini atmış, ardından da taksiyi alıp kaçmış. Yine bizim başımıza geldi. Geçici bir ayaklanma oluyor. Oğuz’da da böyle olmuştu. Birkaç hafta sonra unutuluyor. Bu da öyle olacak. Bu işin kaderi bu. Allah rahmet eylesin, kendisini çok severdik" dedi.

"ÇOK İYİ BİR İNSANDI"

Taksi şoförü Sinan Efe de "Deniz ağabeyi uzun yıllardır tanıyoruz. Çok iyi bir insandı. Bucaspor’un altyapısında futbol oynayan oğlu profesyonel sözleşme imzalayınca, bu işi bırakmak istiyordu ama göremedi" diye konuştu.