Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar

        Çorum'daki tepki çeken görüntülere para cezası!

        Tarım ve Orman Bakanlığı, Çorum'da büyükbaş hayvanları uygunsuz koşullarda barındıran işletmeye idari para cezası uyguladı. Açıklamada, işletmedeki hayvanların sağlık ve refahını olumsuz etkileyen koşulların giderilmesi için gerekli müdahalelerin yapıldığı kaydedildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2026 - 09:52 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum'daki tepki çeken görüntülere para cezası!

        Tarım ve Orman Bakanlığı, Çorum'da büyükbaş hayvanları uygunsuz koşullarda barındıran işletmeye denetimler gerçekleştirildiğini ve ilgili mevzuat kapsamında idari para cezası uygulandığını bildirdi.

        AA'da yer alan habere göre bakanlığın, NSosyal hesabından yapılan açıklamada, sosyal medyada yer alan ve hayvan refahına aykırı davranışlar içeren görüntülere ilişkin derhal inceleme başlatıldığı belirtildi.

        Söz konusu görüntülerde yer alan işletmenin Çorum'da bulunduğunun tespit edilmesinin ardından Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından işletmede gerekli denetimlerin gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, ilgili mevzuat kapsamında işletmeye idari para cezası uygulandığı aktarıldı.

        Açıklamada, işletmede bulunan hayvanların sağlık ve refahını olumsuz etkileyen koşulların giderilmesi için gerekli müdahalelerin yapıldığı bilgisi verilerek, şunlar kaydedildi:

        "Bakım alanları hayvanların uygun şartlarda barındırılmasını sağlayacak şekilde temizletilerek gerekli düzenlemeler yaptırılmıştır. Hayvanların sağlığına ve refahına yönelik her türlü ihmal ve kötü muamele asla kabul edilemez. Bu ilkeyi ihlal eden hiçbir kişi ya da işletmeye müsamaha gösterilmeyecektir. Bakanlık olarak ülke genelinde hayvan refahının korunması amacıyla denetimlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz."

        ÖNERİLEN VİDEO

        Habertürk Gündem - 8 Mart 2026 (Ortadoğu'da Büyük Oyun: İsrail'in Planı İran-Arap Savaşı Mı?)

        İran'da şu an neler oluyor? Körfez Ülkeleri İran'ı vurur mu? Beyrut ve Tel Aviv'de neler oluyor? Trump İran'a asker mi gönderiyor? Hamaney'in halefi kim oldu: Savaş nereye gidiyor? Çin İran'a yardım mı ediyor? Ortadoğu'da büyük kırılma mı? Habertürk Gündem'de Kerem Kırçuval sordu; İstanbul Aydın Ün...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Savaş nasıl sona erecek?
        Savaş nasıl sona erecek?
        Axios yazdı: ABD'den İsrail'e İran mesajı
        Axios yazdı: ABD'den İsrail'e İran mesajı
        Zelenskiy, Körfez ülkelerine tam donanımlı 3 ekip gönderdi
        Zelenskiy, Körfez ülkelerine tam donanımlı 3 ekip gönderdi
        Aynı taksi durağında 2.cinayet!
        Aynı taksi durağında 2.cinayet!
        İnternetten yemek siparişinde yeni dönem
        İnternetten yemek siparişinde yeni dönem
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında üçüncü gün!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında üçüncü gün!
        "Liverpool'u yıkmak destandır!"
        "Liverpool'u yıkmak destandır!"
        Aslantepe'de zafer gecesi!
        Aslantepe'de zafer gecesi!
        Liverpool'un kabusu Cimbom!
        Liverpool'un kabusu Cimbom!
        Ünlülerin galibiyet sevinci
        Ünlülerin galibiyet sevinci
        Galatasaray'dan Osimhen'e özel koreografi!
        Galatasaray'dan Osimhen'e özel koreografi!
        Sivilcenin olumlu bir özelliği ortaya çıktı!
        Sivilcenin olumlu bir özelliği ortaya çıktı!
        İşçiler için vergi indirimi
        İşçiler için vergi indirimi
        APP plakalara 27 Şubat'tan itibaren kesilen cezalar iptal edildi
        APP plakalara 27 Şubat'tan itibaren kesilen cezalar iptal edildi
        22 milyon kişi takip ediyor
        22 milyon kişi takip ediyor
        "Tam gaz devam ediyor"
        "Tam gaz devam ediyor"
        "Yakışıklıyım diye rolleri kaçırdım"
        "Yakışıklıyım diye rolleri kaçırdım"
        Orhan Kaynak hayatını kaybetti
        Orhan Kaynak hayatını kaybetti
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!