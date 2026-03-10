Canlı
        Emre Altuğ: Yakışıklı olduğum için birçok rolü kaçırdım - Magazin haberleri

        Emre Altuğ: Yakışıklı olduğum için birçok rolü kaçırdım

        Emre Altuğ, yakışıklı olduğu için oynamak istediği birçok rolü kaçırdığını söyledi

        "Yakışıklıyım diye rolleri kaçırdım"

        Şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ, kariyer yolculuğuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

        Altuğ, "Bugüne kadar yakışıklılığının başına iş açtığı en absürt durum neydi?" sorusuna verdiği yanıtla dikkat çekti. Yakışıklı olduğu için bazı karakter rollerini oynama fırsatını kaçırdığını belirten Altuğ, bir oyuncu olarak farklı karakterlere hayat vermek istediğini söyledi.

        "İSTEDİĞİM ROLLERİ KAÇIRDIM"

        İbrahim Selim'in programına konuk olan Altuğ, "Ben bu yüzden çok oynamak istediğim rolleri kaçırdım mesela. Bir tane rol vardı, onu oynamamı yapımcı hiç mi hiç istememişti. Semir Arslanyürek Hoca senaryosunu yazmıştı; 'Eve Giden Yol' diye bir film... Erdal Beşikçioğlu ile oynamıştık. Ben orada kötü adamı oynayacaktım, yapımcı ise ciddi şekilde karşı çıkmıştı. 'Ya bu adamdan kötü adam mı olur Allah aşkına?' diyordu. Ben de ısrarla oynamak istiyordum. Hatta yapımcı, 'Sana daha uygun bir rol bulalım, istersen şu rolü büyüteyim' dedi. Ben de 'Bu işi zaten bu rol için kabul ettim, kendimi çirkinleştireceğim' dedim. Yaralar, bereler, sapsarı yapılmış dişler… Ne yapıp edip o rolü oynadım" diye konuştu.

        Açıklamalarına devam eden oyuncu, "Ama her zaman karşıma ikna edebileceğim böyle hocalar çıkmıyor. Dolayısıyla benim en çok başıma bela olan şey fiziksel özelliklerim oldu. Bir oyuncu olarak insan biraz 'karakter' oynamak istiyor" ifadelerini kullandı.

        Öte yandan, manken ve sunucu Çağla Şıkel ile şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ, 4 yıllık ilişkilerini 2008 yılında evlilikle taçlandırmıştı. İkilinin bu evliliğinden, Uzay ve Kuzey adında da iki erkek çocuğu dünyaya gelmişti. Altuğ ve Şıkel, her ne kadar 2015 yılında yollarını ayırsa da oğulları için her fırsatta bir arada bulunuyor.

        Eyüpsultan'da dilek turu, alan ele veren eli göstermeyen sadaka taşları

        Haberturk.com'un deneyimli editörü Mehmet Şimşek, ramazan denince akla gelen ilk mekanlardan Eyüpsultan'a gidiyor. Çevredeki sadaka taşları da yardımlaşma kültürünün inceliklerini gözler önüne seriyor

